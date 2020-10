Cần Thơ bán đấu giá 4 cơ sở nhà, đất tại quận Ninh Kiều

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành các quyết định về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất các cơ sở nhà, đất tại số 81 đường Phan Đăng Lưu, 54 đường Phan Bội Châu, 43 đường Phan Chu Trinh và 4 đường Hải Thượng Lãn Ông (cùng thuộc quận Ninh Kiều).



Tài sản nhà, đất số 81 Phan Đăng Lưu. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, UBND TP thống nhất bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các địa chỉ nêu trên. Các tài sản này đều có đơn vị đang quản lý là UBND quận Ninh Kiều.

Đặc điểm tài sản trên đất tại số 81 Phan Đăng Lưu là nhà kiên cố cấp II, một trệt, ba lầu, diện tích xây dựng 80,6 m2. Diện tích sử dụng là 320,4 m2. Diện tích đất là 80,6 m2. Nguyên giá hơn 675 triệu đồng. Giá trị còn lại theo sổ kế toán hơn 513 triệu đồng.



Tài sản nhà, đất số 54 Phan Bội Châu. Ảnh: NHẪN NAM

Đặc điểm tài sản trên đất tại số 54 Phan Bội Châu là nhà ở cấp III. Diện tích đất là 72,5 m2. Diện tích sử dụng là 211,64 m2. Nguyên giá là hơn 235 triệu đồng. Giá trị còn lại theo sổ kế toán là hơn 23 triệu đồng.

Đặc điểm tài sản trên đất tại 43 Phan Chu Trinh là nhà ở liên kế, cấp II, hai tầng. Diện tích đất 54,9 m2. Diện tích sử dụng là 102,03 m2. Nguyên giá hơn 40 triệu đồng. Giá trị còn lại theo sổ kế toán là 0 đồng.



Tài sản nhà, đất tại số 4 Hải Thượng Lãn Ông. Ảnh: NHẪN NAM

Đặc điểm tài sản trên đất tại số 04 Hải Thượng Lãn Ông là nhà gồm ba căn: căn biệt thự, căn nhà phụ (nhà bảo vệ), nhà vệ sinh. Diện tích xây dựng 164,6 m2. Diện tích sử dụng 308,6 m2. Diện tích đất là 218,2 m2. Nguyên giá không xác định. Giá trị còn lại theo sổ kế toán cũng không xác định.

Lý do bán các tài sản trên đều là do không còn nhu cầu sử dụng, thực hiện theo phương án xử lý được UBND TP phê duyệt năm 2018 (về việc phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do các đơn vị TP Cần Thơ quản lý, sử dụng).