Dự án nhà ở mới cho người thu nhập thấp ở quận 12

Cụ thể, dự án có tổng diện tích 15ha với tổng vốn đầu tư trên 792 tỷ đồng bao gồm khu chung cư nhiều khối (5 tầng, 12 tầng và 15 tầng), khu nhà ở tầng thấp, trường mẫu giáo, trường cấp 1, cấp 2, khu chợ thương mại dịch vụ…



Quang cảnh lễ khởi công

Ông Phan Văn Vũ, Phó Chủ tịch phường Thới An, quận 12 cho biết phường Thới An có diện tích hơn 500 ha, gồm 26.020 nhân khẩu. Hiện nay với tốc độ đô thị hóa, các địa bàn trên quận 12 nói chung và phương Thới An nói riêng rất cần các nhà đầu tư dự án khu nhà ở dành cho người có thu nhập thấp.

Khi dự án đưa vào hoạt động sẽ sớm đáp ứng nhu cầu cho người dân có nhà ở ổn định, nhất là đối tượng thu nhập thấp. Dự án với tên thương mại là Phúc Yên Prosper Phố Tây do Công ty CP Địa Ốc Sài Gòn - Gia Định làm chủ đầu tư. Quy mô dự án lên đến hơn 1.500 căn hộ mang đến nhiều lựa chọn cho người mua nhà.