Theo đó tổng lượng tin đăng chào bán nhà, đất tháng 8 giảm 58% so với tháng trước và giảm 75% so với cùng kỳ năm 2020. Lượt quan tâm tìm kiếm nhà, đất trên toàn thị trường trong tháng 8 cũng suy giảm 27% so với tháng 7 và 39% so với cùng kỳ.



Nhà riêng lẻ, chung cư và đất nền là phân khúc ghi nhận mức giảm mạnh nhất với tổng lượng tin rao bán giảm trung bình 53%-68%. Trong khi đó, nhu cầu tìm mua các phân khúc này cũng giảm 29%-39% chỉ trong một tháng.

Tương tự, báo cáo tháng 8 của DKRA Việt Nam cũng cho thấy phân khúc nhà phố, biệt thự tại TP.HCM và các tỉnh giáp ranh khan hiếm nguồn cung mới. Nhiều dự án phải dời thời gian mở bán do ảnh hưởng của dịch bệnh.

“Do tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM diễn biến phức tạp và toàn TP đã áp dụng giãn cách toàn xã hội nên thị trường rơi vào trầm lắng. Đây là tháng thứ hai liên tiếp thị trường không ghi nhận nguồn cung mới mở bán với phân khúc nhà phố, biệt thự” - đại diện DKRA Việt Nam cho biết.

DKRA Việt Nam cũng nhận định tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế nói chung cũng như thị trường BĐS nói riêng, sức cầu chung toàn thị trường giảm mạnh.

Giao dịch thứ cấp kém sôi động và tiếp tục xu hướng giảm do ảnh hưởng của việc tái bùng phát dịch bệnh tại TP.HCM. Thị trường đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu giảm giá bán, cắt lỗ… của một bộ phận khách hàng do chịu áp lực từ lãi vay, trong khi hiện nay các nguồn thu nhập bị giảm mạnh.

Trong tháng 8, phân khúc biệt thự biển ghi nhận hai dự án mở bán, cung cấp ra thị trường 47 căn, bằng 26% so với tháng trước. Tỉ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới đạt 6% (tương đương chỉ có ba căn được bán), bằng 14% so với tháng 7. Phân khúc nhà phố, shophouse biển trong tháng 8 có một dự án mở bán, cung cấp ra thị trường 34 căn, tăng 31% so với tháng trước. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêu thụ trên nguồn cung mới ở mức thấp khoảng 12% (tương đương bốn căn).

Về phân khúc này, DKRA Việt Nam cho rằng nhiều dự án phải tạm ngừng triển khai, khóa giỏ hàng do dịch bệnh khiến nguồn cung và lượng tiêu thụ mới trong tháng khá khiêm tốn. Những tháng cuối năm, nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, dự kiến phân khúc nhà phố, shophouse biển sẽ có những bước hồi phục nhất định, tập trung chủ yếu ở Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu và Khánh Hòa.

Đặc biệt với condotel, tình hình còn ảm đạm hơn, sau những tín hiệu hồi phục tích cực vào giai đoạn đầu năm, phân khúc condotel tiếp tục rơi vào trạng thái “ngủ đông” khi hai tháng liên tiếp không ghi nhận nguồn cung mới được đưa ra thị trường.

Đây là phân khúc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh COVID-19. Sức cầu chung toàn thị trường ở mức rất thấp. Hiện nay, nhiều dự án đang trong giai đoạn truyền thông. Dự kiến nếu tình hình dịch sớm được kiểm soát thì nguồn cung condotel có thể dần hồi phục, tuy nhiên khó có sự đột phá về sức cầu của thị trường. Các dự án tập trung chủ yếu ở khu vực Bình Thuận, Đà Nẵng và Quảng Nam.