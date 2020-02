83% bất động sản du lịch nghỉ dưỡng ế ẩm

Theo nhận định của Cục Quản lý Nhà và Thị trường BĐS, trong ba tháng cuối năm 2019, giá BĐS tại Hà Nội và TP.HCM có biến động tuy không lớn. Cụ thể, tại Hà Nội giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,23% so với quý III-2019. Trong đó mức tăng cao nhất là căn hộ bình dân 0,53%, thấp nhất là căn hộ cao cấp với 0,03%. Trong khi đó, nhà ở riêng lẻ tăng giá khoảng 0,51% so với quý III-2019.

Tại TP.HCM, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 1,01% so với quý III-2019, trong đó tăng cao nhất cũng là sản phẩm căn hộ bình dân với mức tăng giá khoảng 1,30%. Sản phẩm nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 0,74% so với quý III-2019.