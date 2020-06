Cùng Him Lam Land ‘hiểu cả những điều con không thích’

Vừa qua, Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam phối hợp với ban quản lý (BQL) các khu căn hộ Him Lam Riverside, Him Lam Chợ Lớn, Him Lam Phú An tổ chức trao giải cho cuộc thi “Vẽ về món ăn con không thích” và phát quà cho các cư dân nhí nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 01-06.



Cụ thể, trong hai ngày (30 và 31-5), Phòng Dịch vụ Quản lý BĐS – Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam đã phối hợp với BQL các khu căn hộ Him Lam Riverside, Him Lam Chợ Lớn, Him Lam Phú An tổ chức chương trình phát quà và trao giải thưởng cho cuộc thi “Vẽ về món ăn con không thích”.

Đây là hoạt động thường niên do Công ty CP Kinh doanh địa ốc Him Lam (Him Lam Land) tổ chức với mục đích mang đến niềm vui, tạo ra không gian vui chơi thoải mái, bổ ích cho các “cư dân nhí” nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Sau 9 ngày phát động, BTC cuộc thi đã nhận được hàng trăm bức tranh của các em thiếu nhi gửi về.



Theo đó, ban tổ chức (BTC) đã trao giải nhất cho bạn Nguyễn Thụy Ngọc Huy (Him Lam Phú An), Đàm Kỳ Kỳ (Him Lam Chợ Lớn), Doãn Đình Nhật (Him Lam Riverside). Đây là 3 bạn có số điểm bình chọn cao nhất tại 3 khu căn hộ. Ngoài ra, BTC cũng tiến hành trao thưởng cho 6 giải nhì, 9 giải ba và 12 giải khuyến khích.

Đại diện BTC trao thưởng cho các cư dân nhí đoạt giải cuộc thi “Vẽ về món ăn con không thích”.



Bạn Minh Anh (6 tuổi, cư dân Him Lam Phú An) chia sẻ: “Con cảm thấy rất vui khi được tham dự cuộc thi này. Bức tranh mà con dự thi, con cảm thấy rất ưng ý và tâm đắc. Nhờ cuộc thi này mà con thích vẽ hơn, con sẽ tham gia thêm vài cuộc thi nữa nếu có cơ hội”.

Bên cạnh các giải thưởng được trao, BTC cuộc thi cũng chọn ra top 10 bức tranh có số lượt bình chọn cao nhất tại mỗi khu căn hộ để lồng khung kính và trưng bày tại sảnh chính trong 1 tuần. Sau đó, những bức tranh này sẽ được chuyển đến trưng bày tại phòng sinh hoạt cộng đồng ở mỗi khu căn hộ.

Không khí vui tươi, tràn ngập yêu thương tại các khu căn hộ Him Lam Riverside, Him Lam Chợ Lớn, Him Lam Phú An



“Đây là cuộc thi rất có ý nghĩa. Nhờ có cuộc thi mà gia đình tôi xích lại gần nhau hơn. Tôi và vợ có dịp biết được những món ăn mà con không thích và cả điều con không muốn. Cảm ơn Him Lam Land đã luôn thấu hiểu cư dân và mang đến nhiều sân chơi bổ ích, rất mong những chương trình sau của công ty sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn nữa đến với cư dân”, phụ huynh bạn Minh Anh chia sẻ.

Không chỉ trao thưởng cho các bức tranh đoạt giải, BTC còn tổ chức phát quà cho các em thiếu nhi.



Thông qua cuộc thi “vẽ về món ăn con không thích”, Him Lam Land muốn đồng hành cùng các bậc phụ huynh thấu “hiểu cả những điều con không thích”, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và trong cộng đồng cư dân do Him Lam Land quản lý và vận hành.

Đây là dịp để phụ huynh có thêm thời gian gần gũi và thấu hiểu những vấn đề của con trẻ. Từ đó, trở thành một người bạn có thể chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của con, đưa ra cho con những lời khuyên, giải pháp tốt nhất để giúp con biết cách giải quyết và tháo gỡ những khó khăn của bản thân.

“Không thích” cũng là một phần quan trọng trong thế giới của con trẻ nên biết được điều con không thích, phụ huynh sẽ có giải pháp hướng con đến những suy nghĩ, ứng xử tích cực ngay từ khi còn nhỏ.