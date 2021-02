Bất chấp giao dịch giảm, giá căn hộ đầu năm vẫn tăng 0,3%

Theo báo cáo thị trường tháng 1 của kênh thông tin batdongsan.com.vn, nguồn cung nhà, đất chào bán trên thị trường TP.HCM và một số khu vực trọng điểm phía Nam có dấu hiệu suy giảm. Kéo theo đó là nhu cầu mua bán chịu ảnh hưởng theo.



Trong tháng 1, lượng tin đăng chào bán nhà, đất tại TP.HCM giảm 19%, nhu cầu mua bất động sản cũng giảm gần 5% so với tháng 12-2020. Lượng tin đăng rao bán và cho thuê tại TP.HCM giảm ở hầu hết các loại hình, từ chung cư, nhà phố, đất nền đến nhà liền kề. Trong đó, tin đăng rao bán chung cư giảm mạnh nhất, lên đến gần 24%.

Về mức độ quan tâm, phân khúc đất nền dự án vẫn có nhu cầu giao dịch tăng 3,4% trong khi mức độ quan tâm nhà riêng giảm 10%, chung cư giảm 8%, còn biệt thự và nhà phố giảm 3%-14% so với một tháng trước đó.

Đáng chú ý, bất chấp cả nguồn cung và nhu cầu mua giảm, giá bán căn hộ chung cư (ảnh) vẫn tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng. So với mức giá rao bán thời điểm tháng 12-2020, giá căn hộ chung cư tháng 1 tăng thêm 0,3%. Nếu xét với thời điểm cùng kỳ năm ngoái thì tăng gần 3,4%.

Tổng lượng tin đăng tại các thị trường tỉnh cũng giảm gần 20%. Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Long An và Đồng Nai đều có lượng tin đăng bán giảm 14%-30%. Mức giảm mạnh nhất là tại thị trường Long An và Bình Dương với nguồn cung chỉ đạt khoảng 70% so với tháng 12-2020.

Dự báo về thị trường các tháng đầu năm, theo batdongsan.com.vn nhận định, thị trường sẽ vẫn chưa tăng nhiệt trong tháng 2 vì vướng kỳ nghỉ tết Nguyên đán kéo dài và ảnh hưởng trực tiếp do dịch COVID-19.

Tuy nhiên, nếu dịch được kiểm soát ổn định thì thị trường sẽ nhanh chóng lấy lại tốc độ trong tháng 3 tới đây, khi mà nhiều kế hoạch chào bán nguồn cung mới của các đại gia phía Nam đều tập trung vào thời điểm này.