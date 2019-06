Dự án Thanh Bình Vũng Tàu bán cho dân còn thế chấp ngân hàng

Sáng 24-6, ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Vũng Tàu cùng ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu chủ trì buổi đối thoại với những người dân đang có tranh chấp đất đai tại dự án khu biệt thự Thanh Bình, phường 10, TP Vũng Tàu. Dự án này do công ty TNHH TMDV Thanh Bình làm chủ đầu tư (CĐT).



Người dân tố chủ đầu tư lừa đảo

Tham dự buổi đối thoại còn có lãnh đạo các Sở, ngành, công an, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Mục đích buổi đối thoại là lắng nghe, giải đáp các thắc mắc cho người dân có đất tại dự án này, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, tạo điều kiện cho các cơ quan chức vào cuộc, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.



Đại diện người dân trình bày các ý kiến

Người dân cho rằng CĐT dự án Thanh Bình có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ. Bởi họ đã ký hợp đồng mua bán với CĐT, thanh toán 95% giá trị hợp đồng nhưng phía Thanh Bình vẫn mang giấy tờ đất đi thế chấp tại ngân hàng. Vì vậy khi người dân tiến hành xây dựng thì bị ngăn cản.

Có bốn nội dung người dân quan tâm và mong muốn giải quyết là vai trò của quản lý nhà nước các cấp liên quan đến dự án; có hay không dấu hiệu lừa đảo của công ty Thanh Bình; việc người dân xây dựng trên đất dự án sẽ ra sao và dừng việc dịch chuyển tài sản tại dự án này.

Ông Nguyễn Minh Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đất đai, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, việc giao dịch các lô đất và Thanh Bình mang đất đi thế chấp, Sở không có chức năng giám sát, không xác nhận do đây là các giao dịch dân sự nằm ngoài quyền hạn chức năng của Sở. Tuy nhiên, ông sẽ báo cáo lãnh đạo Sở, tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất, chỉ đạo Văn phòng Đăng ký Quyền Sử dụng Đất dừng việc chuyển dịch tài sản có liên quan đến tranh chấp tại khu dự án Thanh Bình cho đến khi giải quyết xong vụ việc.

Trước đó, từ tháng 10-2017, hàng chục khách hàng vì bức xúc với CĐT nên đã gửi đơn tố cáo đại diện pháp luật của công ty là ông Phạm Quốc Dũng về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an xác định có dấu hiệu sai phạm

Có mặt tại buổi đối thoại, đại tá Nguyễn Huy Cương, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) công anh tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã thông báo sơ bộ về kết quả điều tra liên quan đến công ty Thanh Bình. Bước đầu cho thấy có dấu hiệu sai phạm tại dự án này.

Cụ thể, công ty Thanh Bình đã ký hợp đồng chuyển nhượng trước khi được cấp quyền sử dụng đất, thế chấp ngân hàng nhưng không thông tin cho người dân đã ký hợp đồng, tiếp tục chuyển nhượng mà không thông báo tình trạng đất. Đa số các khoản vay từ ngân hàng không được đưa về tái đầu tư lại tại khu dự án Thanh Bình....

Hiện Cơ quan CSĐT đã có văn bản báo cáo Bộ Công an, văn bản gửi cho các ngân hàng thương mại đề nghị ngừng chuyển dịch, sang nhượng tài sản liên quan đến khu dự án. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.



Phối cảnh dự án

Về việc người dân cho rằng họ xây dựng trên đất dự án đã mua là hợp pháp, nhằm giữ gìn tài sản thì đại diện Sở Xây dựng cho rằng điều này chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Nguyên nhân là theo hợp đồng chuyển nhượng và các quy định pháp luật liên quan thì chủ sở hữu nền đất có quyền xây nhà theo thiết kế được quy hoạch.

Tuy nhiên, vấn đề là người dân chưa được cấp sổ đỏ, nghĩa là chưa thực sự trở thành chủ sở hữu của nền đất. Vì thế việc xây dựng là chưa phù hợp. Thực ra, người có quyền xây dựng là công ty Thanh Bình bởi công ty này đang đứng tên chủ quyền đất.

Lý giải thêm, ông Nguyễn Văn Hiến, Phó Chánh án TAND TP.Vũng Tàu cho biết khi đất đang có tranh chấp thì không được làm thay đổi hiện trạng. Việc người dân xây nhà sẽ vô tình làm thay đổi hiện trạng tranh chấp, gây khó khăn cho cơ quan chức năng, thậm chí ảnh hưởng đến tài sản xây dựng trên đất mà mình chưa có chủ quyền.



Ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu kết luận buổi đối thoại

Thực tế, thời gian qua UBND tỉnh và TP Vũng Tàu đã có nhiều cuộc họp, chỉ đạo khẩn trương về vụ việc với quan điểm bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân. Ông Mai Ngọc Thuận, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu nhận định, cần có tiếng nói chung của người dân và cơ quan chức năng để cùng phối hợp giải quyết vấn đề.

"Người dân không nên quá bức xúc và có những suy nghĩ tiêu cực hay hành động bộc phát, ảnh hưởng an ninh trật tự địa phương", ông Thuận nói.

Đồng thời, ông Thuận đề nghị Công an TP Vũng Tàu, công an Phường 10 có kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân tại khu vực dự án. Đề nghị công an tích cực đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ việc, phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác để làm rõ vấn đề.

Các đơn vị như phòng Tư pháp, Hội Luật gia tư vấn cho người dân để làm việc cùng cơ quan chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Người dân cũng có thể liên hệ với các cơ quan chức năng để hiểu rõ hơn các vấn đề mình muốn làm rõ. "Người dân sẽ luôn được trả lời", ông khẳng định.