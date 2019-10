Bán hàng loạt căn hộ trái phép cho người nước ngoài

Chiều 24-10, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho hay Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã có công văn yêu cầu một số chủ đầu tư dự án chung cư cao cấp ở TP Nha Trang chấm dứt, thanh lý hợp đồng mua bán căn hộ với các cá nhân, tổ chức nước ngoài.



“Vị trí hết sức nhạy cảm”

Theo Sở Xây dựng, Công ty CP Thanh Yến (huyện Bến Lức, Long An) đã bán 45 căn hộ tại dự án Trung tâm thương mại Bờ Biển Vàng - Gold Coast tại số 1 Trần Hưng Đạo cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài. Trong khi đó, dự án Gold Coast chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố thuộc khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Một lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thừa nhận dự án Gold Coast nằm ở vị trí hết sức nhạy cảm, đó là đối diện ngay trụ sở Tỉnh ủy Khánh Hòa, một cơ quan cần được bảo vệ nghiêm ngặt về an ninh, trật tự. Khu vực dự án này cách bờ biển chỉ vài chục mét, ngay trung tâm TP Nha Trang.

Tương tự, Công ty TNHH Cat Tiger Khareal đã bán 20 căn hộ tại chung cư 40 tầng Napoleon Castel 1 ở số 25-26 Nguyễn Đình Chiểu cho các cá nhân nước ngoài. Trong khi đó, dự án chung cư Napoleon Castel 1 chưa được cơ quan thẩm quyền công bố thuộc khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà tại Việt Nam. Chung cư này được xem là cao nhất TP Nha Trang với 40 tầng và nằm trên một ngọn đồi.

Còn Công ty TNHH KN Cam Ranh báo cáo với Sở Xây dựng cũng có nhu cầu bán căn hộ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại dự án khu phức hợp giải trí và nghỉ dưỡng KN Paradise. Dự án này nằm ngay cạnh khu vực quản lý của Vùng 4 Hải quân.

Để tìm hiểu thêm sự việc, PV đã nhiều lần liên lạc với đại diện chủ đầu tư các dự án trên nhưng họ đều từ chối trả lời với lý do đang bận.



Phải được phép của các bộ Quốc phòng, Công an

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khẳng định việc các chủ đầu tư trên bán căn hộ tại các dự án cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài là trái quy định pháp luật.

Sở Xây dựng cho hay đã yêu cầu Công ty CP Thanh Yến, Công ty TNHH Cat Tiger Khareal chấm dứt, thanh lý hợp đồng mua bán toàn bộ căn hộ với các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại các dự án trên. Sau khi hoàn thành việc thanh lý, chấm dứt hợp đồng, các chủ đầu tư có văn bản báo cáo sở bổ sung hồ sơ. Sau đó sở mới có văn bản gửi Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Qua đó xem xét dự án có thuộc khu vực đảm bảo quốc phòng, an ninh và có cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam hay không.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho hay UBND tỉnh đã có giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan làm việc với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh để xác định cụ thể khu vực cần đảm bảo an ninh, quốc phòng tại địa phương. Đồng thời xác định danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại nằm trong khu vực không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở. Sau đó công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu bán nhà ở trong dự án cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, sở sẽ có văn bản gửi Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh cung cấp tọa độ, ranh giới, độ cao tĩnh không của các công trình cao tầng cho từng dự án.

Sau khi Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh báo cáo để Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có ý kiến, Sở Xây dựng mới công bố công khai theo quy định. Trường hợp Bộ Quốc phòng, Bộ Công an không đồng ý dự án đó thuộc khu vực cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở thì Sở Xây dựng có văn bản trả lời để các chủ đầu tư thực hiện.