Bách Đạt An nói gì về hướng ra sổ đỏ cho 1.000 khách hàng?

Ngày 19-3, bà Võ Thị Điệp, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An (Bách Đạt An, trụ sở tại thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã ký báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Nam, UBND TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan về việc xử lý tranh chấp hợp đồng kinh tế với Công ty cổ phần dịch vụ bất động sản Hoàng Nhất Nam (Hoàng Nhất Nam), và phương án đảm bảo quyền lợi người dân mua đất.



Cuộc làm việc giữa Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam ngày 15-3 không đạt được sự hòa giải, hai bên vẫn sẽ ra tòa. Ảnh: TẤN VIỆT

Bách Đạt An khẳng định đảm bảo để người dân có được sổ đỏ theo đúng quy định pháp luật. “Người mua phải được TAND quận Hải Châu xác nhận, đưa vào danh sách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Thông tin do người dân hoặc Hoàng nhất Nam cung cấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật sau khi toà tuyên Bách Đạt An chấm dứt hợp đồng với Hoàng Nhất Nam”, báo cáo nêu.

Theo phía Bách Đạt An, đơn vị này sẽ căn cứ theo danh sách tương ứng số lô đất xác định cuối cùng khi quy hoạch điều chỉnh 1/2000 (sửa đổi) và 1/500 (sửa đổi) của ba dự án Hera, Sakura và Eco (cùng tại thị xã Điện Bàn do Bách Đạt An làm chủ đầu tư) được ban hành để làm hợp đồng mua bán.



Dự án Hera Complex Riverside do Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Ảnh: TẤN VIỆT

“Trường hợp sau khi so sánh 1/2000 và 1/500 sửa đổi, các lô đất mà người dân cung cấp không có trong quy hoạch mới thì chúng tôi không chịu trách nhiệm. Hoàng Nhất Nam phải tự thương thảo giải quyết với người dân”, báo cáo nêu.

Bách Đạt An cho là khi Hoàng Nhất Nam bán đất cho dân không báo cáo với công ty về giá nên công ty này sẽ ký hợp đồng mua bán với người dân theo đơn giá đất mới. Công ty cam kết đơn giá mới không thấp hơn giá đất quy định do UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt.



Khoản chênh lệch giữa giá mới và giá mà khách hàng mua từ Hoàng Nhất Nam, Bách Đạt An cho rằng Hoàng Nhất Nam phải có trách nhiệm bổ sung cho khách hàng. Thời gian ký hợp đồng là sau khi Sở Xây dựng Quảng Nam có văn bản cho phép chuyển nhượng, quyết định giá đất dự án được tỉnh phê duyệt và cấp sổ đỏ.

Trong báo cáo ngày 19-3, Bách Đạt An kiến nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng có quyết định điều chỉnh quy hoạch 1/2000 bổ sung khớp nối cơ sở hạ tầng để doanh nghiệp được cấp lại quy hoạch 1/500 điều chỉnh, công bố rộng rãi cho người dân. Đơn vị này cũng kiến nghị TAND quận Hải Châu nhanh chóng xét xử vụ tranh chấp hợp đồng với Hoàng Nhất Nam để ra phán quyết và chấp thuận phương án bảo vệ quyền lợi người dân có sổ đỏ theo đề nghị nêu trên.