Đà Lạt, Nha Trang, Hội An sẽ đón khách du lịch Bộ VH-TT&DL vừa ban hành kế hoạch triển khai chính sách, biện pháp để kích cầu, phục hồi các hoạt động du lịch, lữ hành giai đoạn cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Theo kế hoạch, ngành du lịch dự kiến sẽ thực hiện thí điểm đón khách quốc tế an toàn tại Phú Quốc (Kiên Giang), trên cơ sở đó chuẩn bị từng bước mở rộng ra các điểm đến trong cả nước bao gồm Hạ Long (Quảng Ninh), Hội An (Quảng Nam), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Lạt (Lâm Đồng)... Nhiều chuyên gia đánh giá đây là cơ hội cho các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch phục hồi trở lại. Khi khách du lịch, công ty lữ hành hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 và tuân theo quy định an toàn, thị trường du lịch sẽ sớm sôi động trở lại.