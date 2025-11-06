. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 15 giờ chiều nay, 6-11, cường độ bão số 13 đã giảm một cấp, còn cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Hiện bão đang cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam.
. Trưa 6-11, Thủ tướng đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương tổ chức sơ tán, di dời triệt để dân cư tại các khu vực không bảo đảm an toàn. Tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp.
. Các địa phương như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Huế, Đắk Lắk, đã xây dựng, kích hoạt các kịch bản để ứng phó với bão số 13
. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết bão số 13 được đánh giá là cơn bão mạnh nhất từng đi vào khu vực trong nhiều năm trở lại đây.
Theo chỉ huy đảo Trường Sa, bão số 13 (Kalmaegi) đi qua không gây thiệt hại về người, công trình trên đảo.
Trước đó, các đảo thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã chủ động triển khai phương án ứng phó theo đúng kế hoạch, tổ chức chằng buộc, cố định, che chắn an toàn toàn bộ hệ thống kỹ thuật, công trình trên đảo.
Các đảo phối hợp chặt chẽ với lực lượng Biên phòng và các lực lượng trên đảo tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ gần 300 tàu cá với hơn 3.400 ngư dân vào âu tàu, lòng hồ tránh trú bão an toàn.
Nhờ phối hợp nhịp nhàng, tổ chức khoa học, hướng dẫn đúng quy trình kỹ thuật, toàn bộ tàu thuyền ngư dân được neo đậu an toàn, không xảy ra va đập, trôi dạt hay hư hỏng.
XUÂN HOÁT
Chiều 6-11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã thành lập Tổ Tiền trạm để ứng phó với bão số 13 đặt tại phường Bình Kiến.
Hiện tại, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động trên 4.700 cán bộ chiến sĩ, trên 8.000 phương tiện, trang thiết bị (xe cứu hộ, xe chữa cháy, xe cứu thương…), 5.690 phương tiện thủy (xuồng máy các loại, ca nô các loại, phao tròn…), 1.955 trang thiết bị kỹ thuật (máy phát điện, đèn pin, nhà bạt…) để bảo đảm an ninh, trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở, lũ ống, lũ quét, cứu nạn, cứu hộ.
. Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai thông báo, cấm phương tiện lưu thông qua cầu Thị Nại (phường Quy Nhơn Đông) trước thời điểm bão số 13 đổ bộ.
Hiện tại, khu vực cầu Thị Nại có gió mạnh, nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện, đặc biệt là xe môtô, xe máy, xe thô sơ và ô tô con.
Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai tạm cấm các phương tiện giao thông lưu thông qua cầu Thị Nại cho đến khi đảm bảo an toàn.
LÊ KIẾN - TIẾN THOẠI
15 giờ 40, tại biển Sa Huỳnh, phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, biển đang động rất mạnh.
Ghi nhận của phóng viên theo dõi tình hình ở đây cho thấy sóng biển cao trên 5 m, cuồn cuộn dập vào bờ biển.
Mưa to, gió lớn khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Một số cây cối ven đường QL1 đã bị xô đổ.
NGUYỄN YÊN
UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông báo cấm đường do cơn bão số 13 sắp đổ bộ.
Theo UBND tỉnh Gia Lai, siêu bão số 13 mạnh cấp 14, giật cấp 17 - cấp đặc biệt nguy hiểm - sẽ đổ bộ vào Gia Lai chiều tối 6-11.
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu mọi người dân ở khu vực phía Đông tỉnh (khu vực Bình Định cũ) không ra đường từ 15 giờ 30 và cấm các phương tiện di chuyển trên đường từ lúc 17 giờ hôm nay.
Cũng trong chiều 6-11, Công an toàn tỉnh Gia Lai phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường di dời 10.820 hộ với 29.755 người đến nơi trú tránh an toàn. Khi người dân đến nơi an toàn, lực lượng Công an cùng chính quyền địa phương tổ chức nơi ăn, nghỉ.
Tại phường Bình Định, sau khi cùng các lực lượng khác di dời 137 ở xóm Lưới, khu phố Liêm Trực, phường Bình Định ra khỏi vùng có nguy cơ sạc lở. Đồng thời, liên hệ nhà hàng tiệc cưới Hoa Tân An để người dân có nơi ẩn náu an toàn.
LÊ KIẾN
Lúc 15 giờ 30 phút, Trung tá Nguyễn Đức Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, TP Đà Nẵng), cho biết xã đảo đang có mưa lớn, gió cấp 5-6.
