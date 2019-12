Cuộc đua của các tỷ phú bất động sản tại thị trường Bắc Ninh

Bắc Ninh được nhiều người biết đến như là thủ phủ của khu công nghiệp, khu công nghệ cao nhưng nay nơi đây còn là vùng đất giàu tiềm năng đầu tư vào bất động sản (BĐS) nhà ở khi một loạt “ông lớn” địa ốc xuất hiện trong vòng vài năm trở lại đây như Vingroup, Him Lam, FLC…

Khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại xứ Kinh Bắc

Tọa lạc ngay tại tâm điểm vòng xoay ngã 6 thành phố Bắc Ninh, Vinhomes Bắc Ninh - Biểu tượng Phồn vinh xứ Kinh Bắc gồm 2 tòa SA 31 tầng, SC 27 tầng với trên 600 căn hộ chung cư cao cấp. Đây cũng là dự án có trung tâm thương mại Vincom đầu tiên tại Bắc Ninh nên nhanh chóng đón nhận sự quan tâm của đông đảo khách hàng trong thời gian mở bán năm 2017.

Nhiều “ông lớn” bất động sản quy tụ về Bắc Ninh



“Ông lớn” khác là Him Lam với Khu đô thị Him Lam Green Park. Đặc biệt, Him Lam Green Park nằm trong khu đại đô thị hiện đại đã được tỉnh Bắc Ninh quy hoạch với tổng diện ích lên tới gần 300ha. Điều này cho thấy tầm vóc cùng với ưu thế vượt trội về vị trí của khu đô thị kiểu mẫu này. Nằm tại nút giao giữa QL18 và QL1A (phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh), Him Lam Green Park là khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại xứ Kinh Bắc với trường học, trung tâm y tế cùng chuỗi hệ thống 40 tiện ích khép kín, đa dạng với điểm nhấn là công viên nghệ thuật, sân tập golf, bể bơi bốn mùa, sân thể thao…

Được biết, Him Lam Green Park là dự án gây ra cơn sốt ngay khi chính thức ra mắt thị trường. Ngoài việc hội đủ nhiều yếu tố về vị trí, thiết kế, tiện ích, tiềm năng gia tăng giá trị… Him Lam Green Park là dự án hiếm hoi tại Bắc Ninh có quy hoạch và pháp lý rõ ràng. Dự án đã xong gần như toàn bộ hạ tầng, mỗi lô liền kề đều được tách riêng sổ đỏ và bàn giao cho khách hàng.

Him Lam Green Park là khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại xứ Kinh Bắc



Trong tháng 12 này, Him Lam Green Park sẽ mở bán giai đoạn 2. Thông tin này đã tạo sức hút lớn cho thị trường bởi Bắc Ninh hiện nay đang “khát” nguồn cung.

Khu vực hưởng lợi bậc nhất trước làn sóng dịch chuyển nhà máy

Một cái tên không thể không kể đến là Dabaco với những khu công nghiệp như Quế Võ III (600ha), Cụm công nghiệp Hương Mạc… còn phải kể đến Khu đô thị Đền Đô, Khu đô thị Dabaco Vạn An, chung cư Dabaco Tower (đường Lý Thái Tổ) và dự án Dabaco Khúc Xuyên (Khúc Xuyên, Bắc Ninh)… Đặc biệt, thời gian qua nhiều ông lớn BĐS khu công nghiệp khác như Kinh Bắc, Becamex hay Vigaracera cũng đang tăng tốc đầu tư BĐS nhà ở tại Bắc Ninh.

Theo đánh giá của các nhà đầu tư, với sự phát triển mạnh mẽ của BĐS công nghiệp thời gian qua đã thúc đẩy mạnh mẽ cho BĐS nhà ở. Trong thời gian tới, dự báo Bắc Ninh sẽ là khu vực hưởng lợi bậc nhất trước làn sóng dịch chuyển nhà máy từ Trung Quốc về Việt Nam do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Trung – Mỹ. Các ông lớn đi đến đâu thị trường BĐS sẽ sôi động đến đó và Bắc Ninh sẽ không nằm ngoài quy luật này, đặc biệt khi thành phố Bắc Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong năm 2022. Có thể thấy, Bắc Ninh đang khởi động cho một thị trường dự báo sẽ là điểm nhấn cho khu vực phía Bắc bởi nhu cầu về BĐS nhà ở cao cấp đang tăng cao, là điểm đến hấp dẫn của nhiều đại gia BĐS.