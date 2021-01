Giá bất động sản sẽ tăng bao nhiêu trong năm 2021?

Trong báo cáo mới phát hành với chủ đề "Nhìn về phía trước năm 2021", Tập đoàn VinaCapital đánh giá: Từ năm 2018, thị trường bất động sản tại TP.HCM gặp khá nhiều vướng mắc. Nguyên nhân do các nhà phát triển bất động sản đối diện với nhiều khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục cho dự án mới theo quy định và do sự siết chặt việc thanh kiểm tra các khu vực đất từ các doanh nghiệp nhà nước bán cho các chủ đầu tư. Do đó nguồn cung bị thắt chặt.

VinaCapital cho rằng, bước sang năm 2021 các vấn đề này sẽ được tháo gỡ, nhưng sự mất cân đối cung cầu sẽ kéo dài cho đến năm 2022. "Cũng có thể việc cân bằng cung cầu sẽ đến sớm hơn vì các nhà phát triển dự án bất động sản đã huy động được 7 tỉ USD từ phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Khi mọi thứ thông thoáng, họ sẽ tăng tốc triển khai các dự án", VinaCapital dự đoán.

Công ty chứng khoán SSI đánh giá, xu hướng thị trường nhà ở trong năm 2021 sẽ dần được cải thiện, với việc sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật có liên quan đến ngành và đầu tư cơ sở hạ tầng tích cực.

Mặt khác, lãi suất duy trì ổn định ở mức thấp sẽ tiếp tục hỗ trợ khả năng thanh toán của người mua nhà, với tỉ lệ sử dụng thế chấp tăng.

“Một số dự án đáng chú ý tại TP.HCM dự kiến hoàn thành trong năm 2021 bao gồm tuyến Metro số 1 và cầu Thủ Thiêm 2, cùng một số dự án khác trong trung và dài hạn như tuyến Metro số 2, sân bay quốc tế Long Thành,... Trong khi đó tại Hà Nội, tuyến Metro đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm 2021 còn tuyến thứ hai có thể bắt đầu hoạt động vào quý 4-2021.

Hai dự án giao thông trọng điểm này song song với việc liên tục hoàn thiện hệ thống đường nội đô cũng như hệ thống giao thông đến các quận ngoại thành sẽ tác động tích cực đến mặt bằng giá đất và gia tăng nhu cầu bất động sản.

Nhìn chung, chúng tôi ước tính giá bán sẽ tăng khoảng 5% tại TP.HCM và 2% ở thị trường Hà Nội so với năm 2020”, SSI đánh giá.