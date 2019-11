Buộc dự án Napoleon Castle 1 dừng bán căn hộ

Ngày 11-11, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã có công văn yêu cầu Công ty TNHH Cat Tiger Khareal dừng ngay việc ký hợp đồng mua bán căn hộ tại dự án chung cư Napoleon Castle 1. Công trình này ở 25-26 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang, được xem là tòa nhà cao nhất TP Nha Trang với thiết kế 40 tầng nổi, ba tầng hầm gồm 814 căn hộ và 10 căn shophouse do công ty trên làm chủ đầu tư (CĐT).



Bán căn hộ trái phép

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa yêu cầu CĐT khẩn trương có văn bản báo cáo sở kèm theo các giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua nhà và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán nhà ở đó, các giấy tờ chứng minh việc ký hợp đồng mua bán căn hộ đã được ngân hàng thương mại bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của CĐT theo Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Theo báo cáo thì đến nay CĐT đã bán ra 655 căn hộ tại dự án trên. Sở Xây dựng khẳng định việc công ty ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án trên là chưa có cơ sở thực hiện, không phù hợp với ý kiến của sở.

Trước đó, hồi tháng 10-2017, sở đã có công văn nêu rõ các căn hộ của dự án chung cư Napoleon Castle 1 hiện đang thế chấp tại ngân hàng. Do đó, việc ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai chỉ được thực hiện sau khi CĐT gửi giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc biên bản thống nhất của bên mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được mua bán nhà ở đến Sở Xây dựng để kiểm tra, theo dõi...

Hai tháng sau sở tiếp tục có văn bản nêu rõ việc ký hợp đồng mua bán nhà ở tại dự án trên chỉ được thực hiện sau khi CĐT đã gửi các giấy tờ theo đúng yêu cầu đến sở. Từ đó sở mới kiểm tra, có văn bản thông báo CĐT đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, cho đến nay Công ty Cat Tiger Khareal vẫn chưa gửi các giấy tờ theo yêu cầu.



Chung cư Napoleon Castle 1 bán căn hộ trái quy định. Ảnh: TẤN LỘC

Dự án chưa xong đã vội bàn giao

Giữa tháng 10-2019, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt vi phạm hành chính đối với CĐT Cat Tiger Khareal số tiền 55 triệu đồng vì đưa từng phần, hạng mục công trình chung cư Napoleon Castle 1 vào sử dụng khi chưa nghiệm thu theo quy định. Mặt khác, sở cũng có công văn đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP Nha Trang, Công an phường Vĩnh Phước kiểm tra, ngăn chặn để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại chung cư trên.

Kết quả kiểm tra trước đó của Sở Xây dựng cho thấy CĐT đã lập biên bản bàn giao căn hộ cho hơn 200 khách hàng trong khi chung cư chưa có văn bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan có thẩm quyền. Sở khẳng định việc các hộ cư dân sinh sống trong những căn hộ của chung cư này là không đúng quy định pháp luật.

Trong khi đó, nhiều cư dân lại “tố” CĐT đã trễ hẹn giao nhà cho khách hàng trong nhiều tháng, họ phải nhận nhà vào ở trong tình trạng công trình vẫn đang tiếp tục hoàn thiện ở các khu vực xung quanh. Chưa kể những hạng mục đã hoàn thiện thì đưa vào sử dụng chưa được bao lâu đã hư hỏng hàng loạt.