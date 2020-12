Cuối năm, cẩn trọng dự án ma giăng bẫy

Mạo danh Bộ Công an rao bán nhà ở xã hội Mới đây, UBND phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM đã phải có văn bản cảnh báo trên địa bàn không có dự án nhà ở xã hội nào do Công ty Lê Minh kết hợp với Bộ Công an làm CĐT. UBND phường này thông báo đến người dân tránh để kẻ xấu lừa đảo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng này. Trước đó, ông Nguyễn Hữu Huynh, Giám đốc Công ty TNHH Lê Minh, cũng đã có văn bản gửi đến cơ quan chức năng tố cáo việc một số sàn môi giới giả mạo công ty để rao bán dự án khu tái định cư 38 ha, phường Tân Thới Nhất, quận 12 của Lê Minh với tên gọi dự án căn hộ xã hội Lê Minh Bộ Công an. Theo đó, dự án chung cư Lê Minh là dự án thành phần trong khu tái định cư 38 ha. Hiện nay công ty đang hoàn tất thủ tục pháp lý, chưa có bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc giới thiệu, rao bán, chuyển nhượng.