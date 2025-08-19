Bắt đầu Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 dự án, công trình lớn 19/08/2025 08:19

(PLO)- 250 dự án, công trình được khởi công, khánh thành đồng loạt hôm nay có tổng mức đầu tư là 1,28 triệu tỉ đồng. Trong đó, 129 dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước và 121 dự án sử dụng nguồn vốn khác.

Để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng nay (19-8), Chính phủ tổ chức Lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trên cả nước.

Trong tổng số 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công có 80 điểm cầu được lựa chọn truyền hình trực tuyến và trực tiếp. Các dự án còn lại sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước đến tham dự buổi lễ ở điểm cầu Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước đến dự Lễ. Ảnh: PHI HÙNG

Trong 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp, 34 điểm cầu sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: BTC

Và 9 điểm cầu sẽ có đại diện lãnh đạo Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân phát biểu, gồm: Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia (điểm cầu trung tâm), Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu (Hà Nội); Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh); Khu tái định cư trên địa bàn phường Đồng Văn (Ninh Bình); Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Nghệ An);

Trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, sau khi nhận được báo cáo của 34 tỉnh, thành; 17 bộ, ngành và 18 tập đoàn, tổng công ty, Bộ Xây dựng đã rà soát, tổng hợp được 250 dự án, công trình tại 34 tỉnh, thành đủ điều kiện để khánh thành, khởi công.

Các dự án gồm: Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh (Quảng Trị); Công trình Trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina (TP.HCM); Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 (Đồng Tháp); Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau-Cái Nước, Dự án đường giao thông Đất Mũi-Cảng Hòn Khoai, Dự án Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai (Cà Mau)...

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội) được khánh thành vào dịp 19-8. Ảnh: TTXVN

Trong đó, 89 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành; 161 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, xét theo lĩnh vực có 59 dự án hạ tầng giao thông; 44 công trình dân dụng, đô thị; 57 công trình công nghiệp; 36 công trình hạ tầng kỹ thuật; 22 công trình nhà ở xã hội.

Cũng theo ông Lê Anh Tuấn, 250 dự án có tổng mức đầu tư là 1,28 triệu tỉ đồng. Trong đó, có 129 dự án sử dụng 478.000 tỉ đồng nguồn vốn Nhà nước, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án sử dụng nguồn vốn khác là 802.000 tỉ đồng, chiếm 63% tổng mức.

Đặc biệt, có 5 dự án FDI với số vốn 54.000 tỉ đồng. 5 dự án này gồm: Nhà máy sản xuất loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh của Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam tại KCN Đồng Nai (Quảng Ninh); Dự án TP thông minh của CTCP đầu tư phát triển TP Thông minh Bắc Hà Nội (Hà Nội); Nhà máy sản xuất thực phẩm của Pepsico (Ninh Bình); Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN của WHA Smart Technology (Thanh Hóa) và Nhà máy sản xuất lốp ô tô Radial của Công ty TNHH lốp Cofo Việt Nam (Thanh Hóa).

Theo đại diện Bộ Xây dựng, khánh thành, khởi công các dự án trên sẽ đóng góp hơn 18% GDP cả nước trong năm 2025 và trên 20% ở các năm tiếp theo. Các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước đóng vai trò khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.

PLO sẽ tiếp tục cập nhật thông tin...