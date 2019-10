Cưỡng chế dự án 1.000 căn hộ của Land Saigon

Dự án Dragon Riverside City do Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vina (Land Saigon) làm chủ đầu tư (CĐT). Công trình tọa lạc tại 628-630 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, TP.HCM với thiết kế hơn 1.000 căn hộ ngay vị trí đắc địa, trung tâm TP. Đáng nói, khu dự án với quy mô lớn là vậy nhưng lại chưa có giấy phép xây dựng mà đã tổ chức thi công được một số hạng mục. Mới đây, UBND TP.HCM đã có quyết định cưỡng chế tháo dỡ đối với phần xây dựng không phép của Dragon Riverside.



Cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ tầng hầm, tầng trệt

Theo ghi nhận của PV Pháp Luật TP.HCM tại công trường ngày 24-10, hiện dự án đã ngưng mọi hoạt động xây dựng, phía trong không thấy bóng dáng công nhân thi công. Hiện chỉ có một vài công trình nhỏ trên khu đất này.

Dự án Dragon Riverside City được giới thiệu tọa lạc trên khuôn viên đất 3,1 ha và được phát triển theo mô hình “thành phố năm sao trong lòng thành phố”. Công trình là một tổ hợp gồm khách sạn năm sao, cung hội nghị quốc tế, cao ốc văn phòng, căn hộ dịch vụ hạng sang Dragon Tower, Trung tâm thương mại quốc tế Dragon Mall cùng bốn khu căn hộ cao cấp sang trọng. Dự án ngàn căn này do Công ty CP Địa ốc Phú Long là đơn vị phát triển.

Văn bản cưỡng chế đối với công trình vi phạm do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan ban hành nêu rõ: Quyết định thi hành biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vina. Buộc đơn vị vi phạm phải tháo dỡ toàn bộ tầng hầm B1, B2 với tổng diện tích 25.049,8 m2; tháo dỡ toàn bộ diện tích vi phạm tại tầng trệt của các tháp A, B, C, D và nắp hầm mở rộng với tổng diện tích 9.700 m2 do xây dựng không có giấy phép xây dựng.

Thời gian thực hiện là 15 ngày kể từ ngày ra quyết định. Nếu quá thời hạn này mà CĐT vẫn chưa tự khắc phục hậu quả thì UBND quận, huyện tại địa phương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng (Thanh tra Sở) xác định chính xác vị trí sai phạm theo hồ sơ, buộc tổ chức tháo dỡ theo trình tự luật định. Trước mắt, dự án sẽ bị phong tỏa toàn bộ hồ sơ pháp lý. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do công ty chi trả cho đơn vị thực hiện.



Cổng vào khu dự án Dragon Riverside City. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Công trình từng bị “tuýt còi” nhiều lần

Trước đó, vào tháng 3 năm nay, UBND TP từng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng đối với dự án Dragon Hill Premier theo điểm c khoản 8 Điều 15 Nghị định số 139/2017 của Chính phủ (xử phạt hành vi đối với xây dựng công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng…) với số tiền phạt 325 triệu đồng.

Không những vậy, hồi tháng 9-2018, UBND quận 5 cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với dự án trên, vì hành vi CĐT tổ chức thi công công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng. Số tiền phạt hành chính là 40 triệu đồng.

Quyết định xử phạt của quận cũng nêu rõ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản xử phạt, CĐT phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này, cơ quan chức năng sẽ áp dụng biện pháp buộc khôi phục tình trạng ban đầu theo quy định.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Xuân Bắc, Chủ tịch UBND phường 1, quận 5, cho biết vào thứ Sáu tuần trước (ngày 18-10), cơ quan chức năng đã tống đạt quyết định cưỡng chế đối với dự án này cho CĐT. Theo ông Bắc, hiện dự án đã dừng thi công, phường sẽ theo dõi sát sao và phối hợp với các cơ quan chức năng thi hành quyết định cưỡng chế của UBND TP.

Chúng tôi đã liên hệ với đơn vị phát triển dự án để tìm hiểu thêm thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi.