Bão số 3 đang cách Quảng Ninh 100 km, gió giật cấp 12

Ninh Bình tạm dừng đón khách du lịch bằng phương tiện đường thủy nội địa

Thông tin từ tỉnh Ninh Bình, Sở Du lịch tỉnh đã có văn bản thông báo tạm dừng đón khách du lịch bằng phương tiện đường thủy nội địa từ 13 giờ ngày 21-7 cho đến khi có thông báo mới.

Lý do của việc tạm dừng này là để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động. Sở yêu cầu Ban Quản lý các khu, điểm du lịch chủ động thông báo tới du khách, đơn vị lữ hành, hướng dẫn phương án di chuyển an toàn, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại bến, bãi.

Các đơn vị vận hành phương tiện thuỷ tổ chức neo đậu tàu, thuyền tại vị trí an toàn; kiểm tra trang thiết bị cứu sinh, sẵn sàng phối hợp cứu hộ khi có yêu cầu.

CHÂN LUẬN