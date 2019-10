Cao ốc 40 tầng chưa xây xong đã cho dân vào ở

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 23-10, ông Trần Văn Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho hay sở đã có công văn yêu cầu chủ đầu tư (CĐT) dự án chung cư Napoleon Castle 1 tại 25-26 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang không được bàn giao căn hộ, không được cho người vào ở khi chưa được Bộ Xây dựng chấp thuận nghiệm thu.



Theo phó giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa, dự án chung cư Napoleon Castle 1 có quy mô 40 tầng nổi, ba tầng hầm với 814 căn hộ, 10 căn shop house do Công ty TNHH Cat Tiger Khareal làm chủ đầu tư.

Hiện nay công trình chỉ mới xây xong phần thô và đang thi công hoàn thiện phần nội thất căn hộ. Kết quả kiểm tra mới đây của Sở Xây dựng cho thấy CĐT đã lập biên bản bàn giao căn hộ cho hơn 200 khách hàng và trên thực tế đã có nhiều hộ gia đình vào sinh sống tại chung cư.

Trong khi đó, chung cư Napoleon Castle 1 chưa có văn bản nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của cơ quan có thẩm quyền. Sở Xây dựng khẳng định việc các hộ cư dân sinh sống tại các căn hộ của chung cư Napoleon Castle 1 là trái quy định pháp luật.



Chung cư Napoleon Castle 1 đang xây dựng dở dang nhưng đã đưa cư dân vào sinh sống. Ảnh: TẤN LỘC

Ghi nhận của phóng viên cho thấy dự án cao ốc này chỉ mới xây xong phần thô, từ bên ngoài vào bên trong vẫn đang thi công dang dở. Vật liệu, thiết bị xây dựng ở khắp nơi, nhiều công nhân đang làm việc khắp các tầng, bụi bay mùi mịt… Tuy vậy, ngay trong “công trường” như vậy đã có những căn hộ có người ở nhiều tháng nay.

Các cư dân đang sinh sống trong chung cư phản ánh theo hợp đồng thì CĐT phải bàn giao nhà cho người mua trong quý I-2019. Thế nhưng mãi đến cuối tháng 5-2019, CĐT mới bàn giao căn hộ cho khách hàng. Khi cư dân đến hoàn thiện nội thất và dọn đến ở thì mới biết chung cư vẫn đang xây dựng dở dang. “Chúng tôi đã thanh toán tiền đầy đủ cho CĐT nhưng căn hộ bàn giao không đúng thiết kế như trong hợp đồng. Bên ngoài thì ngổn ngang công trường xây dựng, bên trong các căn hộ thì nhiều hạng mục bị hư hỏng. Khi vào ở thì bị sự cố đủ thứ dù mới xây lắp. Chúng tôi không chấp nhận một căn hộ quá nhiều lỗi như vậy nên đã nhiều lần yêu cầu CĐT giải thích, khắc phục nhưng người đại diện lại nói khách hàng muốn làm gì thì làm” - ông M., một người mua căn hộ bức xúc.

Nhiều cư dân cho biết thêm họ đã nhiều lần yêu cầu CĐT cung cấp hồ sơ pháp lý về phòng cháy, chữa cháy, các giấy phép vận hành chung cư, sử dụng thang máy, an ninh trật tự… nhưng CĐT luôn né tránh. “Phần điện, nước thi công cẩu thả nên bị thấm ngập khắp nơi. Trời mưa thì nước tạt vào hành lang thành vũng. Nếu có hỏa hoạn, cháy nổ xảy ra, chúng tôi không biết ra sao nhưng chúng tôi không thể bỏ căn hộ của mình để đi nơi khác” - bà T. than thở.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, sau khi đi kiểm tra, thanh tra sở này đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Cat Tiger Khareal 55 triệu đồng do đưa từng phần, hạng mục công trình chung cư Napoleon Castle 1 vào sử dụng khi chưa nghiệm thu theo quy định. Ông Trần Văn Thọ thông tin thêm, Sở Xây dựng đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP Nha Trang, Công an phường Vĩnh Phước kiểm tra, ngăn chặn để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy tại chung cư. Lý do là CĐT chưa được các cơ quan thẩm quyền nghiệm thu, cho phép đưa công trình vào sử dụng.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Khánh Hòa, với công trình chưa được nghiệm thu nhưng đưa vào sử dụng sẽ rất mất an toàn, nguy cơ cháy nổ cao. Đơn vị này đang xin ý kiến cấp trên để có biện pháp xử lý CĐT công trình theo quy định.

Chúng tôi đã liên lạc với Công ty TNHH Cat Tiger Khareal để tìm hiểu thêm sự việc nhưng người đại diện cho biết sẽ làm việc sau với lý do đang bận.