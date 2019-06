Cho phép giao dịch trở lại đất ở Bắc Vân Phong

Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ký ban hành công văn chấm dứt hiệu lực Văn bản số 4391/UBND-XDNĐ ngày 9-5-2018 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh. Công văn này có hiệu lực từ ngày 17-6, được xem là động thái chính thức “rã băng” cho thị trường bất động sản Bắc Vân Phong.



“Rã băng” do đã kiểm soát được tình hình

Cuối tháng 4-2019, ông Lê Đức Vinh đã chủ trì cuộc họp với Sở TN&MT báo cáo một số vướng mắc khi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh, nơi dự kiến thành lập đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Kết luận cuộc họp, chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chấm dứt hiệu lực của Văn bản số 4391/UBND-XDNĐ ngày 9-5-2018 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh theo ý kiến đề xuất của các thành viên dự họp. UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND huyện Vạn Ninh, Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong giải quyết các hồ sơ đất đai trên địa bàn huyện Vạn Ninh theo đúng trình tự pháp luật. UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở liên quan, UBND huyện Vạn Ninh thường xuyên theo dõi tình hình biến động đất đai để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết, tránh để tái diễn tình trạng đầu cơ đất đai như thời gian qua.

Trước đó, UBND huyện Vạn Ninh đề nghị UBND tỉnh, Sở TN&MT cho phép huyện tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất trở lại theo các quy định của Luật Đất đai. UBND huyện Vạn Ninh cho rằng thời gian qua công tác quản lý đất đai ở địa phương này đã được tăng cường, hiện nay tình hình đã ổn định. Nhiều hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Vạn Ninh nộp, đề nghị giải quyết nhưng huyện không thể tiếp nhận. UBND huyện Vạn Ninh đề nghị cần tạo điều kiện để thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định, đồng thời cũng cam kết sẽ tăng cường quản lý đất đai, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.



Đất ở huyện Vạn Ninh chính thức được giao dịch trở lại. Ảnh: TẤN LỘC

Vì sao trước đó tỉnh có lệnh cấm?

Được biết từ ngày 9-5-2018, giao dịch bất động sản ở Vạn Ninh bắt đầu “đóng băng” sau khi chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ký ban hành công văn khẩn chỉ đạo siết chặt quản lý đất đai tại nơi dự kiến thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong. Theo đó, kể từ ngày này tạm dừng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện việc tách thửa cho đến khi luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt có hiệu lực quy hoạch chung xây dựng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao UBND huyện Vạn Ninh chỉ đạo UBND các xã, thị trấn không thực hiện việc chứng thực hợp đồng đối với các trường hợp trên. Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo cho các tổ chức hành nghề công chứng, văn phòng chứng thực, văn phòng thừa phát lại thực hiện nghiêm các quy định trong việc chứng thực theo nội dung văn bản này.

Sở dĩ UBND tỉnh phải ra lệnh cấm là do tình trạng sốt đất với giá cao chưa từng có liên tục xảy ra tại địa phương này từ cuối năm 2018. Ở nhiều khu vực, giá đất bị đẩy lên cao hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với trước đây. Tuy nhiên, giá đất chỉ có tính chất sốt ảo do các cò đất tự nâng giá, tung tin đồn thổi... để trục lợi từ những người hám lãi hoặc thiếu thông tin.