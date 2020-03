Giá bất động sản vẫn cao trong mùa dịch

Dù dịch COVID-19 ảnh hưởng khiến hoạt động giao dịch của nhiều phân khúc bất động sản (BĐS) trầm lắng, thế nhưng ở một số phân khúc sản phẩm vẫn giữ giá cao, thậm chí tăng nhẹ.



Giao dịch đứng hình, giá vẫn giữ mức cao

Ông Nguyễn Văn Hậu, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Asian Holding, cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến hầu hết các phân khúc BĐS bị ảnh hưởng, giao dịch gần như không nhúc nhích được.

Đặt giả thuyết tới tháng 6 dịch được khống chế thì vẫn cần thêm một đến hai tháng để các ngành sản xuất, dịch vụ hồi phục. Như vậy, dự kiến đến quý III thị trường BĐS mới có thể hoạt động bình thường.

Đất nền tưởng chừng là phân khúc miễn nhiễm trước COVID-19 nhưng dịch bệnh khiến hoạt động mở bán, giao dịch với khách hàng chững lại. Việc khách hàng hạn chế đến nơi đông người đã khiến nhiều công ty BĐS gặp khó khi tiếp cận.

Tuy nhiên, ông Hậu cho biết giá đất nền vẫn tăng chứ không giảm, nhất là đất nền các tỉnh vùng lân cận TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước…

“Việc thị xã Thuận An, Dĩ An chính thức lên thành phố từ ngày 1-2-2020 đã khiến đất nền, nhà phố khu vực này tăng vọt. Nếu đầu năm 2019, giá khu vực này khoảng 25-35 triệu đồng/m2 thì nay đã tăng nhẹ khoảng 30-40 triệu đồng/m2. Đất nền khu vực trung tâm thị xã Thuận An có giá 40-45 triệu đồng/m2” - ông Hậu thông tin.

Nghiên cứu trực tuyến của kênh Batdongsan.com.vn cho thấy xu hướng giao dịch giảm chung trên thị trường. Cụ thể, mức độ quan tâm tìm kiếm nhà đất của người dùng cả nước trong tháng 2 giảm 14% so với cùng kỳ, riêng TP.HCM giảm gần 24%.

Nghịch lý là dù xu hướng tìm kiếm BĐS giảm nhưng giá bán nhà, đất tại TP.HCM vẫn khá cao. Tính riêng trong tháng 2, giá căn hộ tăng 10,9% so với cùng kỳ 2019, đạt mức trung bình hơn 44 triệu đồng/m2. Đất nền, nhà phố dù gặp khó khăn trong việc ra hàng nhưng giá bán vẫn đang neo ở mức cao, không có dấu hiệu giảm.

Ông Quốc Tuấn và các nhà đầu tư trong nhóm cho biết đang khảo sát để đầu tư tại khu Nam TP.HCM. Ông cũng nhận định dù hoạt động mua bán không sôi động nhưng giá cả vẫn chưa hạ nhiệt.

“Từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, mức giá đất nền, nhà phố tại khu vực này tăng khoảng 18%-22%, căn hộ tăng trên 20% so với đầu năm 2019. Giá căn hộ tại quận 7 đã thiết lập một mức mới. Theo đó, một số dự án nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ hiện giá chào bán 65-85 triệu đồng/m2, căn hộ trục đường Nguyễn Lương Bằng 45-60 triệu đồng/m2, giá đất nền khoảng 70-90 triệu đồng/m2 tùy vị trí” - ông Tuấn chia sẻ.



Thời điểm đi lên của thị trường BĐS được dự đoán bắt đầu từ quý III năm nay. Ảnh: Q.HUY

Triển vọng tăng giá vào cuối năm

Theo phân tích của ông Nguyễn Văn Hậu, giá đất hiện tại rất khó giảm. Chủ đầu tư khi bán ra đều phải tính toán nhiều loại chi phí trong giá thành như quảng cáo, bán hàng… cộng thêm biên độ lợi nhuận nhất định.

“Muốn giảm giá cũng không được. Ví dụ đợt bán tháng trước, doanh nghiệp tung ra 30% sản phẩm với giá 40 triệu đồng/m2. Nếu vì dịch bệnh mà giảm giá thì các nhà đầu tư mua ban đầu sẽ khiếu kiện ngay. Chủ đầu tư chỉ có thể kích cầu bằng cách tặng thêm nội thất, hiện vật khác… Dịch COVID-19 đã gây thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp. Họ phải gánh nhiều chi phí mà không có nguồn thu trong giai đoạn này. Do đó, nhiều khả năng giá sẽ giữ nguyên chứ không giảm” - ông Hậu phân tích.

Theo ông, giá BĐS trong năm 2020 sẽ tiếp tục đi ngang. Chờ đến khi dịch bệnh được khống chế, chính quyền tháo gỡ các vướng mắc đang tồn tại, thị trường chắc chắn sẽ hồi phục. Khi ấy giá cả sẽ bắt đầu lên dốc.

Nhiều chuyên gia khác cũng cho rằng chiều hướng tăng giá vẫn sẽ chiếm ưu thế trong năm 2020, đặc biệt là ở nửa cuối năm nhờ nhiều yếu tố thúc đẩy. Đơn cử như bảng giá đất mới ở một số địa phương như Bình Dương, Đồng Nai được ban hành thay thế bảng giá cũ, hạ tầng ngày càng phát triển, kết nối, làn sóng phục hồi khi dịch bệnh đi qua… Ngoài ra, nguồn cung vẫn chưa thực sự dồi dào nên cầu vẫn vượt cung rất xa.

Số đông nhà đầu tư đều đồng tình đây chính là thời điểm thích hợp để quyết định mua nhà, đất bởi một loạt động thái kích cầu từ các chủ đầu tư sẽ cho người mua những lợi ích thiết thực. Đặc biệt, đối với người có nhu cầu mua ở thực thì cần tận dụng cơ hội này. Lý do đây là thời điểm hạn chế được thấp nhất tình trạng bên bán “thổi” giá để lướt sóng.