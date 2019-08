Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những căn biệt thự đắt nhất thế giới

Biệt thự biển Palazzate, đảo Barbados - 125 triệu USD



Palazzate được biết là bất động sản đắt nhất không chỉ ở quốc đảo Barbados, mà còn ở vùng Caribbean. Nó là một căn biệt thự cạnh bờ biển, rộng 75.000 m2 với sáu tầng, 20 phòng ngủ và năm hồ bơi, được biết như một nơi trú ẩn thiêng đường ở vùng Caribbean.

Nó tọa lạc trên một khu đất rộng hai mẫu với một bãi biển cát trắng của khu St. Peter, còn được gọi là Barbados Riviera. Khu bất động sản hiếm hoi này có giá 125 triệu USD và được phát triển bởi Bjorn Bjerhamn, người đã tạo ra khu Resort Barbados’ St. Peter Bay và cảng Ferdinand Marina.



Khu biệt thự biển xinh đẹp Palazzate, nằm ở đảo Barbados, vùng Caribbean. Ảnh: Courtesy of MSM Luxury Estates



Được biết khu biệt thự mất hơn bốn năm để xây dựng và khánh thành vào năm 2015. Ngoài các phòng ốc cơ bản, khu biệt thự này còn có một phòng gym rộng 230 m2 với phòng xông hơi, một bể cá 30.000 gallon và một bãi đậu xe ngầm có thể chứa 18 xe hơi.



Villa l’Echauguette, Monaco - 125 triệu USD

Được xây dựng vào những năm 1860, Villa l’Echauguette từng là nhà của Francois Blanc, người đã giúp biến khu sòng bạc Monte Carlo buồn tẻ trở thành khu casino nổi tiếng ngày nay. Villa l’Echauguette nằm trên một vách đá nhìn ra bến cảng với diện tích 762 m2 và có sáu tầng. Biệt thự màu hồng này có sáu phòng ngủ, một phòng khách rộng rãi dẫn ra sân thượng riêng rộng lớn, hầm rượu, hai thang máy. Bên trong còn có bể bơi dài 21 m với phòng xông hơi và nhà để xe hai tầng.



Biệt thự Villa l’Echauguette màu hồng tuyệt đẹp. Ảnh: Courtesy of MSM Luxury Estates



Từ sân thượng bạn có thể nhìn xuống những chiếc siêu du thuyền đậu ở cảng Port Hercule nổi tiếng của Monaco. Hoặc trong tháng 5 bạn sẽ có cơ hội được thưởng lãm các trận đua xe F1 Grand Prix danh tiếng, có giá hàng triệu USD ở Monaco.

Gemini, Manalapan, Florida, Mỹ - 137,5 triệu USD

Vào năm 2016, khu bất động sản Palm Beach rộng 15 ha đáng kinh ngạc này từng được biết đến với tên gọi Gemini với giá niêm yết lên đến 195 triệu USD. Tuy nhiên, đến nay nó chỉ còn 137,5 triệu USD nhưng nó vẫn thuộc tốp những khu bất động sản có giá ngất ngưởng.

Khu phức hợp này nằm trên đảo Manalapan. Ngôi nhà chính rộng hơn 5.800 m2 với 12 phòng ngủ. Một nhà khách phụ với bảy phòng ngủ có tên là Mango House. Bên cạnh đó, khu phức hợp còn có hai ngôi nhà nhỏ với bốn phòng ngủ bên bờ biển tuyệt đẹp.





Biệt thự Gemini. Ảnh: Courtesy of MSM Luxury Estates



Khu bất động sản Gemini (Manalapan, Florida) thuộc sở hữu của anh em Ziff, Robert và Dirk, có cha là ông trùm truyền thông William Ziff, người đã chết năm 2006. Thật đáng ngạc nhiên, gia đình Ziff đã mua bất động sản vào năm 1985 chỉ với 5 triệu USD nhưng đến nay nó đã có giá tới 137,5 triệu USD.

Jule Pond Drive, Southampton, New York, Mỹ - 145 triệu USD



Doanh nhân nổi tiếng Henry Ford II, hay còn được gọi là Hank Deuce đã mua khu phức hợp mặt biển rộng 42 mẫu Anh này trên Jule Pond Drive vào năm 1960. Ông cũng chính là cháu nội của Henry Ford là người sáng lập Công ty Ford Motor.



Khu phức hợp Jule Pond Drive. Ảnh: Courtesy of MSM Luxury Estates



Khu bất động sản Jule Pond Drive nằm trên bờ biển ở Southampton (New York) có một ngôi nhà rộng 20.000 m2. Trong nhà, phòng khách dài tới 14 m, tổng cộng 12 phòng ngủ. Trên khu đất rộng lớn có một sân tennis, hồ bơi, bể bơi, hai sân golf.



Chủ sở hữu hiện tại là quản lý danh mục đầu tư Brenda Earl, một đối tác cũ của quỹ đầu tư Zweig-Dimenna. Cô đã mua bất động sản vào năm 2002.



