Căn hộ cao cấp có giá bán đắt đỏ nhưng vẫn nhận được sự quan tâm nhiều hơn so với căn hộ phân khúc trung cấp, bình dân.

Căn hộ “hàng hiệu” được lòng khách

Khu vực trung tâm TP.HCM gồm quận 1, quận 3 và Thủ Thiêm (nay là TP Thủ Đức) hiện hữu nhiều dự án căn hộ cao cấp có giá bán siêu đắt. Giá của các căn hộ tại đây có thể lên đến hàng trăm triệu đồng 1 m2.

Đơn cử như một dự án tọa lạc trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, được công bố giá giao dịch thành công đến 18.000 USD/m2 (tương đương 423 triệu đồng/m2). Với mức này, giá các căn hộ dao động 18-24 tỉ đồng/căn tùy theo diện tích 40-110 m2.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Giám đốc một sàn giao dịch bất động sản (BĐS) tại TP.HCM, cho biết một dự án căn hộ đối diện chợ Bến Thành còn có giá cao hơn nhiều. Dự án này có bốn mặt tiền là các đường Phạm Ngũ Lão, Phó Đức Chính, Lê Thị Hồng Gấm, Calmette. Khu căn hộ này chào bán giá 20.000-25.000 USD/m2 (tương đương 460-570 triệu đồng/m2).

“Với diện tích căn hộ rất lớn từ 90 đến 275 m2/căn, tính ra mỗi căn hộ có giá 41,5 tỉ đến gần 157 tỉ đồng. Giá khó tin như vậy nhưng dự án vẫn được nhiều người giàu, siêu giàu trong nước quan tâm, đặt mua” - ông Vinh nói.

Theo ông Vinh, căn hộ “hàng hiệu” giá siêu đắt vì vị trí vàng, tiện ích dịch vụ năm sao, thương hiệu uy tín, bảo mật nhiều lớp. Ngoài ra, căn hộ có chất lượng xây dựng cao cấp, thiết kế sáng tạo, có thang máy riêng, có hệ thống lọc không khí trong lành, đảm bảo tính riêng tư, dịch vụ cực tốt… Khách hàng của căn hộ siêu đắt tại TP.HCM chủ yếu là giới nhà giàu khu vực châu Á có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, người giàu trong nước cũng chiếm tỉ lệ đáng kể.

Theo báo cáo mới nhất của CBRE, giá bán bình quân căn hộ hạng sang toàn thị trường TP.HCM đạt 6.898 USD/m2 (tương đương gần 159 triệu đồng/m2), tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, kênh dữ liệu Vhome cho thấy từ tháng 4 đến nay mức độ truy cập tìm kiếm các dự án căn hộ cao cấp, hạng sang gia tăng mạnh. Căn hộ có mức giá 8,6-10 tỉ đồng thu hút lượt xem nhiều nhất. Trong khi hồi đầu năm người dùng chủ yếu quan tâm các sản phẩm tầm trung. Về địa lý, thị trường TP.HCM thu hút người dùng với các sản phẩm căn hộ hạng sang.

Còn theo kênh thông tin Batdongsan.com.vn, bất ngờ là mức độ quan tâm căn hộ cao cấp tại TP tăng 7% trong những tháng đầu năm nay. Trong khi đó, phân khúc trung cấp và bình dân đều giảm lần lượt 4% và 7%.



Từ đầu tháng 4-2021, các dự án hạng sang được khách hàng đặc biệt quan tâm tìm hiểu. Ảnh: QUANG HUY

Lo ngại tăng nóng

Dù mức độ quan tâm, nhu cầu khách hàng tăng nhưng nhiều chuyên gia lo ngại nguồn cung căn hộ “hàng hiệu” tăng quá nhanh vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Nếu vài năm trước đây, nguồn cung căn hộ cao cấp chỉ chiếm 1%-2% toàn thị trường thì hiện nay chiếm đến hơn 20%. Theo báo cáo thị trường BĐS nhà ở tại TP.HCM của CBRE Việt Nam, trong quý I-2021, phân khúc trung cấp có xu hướng giảm nhiệt, chỉ chiếm 41% nguồn cung so với các năm trước là 55%-60%. Trong khi đó, phân khúc căn hộ hạng sang đang có rổ hàng lớn xếp thứ hai thị trường, chiếm 39% tổng nguồn cung. Phân khúc cao cấp chiếm 20% và không có dự án căn hộ bình dân nào được chào bán. Nếu tính gộp nguồn cung căn hộ cao cấp và hạng sang, hai loại nhà có giá đắt đỏ này chiếm đến 59% rổ hàng, dẫn dắt toàn thị trường.

Theo tiêu chí phân hạng căn hộ của CBRE, chung cư hạng sang là các dự án có giá bán sơ cấp bình quân trên 4.000 USD/m2, nhà cao cấp dao động 2.000-4.000 USD/m2. Căn hộ trung cấp thường rơi vào nhóm dự án có giá chào bán lần đầu 1.000-2.000 USD/m2 và căn hộ bình dân thường được định vị dưới 1.000 USD/m2.

Ông Nguyễn Duy Minh, chuyên gia BĐS, cảnh báo nguồn cung căn hộ hạng sang tăng trưởng nóng, chiếm tỉ lệ quá cao (39%) cần phải xem xét. Tỉ lệ căn hộ cao cấp chỉ nên chiếm 1%-2% tổng nguồn cung là mức an toàn và hợp lý.

Theo ông Minh, căn hộ hạng sang đắt đỏ và ngày càng tăng giá vì các sản phẩm này khan hiếm do quỹ đất trung tâm không còn nhiều, cộng thêm việc TP hạn chế cấp phép dự án. “Ngoài ra, khu vực này cần nguồn cung căn hộ cho thuê hơn là căn hộ để ở” - ông Minh chia sẻ.

Ông Trần Khánh Quang, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư BĐS Việt An Hòa, cũng cho rằng căn hộ “hàng hiệu” có nguồn cung quá lớn vào một thời điểm sẽ có thể bị dội hàng. Đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 đang phức tạp, giới khách siêu giàu có thể tăng cường phòng thủ và suy tính về giá cả.

“Để trở thành sản phẩm cao cấp, căn hộ hạng sang thực sự, dự án đó phải hội tụ được nhiều yếu tố mà quan trọng nhất là vị trí và sự khác biệt đẳng cấp. Chủ đầu tư không thể mang một dự án ở vị trí xa, không thuận lợi cho việc đi lại, tiện ích không có gì mà gắn cho nó cái mác cao cấp” - ông Quang nói.

Dự báo căn hộ “hàng hiệu” tăng cả cung và giá DKRA Việt Nam dự báo nguồn cung căn hộ hạng sang vẫn trên đà tăng mạnh và có thể xác lập cột mốc giá mới. Ở phân khúc siêu sang, nhiều dự án trong tương lai thậm chí còn có thể đạt mức giá phá vỡ kỷ lục cũ, lên đến 20.000-30.000 USD/m2 (tương đương 460-690 triệu đồng/m2), tập trung tại khu lõi trung tâm TP.HCM. CBRE Việt Nam cũng nhận định trong 10 năm tới giá nhà hạng sang tại thị trường Việt Nam có thể tăng phi mã và đạt mức 35.000 USD/m2. Đây là phân khúc nhà ở đặc biệt chỉ phục vụ số ít nhóm đối tượng khách hàng siêu giàu.