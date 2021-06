Theo báo cáo thị trường tháng 4-2021 của kênh thông tin batdongsan.com.vn cho thấy lượng sản phẩm chào bán và nhu cầu giao dịch căn hộ tại TP.HCM đang có dấu hiệu giảm mạnh dưới tác động của sự bùng phát dịch COVID-19.

Tính riêng trong tháng 4, lượng tin rao bán căn hộ chung cư tại TP giảm 6% so với tháng trước. Nhu cầu mua bán căn hộ chung cư tại TP cũng giảm mạnh trong thời điểm cuối tháng 4 và đầu tháng 5. Lượng tìm kiếm căn hộ giảm 25% so với tháng 3, trong đó phân khúc cao cấp và trung cấp lần lượt giảm 22%-23%, còn căn hộ bình dân cũng giảm gần 27% so với tháng trước.

Tuy nhiên, bất chấp việc nguồn cung và nhu cầu giao dịch giảm, giá bán căn hộ chung cư không ghi nhận có biến động giảm trong tháng. So với mức giá chào bán một tháng trước đó, căn hộ tại TP có xu hướng đi ngang nhưng nếu so với thời điểm cùng kỳ năm trước, mặt bằng giá của phân khúc này vẫn tiếp tục tăng thêm 5%, đạt mức trung bình 45-47 triệu đồng/m2, gần tiệm cận mức 50 triệu đồng/m2. Cá biệt có nhiều dự án chào bán cuối tháng 4 vừa qua có biên độ tăng giá đạt gần 7%-10% so với mức chào bán cuối năm 2020.

Cũng theo báo cáo nghiên cứu thị trường của DKRA Việt Nam trong bốn tháng đầu năm 2021, lượng căn hộ tung ra thị trường tới hơn 5.200 căn. Riêng trong tháng thị trường ghi nhận nguồn cung tăng đột biến với gần 2.700 căn, gấp 2,6 lần so với tháng trước nhưng cũng không có căn hộ bình dân nào.

Cụ thể, phân khúc căn hộ hạng sang (giá trên 90 triệu đồng/m2) chiếm 18,5%; căn hộ hạng A (cao cấp, giá trên 50 triệu đồng/m2) chiếm tới 37%; hạng B (trung cấp, giá 35-45 triệu đồng/m2) chiếm 44,6%. Trong khi đó, căn hộ hạng C (bình dân, giá 25 triệu đồng/m2) là 0%.



Người Việt rất thích có tài sản để dành là bất động sản nên lực cầu vẫn luôn trên đà tăng. Ảnh minh họa: QUANG HUY

Theo ông Nguyễn Vũ, một nhà đầu tư căn hộ, nguồn cung căn hộ tăng nhưng chủ yếu là phân khúc cao cấp, trung cấp, còn bình dân gần như không có. Nếu định vị phân khúc căn hộ dưới 2 tỉ đồng là bình dân thì nguồn cung cho mức giá này hiện rất hạn chế, nếu không nói là ngày càng khan hàng.

Hơn nữa, những căn hộ giá dưới 2 tỉ đồng tại TP.HCM là những căn diện tích nhỏ tầm 50-55 m2. Lượng căn hộ diện tích dưới 60 m2 trong một dự án cũng chiếm rất ít, chỉ khoảng 10%.

“Có khách hàng nhờ tôi tìm căn hộ tầm 2 tỉ đồng để ở mà đúng là quá hiếm. Giá căn hộ ở khu vực quận ven khu trung tâm như TP Thủ Đức, Gò Vấp… đều trên dưới 3 tỉ đồng/căn. Các chung cư đã bàn giao dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng đều có giá bán 2,8-4 tỉ đồng tùy diện tích” - ông Vũ chia sẻ.

Theo chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang, chính thị trường xuất hiện ngày càng nhiều dự án căn hộ cao cấp, hạng sang đang đẩy mức giá trung bình của phân khúc căn hộ tăng lên. Bên cạnh đó, khan hiếm nguồn cung căn hộ sơ cấp cũng khiến giá giao dịch thứ cấp tiếp tục tăng.

“Giá bất động sản mà cụ thể là phân khúc căn hộ trong thời gian tới khó giảm sâu vì nguồn cung mới cũng hạn chế. Ngoài ra, do tâm lý người Việt Nam rất thích sở hữu tài sản là bất động sản nên trong lúc dịch bệnh, họ vẫn tranh thủ đi mua bất động sản làm tài sản. Nhu cầu thực tế còn khá lớn, đó là cơ hội để bất động sản tăng giá” - ông Quang nhận định.