Dự án ‘ma’ lộng hành khắp nơi

Trách nhiệm của các địa phương Ông NGUYỄN MINH NHỰT, Phó chủ tịch UBND quận Bình Tân: Địa phương chủ động cảnh báo

Ông NGUYỄN MINH NHỰT Ông Những công ty phân lô, bán nền các dự án “ma” đều làm tất cả trên giấy, bán trên mạng chứ không có động thái xây dựng tại hiện trường hoặc tại khu đất đó. Vì vậy, chính quyền có kiểm tra cũng khó phát hiện được.

Tuy nhiên, khi nhận được phản ánh, chúng tôi ngay lập tức cắm biển cảnh báo, dân biết mà tránh, không bị lừa gạt. Với riêng các công ty thực hiện việc phân lô, bán nền trái phép, trong thông báo chúng tôi đều nêu rõ đích danh tên, địa chỉ. Có những đơn vị ở các quận khác nên việc xử lý khá khó khăn và quận đã báo cáo UBND TP để TP chỉ đạo công an và các địa phương khác phối hợp xử lý. Ông TRẦN VĂN CẦN, Chủ tịch UBND tỉnh Long An (nêu trong kết luận thanh tra ngày 4-6): Kiểm điểm trách nhiệm sở, ngành hữu quan

Ông TRẦN VĂN CẦN Các sở KH&ĐT, Xây dựng và UBND huyện Đức Hòa chưa thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ đối với dự án. Huyện cũng chưa kịp thời xử lý, nắm bắt và tháo gỡ vướng mắc giữa người dân và doanh nghiệp, dẫn đến tranh chấp, gây chậm trễ trong phê duyệt quy hoạch 1/500 dự án. Từ những nội dung nêu trên, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan phải kiểm điểm trách nhiệm trong việc chưa kịp thời kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Đồng thời, UBND huyện Đức Hòa phải kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hai dự án xảy ra vi phạm trên địa bàn mình quản lý. Ông NGUYỄN VĂN THẮM, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu: Sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu địa phương Một số cá nhân, tổ chức đã lợi dụng một phần Quyết định 23/2017 của UBND tỉnh quy định về tách thửa để đổ đường tạm trên đất nông nghiệp (đa số) nhằm phân lô, bán nền. Những nhóm này tranh thủ ngày lễ, ngày nghỉ để tiến hành xây dựng. Thị xã đã có những chỉ đạo rất quyết liệt và chúng tôi quyết tâm xử lý, chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai như thời gian qua. Chủ trương của thị xã là sau khi khắc phục lại hiện trạng các khu đất có vi phạm sẽ tùy theo mức độ mà xem xét, xử lý người đứng đầu các địa phương. Mong người dân trên địa bàn cảnh giác không mua, bán các khu đất phân lô mà chưa được cơ quan chức năng cho phép vì sẽ ảnh hưởng đến chính quyền lợi của bà con. Ông LÊ NGỌC LINH, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Sẽ sửa quy định chưa phù hợp

Quyết định 23/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định về việc tách thửa đất trên địa bàn tỉnh chỉ sau một năm đã bộc lộ nhiều vấn đề. Do vậy, tỉnh đã tạm dừng để sửa đổi.

Mục đích của việc sửa đổi nhằm tránh tình trạng lợi dụng quy định về tách thửa để phân lô, bán nền; tránh thất thu ngân sách; quy định rõ trách nhiệm các ngành trong quản lý xây dựng đô thị và phù hợp với thực tế từng địa phương. TRÙNG KHÁNH - KIÊN CƯỜNG