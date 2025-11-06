. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 15 giờ chiều nay, 6-11, cường độ bão số 13 đã giảm một cấp, còn cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Hiện bão đang cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam.

. Trưa 6-11, Thủ tướng đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực không bảo đảm an toàn. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

. Các địa phương như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế, Đắk Lắk, đã xây dựng, kích hoạt các kịch bản để ứng phó với bão số 13

. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết bão số 13 được đánh giá là cơn bão mạnh nhất từng đi vào khu vực trong nhiều năm trở lại đây.