Alibaba rao bán hàng chục dự án ảo ở Đồng Nai

Chiều 15-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp báo liên quan đến việc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba quảng cáo, bán đất dự án tại huyện Long Thành.



Sự thật các dự án của Alibaba

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Ngọc Thường, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai, cho biết một số trang thông tin điện tử, báo chí có phản ánh Công ty Alibaba quảng cáo việc phân lô, bán nền đất nông nghiệp để lập các dự án khu dân cư trên địa bàn huyện Long Thành. Việc làm này gây xôn xao trong dư luận thời gian qua.

Sau khi nhận thông tin, UBND tỉnh Đồng Nai đã lập tức chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai, các sở TN&MT, Xây dựng, Tư pháp và UBND huyện Long Thành tổ chức kiểm tra các hoạt động của Công ty Alibaba. Theo đó, Công ty Alibaba do ông Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, giám đốc) làm đại diện pháp luật. Tính đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai chưa ban hành quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chấp thuận chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất để Công ty Alibaba thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Long Thành.

Qua rà soát trên mạng, số lượng các dự án do Công ty Alibaba rao bán trên địa bàn huyện Long Thành là 27 dự án. Công ty này tự đặt tên cho các dự án này, thực hiện quảng cáo trên các trang web, mạng xã hội, phát tờ rơi bản đồ các vị trí đất… Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế thì cơ quan chức năng xác định có 19 khu đất với tổng diện tích gần 50 ha ở các xã Phước Bình, An Phước, Phước Thái, Long Phước… Tất cả đều do các cá nhân, hộ gia đình đứng tên sử dụng, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (là đất nông nghiệp), trong đó có một số thửa có diện tích đất ở.

Trong 19 khu đất, có đến 14 khu mà người sử dụng có mối quan hệ người thân hoặc trực tiếp do giám đốc Công ty Alibaba đứng tên. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện có sáu khu đã tự ý đổ đá làm đường giao thông trên đất nông nghiệp, một khu đã bó vỉa hè, gắn biển quảng cáo. Số còn lại đất vẫn đang để trống, sản xuất nông nghiệp.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh: “Cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục xử lý các sai phạm của Alibaba”. Ảnh: V.HỘI

Phối hợp với Bộ Công an điều tra

UBND huyện Long Thành đã ký quyết định xử phạt hành chính Công ty Alibaba về việc tự làm đường, phân lô tại bốn khu đất. UBND xã Long Phước đã lập biên bản đình chỉ thi công đổ đá tại các khu đất này. Ngoài ra, buộc người sử dụng đất tự tháo dỡ, khôi phục hiện trạng ban đầu bốn khu đất. “Còn một trường hợp người sử dụng đất là ông Nguyễn Thái Lĩnh không thực hiện khắc phục nên UBND huyện Long Thành đang củng cố hồ sơ thực hiện cưỡng chế” - ông Thường cho biết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Chánh, cho biết hiện cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục xử lý các sai phạm của Công ty Alibaba. Còn CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang rà soát mức độ sai phạm của công ty này để xử lý phạt hành chính hay hình sự. “Cần phải làm đúng, chính xác để xử lý nghiêm. Tuy nhiên, trước mắt cái nào quy định rõ rồi thì mình tiến hành xử lý ngay, như buộc phục hồi như ban đầu, xử phạt hành chính việc đổ đường, dựng rào trái phép và tiến hành thủ tục cưỡng chế” - ông Chánh nhấn mạnh.

Tại cuộc họp báo, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã kết hợp với cơ quan công an của Bộ Công an trong quá trình thu thập hồ sơ để điều tra. Đến thời điểm này, công an tỉnh chưa nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của người dân về việc mua bán đất nền của Alibaba tại Đồng Nai.

Kết thúc cuộc họp báo, ông Thái Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, cho biết Tỉnh ủy rất quan tâm đến việc này nên chỉ đạo cơ quan chức năng phải làm rõ để xử lý nghiêm. Hành vi thu gom đất nông nghiệp rồi quảng cáo phân lô, bán nền là trái quy định pháp luật, làm phức tạp đến tình hình an ninh trật tự địa bàn. Người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, tránh để hệ lụy đáng tiếc xảy ra.