Billionaire, Bel Air, California, Mỹ - 150 triệu USD

Căn biệt thự có tên Billionaire rộng tới 3.500 m2 tọa lạc tại khu Bel Air, Los Angeles, bang California, Mỹ. Năm 2017, Billionaire từng được rao bán với giá 250 triệu USD, trở thành căn biệt thự đắt nhất Mỹ tại thời điểm đó. Hiện căn nhà được rao bán 150 triệu USD. Chủ sở hữu của nó, ông trùm túi xách QVC Bruce Makowsky.



Căn biệt thự Billionaire. Ảnh: Courtesy of MSM Luxury Estates





Billionaire rộng 38.000 m2, sở hữu tới 12 phòng ngủ, 21 phòng tắm, sáu quầy bar, ba nhà bếp. Bên cạnh đó, căn biệt thự còn được trang bị một rạp hát với sức chứa 40 chỗ ngồi. Bên ngoài nó còn có một sàn giải trí rộng 1.500 m2, một bể bơi vô cực bằng thủy tinh dài 25 m và một garage chứa đầy những chiếc siêu xe trị giá 30 triệu USD.

Mesa Vista Ranch, Pampa, Texas, Mỹ - 250 triệu USD

Mesa Vista Ranch rộng khoảng 26.000 ha nằm tại Texas Panhandle, phía đông bắc của Amarillo, Mỹ. Mesa Vista là một ốc đảo sang trọng ở đồng cỏ Texas. Có rất nhiều khu nghỉ nằm rải rác trong các rừng cây nhỏ ở khắp trang trại này.

Ông trùm dầu mỏ T. Boone Pickens đã dành gần 50 năm để "lắp ráp" xong trang trại Mesa Vista Ranch yêu quý của mình ở Texas. Bây giờ ở tuổi 91, ông Pickens đang mong muốn truyền lại khối tài sản khổng lồ cho người mê đắm nó với giá 250 triệu USD.



Mesa Vista là một ốc đảo sang trọng ở đồng cỏ Texas. Ảnh: Courtesy of MSM Luxury Estates



Không chỉ có bốn ngôi nhà rộng hàng ngàn mét vuông, khu bất động sản này còn có sân bay riêng với đường băng gần 2.000 m, 30 ghế rạp hát gia đình, sân golf, sân tennis.



Gateways Canyons, Gateway, Colorado - 279 triệu USD



Gateways Canyons được biết đến là một khu nghỉ dưỡng trong mơ của người sáng lập kênh Discovery Channel John Hendricks. Vị tỉ phú đã mua mảnh đất đầu tiên của mình ở đây vào những năm 1990 và tiếp tục mua cho đến khi ông đạt được 8.700 mẫu Anh ngày hôm nay.





Dinh thự Gateways Canyons. Ảnh: Courtesy of MSM Luxury Estates

Dinh thự Gateways Canyons, Gateway bao gồm một ngôi nhà chính rộng 22.000 m2 mà ông gọi là khu dân cư West Creek Ranch. Một khu resort và spa 72 phòng với đầy đủ tất cả loại dịch vụ. Một bảo tàng xe hơi khoảng 55 chiếc. Ngoài ra còn có hai sân bay trực thăng với một nhà đậu máy bay riêng biệt. Dinh thự này đang được rao bán với giá 279 triệu USD.

Villa Les Cèdres, Saint Jean Cap Ferrat, Pháp - 413 triệu USD

Les Cèdres, một tòa lâu đài 187 năm tuổi nằm bên bờ biển Saint Jean Cap-Ferrat, Pháp đang được bán 413 triệu USD. Từng thuộc sở hữu của vua Bỉ Leopold II, dinh thự rộng 1.600 m2, nằm trên diện tích 35 mẫu Anh, bao gồm 14 phòng ngủ, phòng khiêu vũ tuyệt đẹp và rất nhiều sân thượng nhìn ra Địa Trung Hải.



Lâu đài Les Cèdres. Ảnh: Courtesy of MSM Luxury Estates



Lâu đài này cũng là nơi có một trong những khu vườn đẹp nhất châu Âu với khoảng 15.000 loài nhiệt đới quý hiếm.



Nó cũng có nhà nguyện riêng, bể bơi dài 45 m và chuồng ngựa với sức chứa 30 con. Bất động sản trước đây thuộc về gia đình Marnier-Lapostolle từ năm 1924. Đến năm 2016, ông trùm đồ uống Ý Campari đã mua lại nó từ đối thủ.

The One, Bel Air, California - 500 triệu USD



Siêu biệt thự đắt nhất thế giới hiện nay thuộc về The One ở khu Bel Air (California, Mỹ) với giá bán 500 triệu USD. Siêu biệt thự nằm trên khu đất rộng 100.000 m2, gồm 20 phòng ngủ, 30 phòng tắm, một phòng trưng bày 30 chiếc ô tô, năm bể bơi, một rạp chiếu phim 36 chỗ, hẻm bowling sáu làn và một hộp đêm.





Khu biệt thự The One. Ảnh: Courtesy of MSM Luxury Estates

Nó đã tạo ra nhà sản xuất phim biến nhà phát triển bất động sản Nile Niami và kiến trúc sư Paul McClean, người đã mất sáu năm để hoàn thành ngôi nhà đặc biệt này.