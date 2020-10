Đại tiệc trình diễn 3D Mapping lần đầu tiên tại miền Trung

Sự kiện hứa hẹn đem đến cho hàng ngàn khán giả những trải nghiệm thú vị như trình diễn công nghệ ánh sáng 3D Mapping, sự góp mặt của nghệ sĩ Piano Tuấn Mạnh cùng hàng loạt những hoạt động ấn tượng khác.



Được biết, One River chính là công trình được vinh danh “Khu đô thị nghỉ dưỡng đáng sống năm 2020” do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bình chọn hồi đầu tháng 7 vừa qua.

Sự kiện khánh thành villa 7 sao One River với các hoạt động: Tham quan biệt thự, thưởng ngoạn du thuyền, thưởng thức các tiết mục piano do nghệ sĩ Tuấn Mạnh biểu diễn và màn trình diễn 3D Mapping lên chính vách đá của biệt thự 7 sao One River.



Trình diễn nghệ thuật ánh sáng và âm nhạc đỉnh cao

Lấy cảm hứng từ câu chuyện dòng chảy lịch sử của con sông Cổ Cò được khơi thông từ năm 2020, ý tưởng của toàn bộ sự kiện làm nổi bật giá trị chiến lược của dự án và tiềm năng quy hoạch chuẩn của thành phố sắp tới. Chương trình bao gồm các hoạt động nổi bật như:

- Trải nghiệm du thuyền và tìm hiểu giá trị chiến lược ngay trên sông Cổ Cò.

- Khám phá vẻ đẹp villa One River từ tổng thể ngoại thất đến chi tiết nghệ thuật bày trí nội thất.

- Thưởng thức tiệc sea food BBQ, rượu vang bên sông.

- Trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên vách đá Marble của biệt thự One River

- Thưởng thức những tác phẩm mới nhất của nghệ sĩ trình diễn pianist quốc tế Tuấn Mạnh

- Trình diễn tương tác giữa ánh sáng và múa đương đại về lịch sử dòng sông Cổ Cò

- Fashion show quy tụ những tài năng nổi bật trong làng thời trang Việt Nam

Sự kiện bao gồm nhiều hoạt động với mong muốn truyền tải cảm xúc như thế nào là cuộc sống ở villa nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam do Đất Xanh Miền Trung kiến tạo.



Villa One River được xây dựng theo đẳng cấp resort nghỉ dưỡng quốc tế 7 sao, là tuyên ngôn cho phong cách sống hiện đại, cá tính và duy mỹ. Bởi vậy, tất cả các phần trình diễn nghệ thuật trong chương trình hứa hẹn sẽ chạm đến mọi giác quan và cảm xúc của quan khách.

Trong đó, công nghệ trình diễn 3D Mapping được xem là “con át chủ bài” trong sự kiện trọng đại lần này. Lấy cảm hứng từ dòng sông Cổ Cò huyền thoại, 3D Mapping hô biến sân khấu thành màn trình diễn trong không gian 3 chiều vừa huyền ảo vừa chân thực.

Sự kiện còn hội tụ phần trình diễn của nghệ sĩ piano quốc tế Tuấn Mạnh - Top 30 người dưới 30 tuổi có sức ảnh hưởng nhất Việt Nam (Top 30 Under 30) do Forbes Việt Nam bình chọn.

Ngoài ra, hoạt động Fashion show còn có sự góp mặt của hàng loạt những gương mặt sáng giá trong làng thời trang Việt Nam, hứa hẹn mang đến những phần trình diễn thời trang độc đáo, thu hút người xem bởi những bộ trang phục đến từ các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất Việt Nam.

Villa 7 sao One River: Định nghĩa lại khái niệm nhà ở cao cấp

Đại diện Đất Xanh Miền Trung cho hay từng căn villa One River có diện tích xây dựng chỉ khoảng 300 m2 nhưng lối xây dựng bài trí thông minh, được chăm chút từng chi tiết với tỷ suất đầu tư 100 triệu/m2 – mức đầu tư chưa từng có cho loại hình biệt thự tại Việt Nam. Mặt tiền và phần lớn không gian bên trong căn nhà được ốp đá Marble Carrara White tự nhiên, nhập khẩu Italia. Đá Marble được xử lý chống thấm 6 lớp, đảm bảo không bị ăn mòn trước hóa chất, nước biển, mưa acid, luôn bền đẹp như mới theo thời gian.

Ngoài ra, villa One River sử dụng hệ ánh sáng nhập khẩu từ hãng Orbit – Bỉ, hệ thống điều khiển trung tâm của Lutron (Mỹ) với tiêu chí: hiện đại, thẩm mỹ, tốt cho sức khỏe và vận hành thông minh.

Đất Xanh Miền Trung chủ động lựa chọn ánh sáng ấm cho phần lớn không gian. Những không gian cần sự tập trung sẽ được bài trí ánh sáng ngả trắng như khu bếp, bàn làm việc. Hệ thống ánh sáng có thể được điều khiển bởi mặt nạ công tắc gắn tường hoặc thiết bị như smartphone, tablet, tiện lợi, thông minh và linh hoạt.

Nội thất trong căn villa hoàn toàn nhập khẩu từ các thương hiệu cao cấp châu Âu theo phong cách hiện đại, thanh lịch. Sofa B&B Italia tông nâu gỗ nhã nhặn làm bằng da thật được nhồi bằng lông ngỗng, mang đến cảm giác êm ái và khả năng đàn hồi gần như ngay lập tức. Giường ngủ cỡ lớn, tủ quần áo được bài trí thông minh trong khoảng không gian walk-in closet cũng đến từ thương hiệu lừng danh nước Ý… Trong khi đó, gian bếp lại sử dụng thiết bị Bosch của Đức và nhà vệ sinh lại trang hoàng bằng hệ thống thiết bị Gessi và Villeroy & Boch.

