Dự án nào đã và đang gây sốt thị trường BĐS TP.HCM

Trong số đó, Vinhomes Grand Park vẫn luôn chứng minh sức nóng của đại đô thị đẳng cấp bậc nhất khi liên tục ghi nhận những kỷ lục bán hàng.



Vinhomes Grand Park là dự án nổi bật nhất tại thị trường TP.HCM. Bên cạnh các yếu tố tiện ích, tiện nghi vượt trội, dự án còn đáp ứng nhu cầu thị trường cho cả lựa chọn an cư và đầu tư, đặc biệt là việc đón đầu làn sóng giãn dân cơ học tăng mạnh khi TP. Thủ Đức chính thức thành lập.

Năm 2020, đại đô thị Vinhomes Grand Park, sau thành công từ phân khu đầu tiên - The Rainbow vào giữa năm 2019, đã liên tiếp ra mắt ba “siêu phẩm nặng ký”m đó là: The Manhattan, The Manhattan Glory và The Origami, bất chấp những khó khăn của COVID-19.

Các sự kiện mở bán và những kỷ lục bán hàng tại dự án này đã liên tục được ghi nhận khi 1.400 biệt thự, shophouse, Boutique villa The Manhattan và The Manhattan Glory đã có chủ sở hữu chỉ sau sáu tháng; và tương tự với 8.000 căn hộ The Origami chỉ trong vòng năm tháng.

Hình ảnh thường được ghi nhận tại Sàn giao dịch Vinhomes Grand Park



Vinhomes Grand Park đã đóng góp phần lớn nguồn cung và tạo sức nóng chính cho thị trường BĐS TP.HCM. Trong đó, dự án The Origami chiếm 57% nguồn cung căn hộ và The Manhattan, The Manhattan Glory chiếm 56% nguồn cung nhà thấp tầng.



Chỉ trong nửa cuối năm 2020, Vinhomes Grand Park đã ra mắt đa dạng các sản phẩm bao gồm cả thấp tầng và cao tầng của dự án The Manhattan, The Manhattan Glory, The Origami



Đi cùng với sản phẩm đa dạng và hấp dẫn, Vinhomes Grand Park còn đưa ra chính sách ưu đãi, tạo điều kiện tối đa cho khách hàng. Cụ thể, đối với quần thể biệt thự The Manhattan Glory, khách hàng chỉ cần trả 20% giá trị biệt thự là có thể ký ngay hợp đồng mua bán (HĐMB), được hỗ trợ vay 80% còn lại với lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc lên đến 36 tháng. Đối với dự án cao tầng The Origami, chính sách hỗ trợ vay lên tới 80% trong thời gian kỷ lục 35 năm. Đặc biệt, ân hạn nợ gốc và lãi 0% đến 24 tháng. Ngoài ra, tất cả khách hàng còn được tặng voucher mua xe VinFast trị giá tới 200 triệu đồng.



“Mặc dù ảnh hưởng bởi COVID-19, công trường Vinhomes Grand Park vẫn tăng tốc mỗi ngày để đảm bảo cam kết bàn giao mặc dù luôn “đối đầu” với những khó khăn từ đại dịch trong năm 2020. Đây đã trở thành điểm đặc trưng khác biệt của thương hiệu Vinhomes trên thị trường, khiến Vinhomes Grand Park tạo lượng tiêu thụ lớn, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt”, Giám đốc một sàn giao dịch BĐS cho biết.

Các dự án của Vinhomes Grand Park luôn lộng lẫy và sang trọng



Những sự kiện bán hàng được tổ chức thường xuyên tại đại công viên 36 ha luôn thu hút lượng lớn khách hàng. Hình ảnh về một đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế với những công trình mang tính biểu tượng cũng là yếu tố tác động mạnh đến quyết định “xuống tiền” của cư dân tương lai.



Từ cuối năm 2020, Vinhomes Grand Park đã chính thức vận hành phân khu đầu tiên: The Rainbow với lượng lớn cư dân chuyển về sinh sống. Với cảnh quan, tiện ích đã được hoàn thiện, đặc biệt là đại công viên 36 ha, quy mô hàng đầu Đông Nam Á, Vinhomes Grand Park sở hữu các lợi thế hấp dẫn các khách hàng thông thái, đầu tư BĐS để an cư cũng như kinh doanh, là dự án liên tục “sốt” cho tới thời điểm này.