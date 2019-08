Bất động sản sẽ có bảng giá cập nhật như vàng

Vẫn có băn khoăn Trên thế giới cũng có một số nước công bố chỉ số giá BĐS. Chỉ số giá nhà ở tại Mỹ do Cơ quan Tài chính nhà ở liên bang và Cơ quan Giám sát doanh nghiệp nhà đất liên bang công bố điều chỉnh theo quý. Cơ sở xây dựng chỉ số giá là sử dụng dữ liệu từ các khoản thế chấp để mua nhà và tái tài trợ thông qua hai công ty cho vay thế chấp lớn nhất nước. Ngoài ra, Mỹ còn có chỉ số nhà ở quốc gia, sử dụng số liệu dựa trên giá mua của gia đình, giá nhà ở riêng lẻ tại 20 khu vực đô thị chính. Ở Việt Nam, ông Nguyễn Duy Minh, Tổng giám đốc Công ty BĐS L&L, cho rằng dù rất cần thiết nhưng thực tế khó mà xây dựng được cơ sở dữ liệu giá BĐS tại Việt Nam. Lý do là giá cả sẽ do thị trường cung cầu quyết định và thay đổi từng phút, từng ngày, từng thời điểm. “Trước mắt, người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp và thị trường muốn ổn định thì việc cần kíp hơn chính là cơ sở dữ liệu về quy hoạch và pháp lý. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu này không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp nắm thông tin mà còn phục vụ tốt quản lý nhà nước về đất đai” - ông Minh nói. _______________________

Ông Lê Hoàng Châu Đánh giá về việc xây dựng cơ sở dữ liệu này, ông Lê Hoàng Châu cho rằng rất cần thiết. Có dữ liệu giá, cơ quan quản lý sẽ có thể điều chỉnh, thay đổi và đưa ra chính sách quản lý phù hợp. Người mua nhà hưởng lợi, họ có thể biết được thông tin giá cả trước khi mua. Ngoài ra, có cơ sở dữ liệu giá BĐS sẽ trị được tình trạng cò đất, đầu nậu thổi giá ảo, gây nhiễu loạn thị trường.

Đại diện một công ty nghiên cứu thị trường cho biết hiện nay đơn vị này đã xây dựng được dữ liệu BĐS, thu thập thông số theo từng ngày nhưng chỉ tại một số tỉnh, thành. Tại Việt Nam cũng đã có một số công ty làm công việc xây dựng cơ sở dữ liệu giá phục vụ kinh doanh để khách hàng, nhà đầu tư tham khảo. Dữ liệu tính toán chỉ số giá BĐS cũng chỉ được thu thập trong phạm vi hạn hẹp, chủ yếu là ở từng phân khúc như căn hộ, căn hộ cho thuê, văn phòng cho thuê… Việc thu thập này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều với sự giúp sức của công nghệ.