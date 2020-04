5 ưu thế 'vàng' của Him Lam New Star

Với những ưu thế vượt trội như vị trí đắc địa, dễ dàng kết nối giao thông và liên kết vùng, sổ đỏ lâu dài, thiết kế ưu việt, chủ đầu tư uy tín… Him Lam New Star thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư cũng như khách hàng có nhu cầu thực.



Theo nhận định của nhiều chuyên gia, có 5 yếu tố tạo nên sức hút của Him Lam New Star.

Vị trí đắc địa

Him Lam New Star nằm tại đường Lý Sơn, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Khu vực được coi là tâm điểm sôi động của thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội.

Tọa lạc tại khu vực có hệ thống hạ tầng đã hoàn thiện, kết nối giao thông thông thoáng, dễ dàng di chuyển, từ Him Lam New Star, chỉ mất 15 phút để đến các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình và cũng rất thuận tiện di chuyển đến sân bay Nội Bài, Hồ Hoàn Kiếm, siêu thị Aeon Mall Long Biên... hay nhanh chóng đi đến nhiều tỉnh thành như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang…

Không chỉ sở hữu vị trí thuận tiện giao thông, Him Lam New Star còn nằm tại tâm điểm kết nối tiện ích. Sống tại Him Lam New Star, cư dân được tận hưởng các tiện ích ngoại khu phong phú, phù hợp với nhiều độ tuổi, thỏa mãn nhu cầu giải trí đa dạng. Việc di chuyển đến các khu trung tâm thương mại, siêu thị lớn như Aeon Mall Long Biên, BigC Long Biên, Vincom Plaza Long Biên, các bệnh viện lớn như Bệnh viện Tâm Anh, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện 108, Bệnh viện Việt Xô và Bệnh viện Vinmec cũng chỉ mất vài phút.

Him Lam New Star nằm tại tâm điểm sôi động của thị trường BĐS phía Đông Hà Nội



Sổ đỏ lâu dài, chính sách bán hàng linh hoạt

Là một trong những dự án hiếm hoi sở hữu lợi thế pháp lý trong thời điểm này, Him Lam New Star đã đảm bảo đủ điều kiện mở bán, sổ đỏ lâu dài và sẽ được tách sổ bàn giao cho khách hàng đúng cam kết.

Có thể nói trong tình hình khan hiếm nguồn cung sản phẩm bất động sản như hiện nay thì những dự án đảm bảo đầy đủ thủ tục pháp lý, sổ đỏ lâu dài là rất hiếm hoi. Những dự án này khi ra mắt thị trường đều tạo nên cơn sốt và được đông đảo khách hàng, nhà đầu tư quan tâm.

Không chỉ sở hữu sổ đỏ lâu dài, Him Lam New Star còn hấp dẫn khách hàng bởi chính sách bán hàng linh hoạt với chiết khấu ưu đãi lên tới 8%. Để giảm áp lực tài chính cho khách hàng, chủ đầu tư Him Lam Land đã liên kết với ngân hàng uy tín để hỗ trợ cho khách hàng, theo đó ngân hàng hỗ trợ lãi suất 7,5%/năm.

Thiết kế ưu việt

Được thiết kế theo mô hình shophouse, Him Lam New Star là lựa chọn ưu việt cho khách hàng vừa có nhu cầu ở vừa có nhu cầu kinh doanh. Với hình thức đầu tư “2 trong 1”, Him Lam New Star ra mắt đã thổi luồng gió mới vào thị trường bất động sản Long Biên đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng.

Các căn shophouse tại Him Lam New Star được thiết kế 5 tầng hiện đại, khoa học, đồng bộ, mặt tiền rộng, thiết kế hợp lý với công năng cho thuê hoặc kinh doanh tầng 1 – 2, các tầng trên là không gian sống lý tưởng.

Him Lam New Star là lựa chọn ưu việt cho khách hàng vừa ở vừa kinh doanh.



Chủ đầu tư uy tín

Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) – chủ đầu tư Him Lam New Star đã khẳng định được uy tín và tiềm lực tài chính mạnh mẽ trong quá trình hơn 1 thập kỷ xây dựng và phát triển (2008 - 2020). Him Lam Land đã và đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Thời gian gần đây cùng với việc mở rộng địa bàn hoạt động tại miền Nam, Him Lam Land đã từng bước tiến quân ra Bắc với việc phát triển nhiều dự án bất động sản.

Với kinh nghiệm đầu tư, xây dựng, triển khai nhiều dự án quy mô lớn, đồng thời cung cấp dịch vụ trọn gói bất động sản nhằm tối ưu lợi ích cho khách hàng, chủ đầu tư Him Lam Land sẽ kiến tạo Him Lam New Star - “ngôi sao mới”, làn gió mới cho khu vực Long Biên, hình thành nên cộng đồng dân cư hiện đại, văn minh.

Có thể thấy, sở hữu nhiều ưu thế vượt trội, Him Lam New Star không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn là cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn dành cho nhà đầu tư thông minh và nhanh nhạy.