Trước khi bão đổ bộ, Bội đội biên phòng phối hợp với các lực lượng xã Tân Hiệp tổ chức di dời người già yếu đến nơi an toàn. Đồng thời, hỗ trợ người dân chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa.
Trong khi đó, ông Huỳnh Minh Cường, Bí thư xã đảo Tam Hải cho biết địa phương đang có gió cấp 4-5 kèm mưa lớn. Công tác ứng phó bão địa phương đã hoàn tất trong chiều hôm nay, tàu thuyền, lồng bè của người dân đã được di dời.
THANH NHẬT
Đến 15 giờ 40, tại phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk, mưa bắt đầu lớn, gió thổi rất mạnh.
Theo Công an xã Tuy An Nam, còn khoảng 30 hộ dân chưa chịu di dời dù đã được chính quyền nhiều lần vận động. Trước diễn biến khẩn cấp của bão, lực lượng cảnh sát cơ động đã được tăng cường hỗ trợ địa phương vận động, đưa người dân đến nơi trú tránh an toàn.
Tại phường Xuân Đài, sau khi nghe báo cáo về nguy cơ sạt lở ở dự án Xuân Đài Bay và khu đổ thải Xuân Long (xã Xuân Thọ), Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ, yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương phối hợp với các đơn vị thi công kiểm tra hiện trường, lập phương án khắc phục, tránh để đất bùn sạt lở xuống khu dân cư.
Biển Yến, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, thời tiết mưa nhỏ, gió nhẹ nhưng sóng biển dâng cao, ngày càng dữ dội.
Nhiều đợt sóng ập vào bờ kè với cường độ mạnh.
TIẾN THOẠI
15 giờ 10 phút, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết hiện gió trên đặc khu đang ở cấp 10. Chính quyền đặc khu đã hoàn tất việc di dời người dân ở vùng trũng, vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.
Đến nay, các lực lượng xung kích, lực lượng vũ trang trên địa bàn đặc khu đã phối hợp với các thôn trên địa bàn đã hỗ trợ, giúp người dân chằng chống, gia cố nhà cửa cho khoảng hơn 200 ngôi nhà.
Công tác vận động, di dời 132 hộ/250 người đến ở xen ghép các nhà kiên cố gần bên đến 11 giờ ngày 06-11 đã hoàn thành.
NGUYỄN YÊN
Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết lúc 15 giờ chiều nay, 6-11, cường độ bão số 13 đã giảm một cấp, còn cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17.
Hiện bão đang ở khoảng 13.4 độ Vĩ Bắc; 110.2 độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam.
Dự báo trong 3 giời tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Bão vẫn đang lao nhanh về phía đất liền Nam Trung Bộ với tốc độ 30 km/giờ.
AN HIỀN
Tại Quảng Ngãi, phóng viên của PLO cho hay 15 giờ chiều, tại khu vực phía nam mưa bắt đầu to kèm gió mạnh dần.
Để ứng phó với bão, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi cũng đã di dời, sơ tán người dân ở các vùng trũng, thấp, nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi tránh trú an toàn, mọi công tác ứng phó bão hiện đã hoàn tất.
Bên cạnh đó các lực lượng như quân đội, công an... đã lên phương án, túc trực 100% quân số để ứng phó với các tình huống xấu xảy ra khi bão đổ bộ.
Theo ghi nhận của PV, từ 14 giờ 30 ngày 6-11, gió bắt đầu rít mạnh kèm mưa lớn ở khu vực các phường Tuy Hòa, Phú Yên, Bình Kiến của tỉnh Đắk Lắk. Cây cối bắt đầu nghiêng ngã theo gió bão. Trên đường phố còn rất ít xe cộ đi lại.
Thông tin với PLO, một lãnh đạo UBND phường Tuy Hòa cho hay vùng biển gần bờ ở địa phương này đã có sóng lớn dữ dội. Gió mạnh bắt đầu quét vào các vùng ven biển.
Nhiều dấu hiệu cho thấy bão số 13 đã bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền. Theo dự báo, khi đổ bộ vào đất liền, cơn bão này sẽ càn quét, quần thảo kéo dài nhiều tiếng đồng hồ với cấp gió rất mạnh nên sức tàn phá rất lớn.
"Chính quyền địa phương đã sơ tán tất cả những người dân ở các khu vực nguy hiểm; đồng thời yêu cầu người dân tuyệt đối không ra đường trong thời gian bão đổ bộ” - vị lãnh đạo này nói.
