Hàng tồn kho bất động sản còn rất lớn

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) HoREA, vừa nêu quan điểm: “Bộ Xây dựng cho rằng tính đến ngày 20-12-2018, tổng giá trị hàng tồn kho BĐS còn khoảng 22.825 tỉ đồng, so với lúc đỉnh điểm ở quý I-2013 đã giảm 105.723 tỉ đồng (giảm 82,24%). Chúng tôi cho rằng nhận định này chưa thật thỏa đáng”.



Theo chủ tịch HoREA, nhận định trên chưa đánh giá hết vấn đề hàng tồn kho, nhất là đối với những doanh nghiệp (DN) có lượng hàng tồn kho lớn. Do đó có thể dẫn đến ngộ nhận là lượng hàng tồn kho BĐS hiện nay còn rất ít, không đáng quan ngại.

Trong khi đó, tình hình thực tế lượng hàng tồn kho BĐS còn rất lớn, cần đặc biệt quan tâm giải quyết để đảm bảo thanh khoản và sự phát triển ổn định, lành mạnh của DN và thị trường BĐS. HoREA cho biết còn một số vấn đề liên quan đến thống kê của Bộ Xây dựng.



Những tháng đầu năm dự án mới mở bán hiếm hoi nhưng lượng hàng BĐS tồn kho vẫn rất cao. Ảnh: QUANG HUY

Cụ thể, cuối năm 2012, thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng thì Sở Xây dựng TP.HCM và Hiệp hội BĐS TP.HCM đã khảo sát 45 dự án trong tổng số 1.207 dự án trên địa bàn TP. Trong số này chỉ có số liệu thống kê của 36 dự án nên số liệu tổng hợp của TP và Bộ Xây dựng chưa phản ánh đầy đủ số lượng hàng tồn kho tại thời điểm khảo sát.

Ngoài ra, nhờ có gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỉ đồng và các chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước nên thị trường BĐS đã phục hồi và dần tăng trưởng trở lại từ cuối năm 2013. Nhờ đó mà giải quyết được một số lượng hàng tồn kho như Bộ Xây dựng báo cáo. Tuy nhiên, số liệu hàng tồn trên là do Bộ Xây dựng tổng hợp vào đầu năm 2013, chưa được cập nhật, bổ sung lượng hàng tồn kho phát sinh mới trong những năm sau này.

“Theo số liệu thống kê hàng tồn kho BĐS năm 2018 của 65 DN niêm yết trên thị trường chứng khoán thì tổng giá trị hàng tồn kho đã lên đến 201.921 tỉ đồng” - ông Châu nhấn mạnh.

Đến cuối quý I-2019, tính riêng giá trị hàng tồn kho của 20 “đại gia” DN BĐS đã là 174.711 tỉ đồng, tăng 10% so với hồi đầu năm. Cơ cấu hàng tồn kho này bao gồm: Hàng tồn kho trong quá trình phân phối, lưu thông; hàng tồn kho do DN chủ động tiến độ đưa hàng ra thị trường; hàng tồn kho do chưa tiêu thụ được.

HoREA nhận thấy hàng tồn kho BĐS theo kế hoạch của DN và hàng tồn kho trong quá trình phân phối, lưu thông là điều bình thường. Điều đáng quan tâm là hàng tồn kho đã đưa ra thị trường nhưng chưa tiêu thụ được vì có liên quan đến tính thanh khoản của DN và quan hệ tín dụng với ngân hàng thương mại trong vấn đề nợ xấu và an toàn tín dụng.

Hiệp hội đề nghị các DN quan tâm xử lý hàng tồn kho đi đôi với xử lý các khoản nợ xấu, trong đó có giải pháp cơ cấu lại sản phẩm, chuyển hướng mạnh sang phân khúc thị trường nhà có giá vừa túi tiền; tính toán giảm giá bán, thậm chí chấp nhận cả giải pháp bán lỗ để cắt lỗ để sớm xử lý hàng tồn kho.