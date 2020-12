Công an Đồng Nai vào cuộc vụ công ty LDG xây 'lụi' 500 căn nhà

Liên quan đến vụ xây dựng không phép gần 500 căn nhà liền kề tại dự án khu dân cư Tân Thịnh do Công ty CP đầu tư LDG làm chủ đầu tư tại xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai), cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc, tiến hành thu thập hồ sơ về dự án.

“Về dự án dân cư huyện Trảng Bom, cơ quan cơ quan công an đã nắm được qua tài liệu, thông tin cơ sở. Hiện tại Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSĐT tiếp nhận thông tin ban đầu. Kết quả như thế nào, các bước như thế nào công an tỉnh sẽ có báo cáo cụ thể lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sẽ thông tin báo chí”- đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết.

Cũng liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã đến hiện trường khu vực xây dựng gần 500 căn nhà không phép để khảo sát và làm việc với Thường trực Huyện ủy Trảng Bom về một số nội dung liên quan đến dự án trên.



Gần 500 căn nhà Công ty LDG xây dựng khi chưa đủ điều kiện. Ảnh: VH.

Bí thư Huyện ủy Trảng Bom Lê Tuấn Anh cho biết, hiện nay các ngành chức năng của huyện đang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xử lý sai phạm của chủ đầu tư dự án. Riêng về trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan ở địa phương, quan điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy là xử lý nghiêm minh.

Trước vi phạm trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP đầu tư LDG số tiền 540 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty LDG phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là hơn 5,7 tỉ đồng.

Như PLO đưa tin, ngày 28-9-2016, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định chấp thuận thỏa thuận địa điểm dự án khu dân cư Tân Thịnh. Đến tháng 5-2018, tỉnh Đồng Nai có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án với diện tích 18,22 ha.

Ngày 6-4-2020, Thủ tướng Chính phủ mới có văn bản về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án.

Hiện dự án này chủ đầu tư đã san nền, xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt tỉ lệ 60% và xây dựng phần thô một số căn nhà liên kế. Tuy nhiên dự án chưa được giao đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật nên chưa đủ điều kiện thi công hạ tầng, nhà ở.

Đến tháng 8-2020, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính đối với công trình xây dựng chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định đối với công trình nhà ở (trường hợp miễn giấy phép xây dựng nhà ở) đối với Công ty LDG số tiền 75 triệu đồng.