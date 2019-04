Bỏ trăm triệu mua đất, giấy đỏ không thấy đâu

Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang tiếp nhận khoảng 10 đơn của người dân tố cáo Công ty Cổ phần Địa ốc Phú An Thịnh Land (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sự vụ liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án do công ty này mở bán ở hai huyện Cần Đước, Bến Lức, tỉnh Long An.



Mệt mỏi đòi lại tiền mua đất

Anh Lưu Thiên Hào, một trong những người nộp đơn tố cáo, cho biết từ năm 2017 đến 2018, anh cùng rất nhiều người khác đã bỏ tiền mua đất nền tại các dự án Eco Garden, Eco Garden 3 và Eco Garden 5 của Công ty Phú An Thịnh Land. Mỗi lô đất có giá từ hơn 400 triệu đến gần 1 tỉ đồng. Người mua đã thanh toán tiền đất đúng theo hợp đồng nhưng chờ đợi mòn mỏi vẫn không được làm thủ tục sang tên. Sau nhiều lần làm việc, đôi bên thống nhất thanh lý hợp đồng, Phú An Thịnh Land phải trả lại tiền cho khách hàng.

Thế nhưng công ty này tiếp tục hứa hẹn và thất hứa liên tiếp với người dân. Ngày 6-4, một số khách hàng đã phải nhờ đến luật sư tổ chức buổi gặp với chủ đầu tư nhưng vẫn tiếp tục nghe… hứa.

Chị Lương Thiếu Quyên, một khách mua đất, bật khóc: “Chúng tôi phải chờ đợi rất lâu, xin nghỉ việc để đến gặp lãnh đạo Phú An Thịnh Land nhưng không được gì hết. Tôi đang ở trọ, mùa mưa thì ngập nửa nhà, họ có biết đâu”.

Đồng cảnh ngộ, anh Nguyễn Đức Thịnh cũng cho biết vợ chồng anh cùng làm công nhân, vay mượn được 500 triệu đồng để mua đất nhưng giờ đòi không được. “Con tôi bị bệnh tăng động bẩm sinh, gia đình rất khó khăn. Tôi đã đi lại hàng chục lần để đòi tiền theo bản thanh lý nhưng không được. Cứ xin nghỉ việc đi đòi tiền hoài có khi tiền chưa thấy đâu mà mình đã mất việc làm” - anh bức xúc.

Ước tính số tiền mà người dân tố cáo bị công ty này chiếm dụng lên đến gần 10 tỉ đồng. Tại buổi làm việc ngày 6-4, ông Ngô Minh Khâm, Tổng Giám đốc Công ty Phú An Thịnh Land, cam kết: “Lý do dự án không ra được giấy là vì không phù hợp quy hoạch. Công ty sẽ sắp lịch thanh lý cho từng khách hàng trong thời gian 15 ngày”.

Mặc dù tổng giám đốc đã hứa sẽ đem cả căn nhà đang ở ra để đền cho khách mua đất nhưng trên thực tế, đến nay các khách hàng này vẫn chưa nhận lại được khoản tiền nào từ chủ đầu tư.



Dự án Eco Garden 3 nay đã bị rào lại. Ảnh: NGÂN NGA

Địa phương cũng… ngã ngửa

Chúng tôi có mặt tại dự án Eco Garden 3 tại xã Long Hòa (huyện Cần Đước) và ghi nhận ở đây vẫn là khu đất trống, được rào lưới B40. Cách đây một năm, Công ty Phú An Thịnh Land đã đặt ở đây nhiều tấm áp phích quảng cáo những căn nhà phố đẹp như mơ.

Về pháp lý dự án, trao đổi với PV qua điện thoại, lãnh đạo UBND xã Long Hòa cho biết: “Chủ dự án này từng bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng vì đây là đất lúa, không được san lấp mặt bằng. Vì là đất lúa và chưa xin chủ trương chuyển đổi nên dự án không ra được giấy”. Liên hệ với UBND huyện Cần Đước, chúng tôi được cơ quan này cho biết sẽ trả lời vấn đề này sau.

Tiếp tục tìm hiểu dự án Eco Garden 5 tại huyện Bến Lức, PV ghi nhận dự án này nằm ngay sau lưng UBND xã Mỹ Yên. Tuy nhiên, đại diện UBND huyện Bến Lức tỏ ra bất ngờ vì chưa từng nghe có sự tồn tại của dự án này trên địa bàn cũng như tên chủ đầu tư Công ty Cổ phần Địa ốc Phú An Thịnh Land. Trên địa bàn huyện chỉ có một dự án bất động sản nhưng không liên quan đến Công ty Phú An Thịnh Land. Huyện Bến Lức cho biết sẽ tiếp tục xác minh thông tin và có câu trả lời sau.

Chúng tôi đã đến trụ sở Phú An Thịnh Land để gặp ông Khâm nhưng được ông Ngô Minh Khương, Giám đốc điều hành, cho biết: “Nếu muốn làm việc trực tiếp với ông Khâm thì lên trụ sở công an vì hồ sơ này công an đã làm việc với ông Khâm”.

Được biết việc chuyển mục đích từ đất lúa sang đất ở phải tuân theo quy định chặt chẽ của Điều 58 Luật Đất đai. Dự án dưới 10 ha phải được HĐND cấp tỉnh chấp thuận; dự án trên 10 ha phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý phê duyệt.