TẤN LỘC
Chiều 6-11, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai, cho biết đã di dời 275 hộ, với 580 người đến nơi trú tránh an toàn.
Theo ông Hưng, Nhơn Châu là xã đảo cách đất liền hơn 20 km, là nơi đón bão số 13 đàu tiên. Hiện nay, sóng biển đã lên cao 3-5 m, nước biển đã ngập vào trụ sở UBND xã Nhơn Châu.
Trước tình hình bão mạnh, sóng biển dữ dội nên người dân hết sức chấp hành nghiêm vận động, khuyến cáo của chính quyền địa phương tuyệt đối không ra ngoài khi mưa bão.
Hiện tại, trên địa bàn có tổng 605 hộ, 1.560 người. Số người dân vận động di dời được đưa đến các nơi ở tập trung như Đồn Biên phòng Nhơn Châu, Trạm Y tế xã và các trường học, trạm y tế xã.
Công tác dự trữ lương thực, thực phẩm được chuẩn bị chu đáo. Toàn xã có 10 tấn gạo dự phòng; các hộ kinh doanh trên đảo còn có khoảng 450 thùng mì tôm, 400 ràng bánh tráng, 300 bình nước uống và nhiều loại thực phẩm khô khác, đủ phục vụ người dân trong 30 ngày nếu xảy ra tình huống bị cô lập do bão.
LÊ KIẾN
Chiều 6-11, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cùng đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống bão số 13 tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk.
Tại buổi kiểm tra, ông Văn đã động viên thăm hỏi bà con nhân dân ở vùng trũng thấp, xung yếu, thuộc diện phải di dời.
Hiện, sóng biển tại khu vực xã Tuy An Đông bắt đầu mạnh lên, có nơi đã cao hơn 1 m. Nhiều người dân tại xã này đã bắt đầu thu dọn hành lý di chuyển đến nơi an toàn.
Tại phường Sông Cầu hiện mưa chưa lớn, tuy nhiên gió bắt đầu đã thổi mạnh.
Theo Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, hiện tại người dân ở những vùng xung yếu đã di dời đến những nơi an tòan. Tất cả những hộ dân nằm ở ven biển đều đã được vận động di dời đến nơi tranh cứu bão.
Tại trung tâm thị trấn Sông Cầu, nhiều nhà dân đã khóa cửa im lìm, người dân bắt đầu ra đường thưa thớt.
TIẾN THOẠI - XUÂN HOÁT
Đến 14 giờ 30 ngày 6-11, Quy Nhơn mưa lớn, gió giật mạnh. Đường phố ngập nước, vắng người qua lại.
Theo bản tin nhanh của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai vào lúc 14 giờ, bão số 13 vẫn tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh từ 25-30 km/giờ theo hướng Tây Tây Bắc, chỉ còn cách Quy Nhơn 150 km.
Cụ thể, sức gió mạnh nhất cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật trên cấp 17.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến 10 giờ ngày 6-11, có 196 tàu/1.098 người đang hoạt động trên biển. Hiện nay, trên đường di chuyển và trong vùng ảnh hưởng của bão 13 không còn tàu cá nào hoạt động.
Về công tác sơ tán dân, đến nay, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc di dời người dân theo 2 hình thức tập trung và xen ghép.
HUỲNH HẢI - LÊ KIẾN
Từ sáng 6-11, dọc hạ lưu sông Thu Bồn, dưới chân cầu Cửa Đại (nối phường Hội An Đông với xã Duy Nghĩa) đã có gió vừa và mưa từng đợt.
Hơn 340 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 đã tỏa đi nhiều hướng để giúp Nhân dân và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó với bão.
Hàng nghìn bao cát, thùng nước cùng hàng trăm cọc gỗ, dây thừng đã được huy động đến các điểm bờ sông bị sạt lở, trường học, trụ sở chính quyền, công trình công cộng và nhà dân để gia cố, chằng chống.
Không khí chống bão được cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thực hiện với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt; tranh thủ từng giờ, từng phút, chạy đua với thời gian.
Chỉ trong vòng hơn 4 giờ đồng hồ, Sư đoàn 315 cùng với chính quyền địa phương đã gia cố hơn 150 ngôi nhà, bảy trụ sở chính quyền, trường học và năm địa điểm sạt lở dọc sông Thu Bồn.
Tại xưởng sửa chữa tàu Trường Đà cuối hạ lưu sông Thu Bồn, giáp với biển, gần 100 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương gia cố, bảo vệ hàng chục tàu cá của ngư dân đang trong thời gian bảo dưỡng.
Đây cũng là địa điểm bị thiệt hại nặng do đợt lũ vừa qua, hàng chục mét đường ray bị xói mòn và cuốn trôi. Bộ đội đã dùng bao tải cát, rọ lưới, bạt chắn nước để tăng cường gia cố bờ xưởng và tàu thuyền nhằm tăng sức chống chịu với gió to, sóng biển mạnh.
TẤN VIỆT
Trưa 6-11, sau cuộc họp trực tuyến sáng nay của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành công điện khẩn về tập trung ứng phó Bão số 13.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp xã, phường, đặc khu, đặc biệt là các địa phương phía Nam tỉnh khẩn trương tổ chức sơ tán di dời dân đến nơi tránh trú bão an toàn trước 12 giờ ngày 6-11 trường hợp người dân không hợp tác di dời thì tổ chức lực lượng cưỡng chế di dời.
Các địa phương huy động tối đa các nguồn lực, phải chuẩn bị đầy đủ các như dưới phẩm cần thiết thuốc, y tế, công tác vệ sinh môi trường tại địa điểm xác định là nơi sơ tán dân tập trung. Khẩn trương cung ứng lương thực thực phẩm đối với các khu dân cư đang bị chia cắt cô lập tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân bị đói rét không có nơi trú bão.
Tập trung toàn bộ các lực lượng thực hiện phòng, chống bão số 13. Đặc biệt lưu ý trong khung giờ từ 20 giờ ngày 6-11 đến 8 giờ ngày 7-11 phải đảm bảo 100% quân số trực bão.
Chủ tịch UBND cấp xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng người dân đói, rét, không có nơi trú bão do nguyên nhân chủ quan, chậm di dời.
NGUYỄN YÊN
Từ sáng đến trưa 6-11, người dân các địa phương ven biển tỉnh Quảng Ngãi hối hả chạy đua với thời gian, chằng chống nhà cửa, chặt cây, chằng buộc tàu thuyền chống bão số 13.
Tại phường Nghĩa Lộ, người dân tập trung chặt, tỉa các cây lớn có nguy có đổ ngã khi gặp gió bão. Tiếp tục gia cố thêm mái nhà bằng bao cát.
Ở cảng cá Tịnh Kỳ, các tàu cá đã neo đậu cố định trước thời điểm bão đổ bộ. Để chắc chắn, các ngư dân tiếp tục chằng buộc tàu thuyền trước khi rời đi.
Trước diễn biến của bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Quảng Ngãi vừa thành lập 4 Sở Chỉ huy bổ trợ ứng phó bão số 13.
Các Sở Chỉ huy bao gồm lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và địa phương... Mỗi Sở Chỉ huy được phân bổ phương tiện gồm nhiều xe thiết giáp BTR152, thuyền, xe Kamaz, ô tô, xe bồn...
Các Sở Chỉ huy có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy, điều hành toàn bộ lực lượng tham gia giúp đỡ, hỗ trợ người dân, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão.
Thời gian triển khai từ 12 giờ ngày 6-11 cho đến khi kết thúc nhiệm vụ.
NGUYỄN YÊN
13 giờ chiều nay, 6-11, tâm bão số 13 đang ở khoảng 13,3°N; 110,8°E, cách Quy Nhơn (Gia Lai) 190 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150–183 km/giờ), giật trên cấp 17.
Do ảnh hưởng của bão ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.
Dự báo trong những giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ nhanh 25-30 km/giờ.
Khoảng 19 giờ tối nay, bão ở trên vùng ven biển khu vực từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk với cường độ cấp 13, giật cấp 15. Sau đó, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền khu vực từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk. Quá trình đi sâu vào đất liền, bão suy yếu dần.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết: Bão số 13 sẽ duy trì cường độ mạnh nhất trong khoảng 4 đến 6 giờ tới. Khi hoàn lưu phía tây của bão tiếp cận đất liền, ma sát với địa hình có thể khiến bão giảm 1 đến 2 cấp.
Dự kiến từ chiều tối nay đến đêm nay, khi đổ bộ, bão sẽ còn cường độ khoảng cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 15-16. Đây là mức gió rất mạnh.
Khu vực nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý là các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai. Tại đây có khả năng xuất hiện gió rất mạnh kèm sóng biển cao và mưa lớn liên tục từ chiều nay đến sáng mai.
Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực vùng núi phía tây là rất lớn, cần hết sức cảnh giác và chủ động ứng phó.
AN HIỀN