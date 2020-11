Him Lam Vạn Phúc ‘hút’ khách hàng và nhà đầu tư

Theo thông tin từ Him Lam Land – Đơn vị Phát triển và Kinh doanh, lễ ra mắt dự án Him Lam Vạn Phúc là sự kiện hoành tráng, được đầu tư bài bản, quy mô lớn và mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Quý khách tham dự sẽ được mãn nhãn với không gian kiến trúc mang âm hưởng Paris, những màn trình diễn sử dụng công nghệ tương tác Hologram ấn tượng, công nghệ giới thiệu dự án độc đáo và được thưởng thức “bữa tiệc” của vũ điệu âm nhạc và ánh sáng hiện đại nhất. Sự kiện cũng đánh dấu bước tiến mới của thương hiệu Him Lam và Him Lam Land tại thị trường Hà Nội.



Vị trí đắc địa, kiến trúc cổ điển Pháp

Trước thông tin dự án Him Lam Vạn Phúc tọa lạc tại trục giao thông huyết mạch Lê Văn Lương – Tố Hữu sắp ra mắt, thị trường bất động sản phía Tây thủ đô bắt đầu “nóng” lên, sàn giao dịch bất động sản Him Lam Land những ngày này vô cùng nhộn nhịp, ghi nhận lượng lớn khách hàng đầu tư và ở thực tới thăm quan, tìm hiểu dự án.

222 căn shophouse tại Him Lam Vạn Phúc được thiết kế 2 mặt tiền, 6 tầng



Sở hữu 222 căn shophouse được thiết kế 2 mặt tiền, 6 tầng tại vị trí trung tâm quận Hà Đông, Him Lam Vạn Phúc là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp của kiến trúc cùng giá trị thương mại, đầu tư linh hoạt và cơ hội sinh lời vô cùng hấp dẫn.

Cư dân Him Lam Vạn Phúc có khả năng kết nối giao thông thuận tiện về mọi hướng: Vạn Phúc – Đại Mỗ, Tố Hữu – Lê Văn Lương, Lê Trọng Tấn, Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Trãi.... dễ dàng tiếp cận 2 hệ thống giao thông công cộng hiện đại như tuyến buýt nhanh BRT, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông. Đặc biệt, từ đây rất thuận tiện cho việc di chuyển về các tỉnh miền Bắc như Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng... và chỉ mất 30 phút để kết nối đến hồ Hoàn Kiếm.

Mang trong mình phong cách kiến trúc cổ điển Haussmann (Pháp), Him Lam Vạn Phúc khẳng định đẳng cấp sống và gu tinh tế của chủ nhân khi sở hữu không gian kinh doanh thuận tiện cùng không gian sống thời thượng, tiện nghi, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Sản phẩm được kỳ vọng tái hiện châu Âu hoa lệ tại Phố Lụa Hà Đông. Tất cả các căn shophouse được thiết kế thông minh, bố trí khoa học để có thể đón không khí và nguồn sáng tự nhiên, mang lại sự thông thoáng, mát mẻ và tiết kiệm nguồn năng lượng.

Theo đại diện Him Lam Land: “Chiếm lĩnh vị trí đắc địa tại quận Hà Đông – cửa ngõ phía Tây của Hà Nội, Him Lam Vạn Phúc được coi là “món hời” lớn cho người mua. Lý do bởi sở hữu nhiều ưu thế vượt trội, đồng thời theo nghiên cứu của nhiều chuyên gia: doanh thu từ việc cho thuê shophouse tại các khu vực đông dân cư khá cao. Không chỉ vậy, nơi đây vừa là nơi an cư hiện đại, tiện nghi vừa là "của để dành" với giá trị gia tăng không ngừng tăng theo thời gian.”

Pháp lý hoàn chỉnh

Một lý do cũng tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của shophouse Him Lam Vạn Phúc là yếu tố pháp lý minh bạch. Him Lam Vạn Phúc hiện được đánh giá là dự án có pháp lý hoàn chỉnh bậc nhất tại Hà Nội, sổ đỏ lâu dài và sẽ được tách sổ bàn giao cho khách hàng đúng cam kết.

Các căn shophouse Him Lam Vạn Phúc đang dần hoàn thiện các hạng mục thi công xây dựng



Về tiến độ xây dựng, các căn shophouse tại đây đang dần hoàn thiện các hạng mục thi công xây dựng. Khách hàng có thể tới tận nơi để “mục sở thị”, đánh giá về chất lượng công trình cũng như hạ tầng tiện ích, thiết kế, dễ dàng kiểm chứng và đánh giá được hiệu quả sinh lời thực tế tại dự án.

Bên cạnh đó, với mong muốn hỗ trợ tối đa khách hàng trong việc sở hữu shophouse Him Lam Vạn Phúc, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng chính sách ưu đãi vay lên đến 70% trong thời gian tối đa 35 năm, lãi suất chỉ từ 7,5%/năm, ân hạn nợ gốc 24 tháng.

Có thể thấy, tại thời điểm nguồn cung khan hiếm như hiện nay, các dự án như Him Lam Vạn Phúc trở thành “của độc” bởi sở hữu vị trí đẹp và đắc địa, thuận tiện cho giao thương buôn bán, hạ tầng xã hội hoàn thiện. Hơn nữa, nhà phố thương mại từ lâu trở thành một sản phẩm có tính thanh khoản cao và tỷ suất sinh lợi vô cùng hấp dẫn, do vậy càng thấy việc Him Lam Vạn Phúc hút khách hàng và nhà đầu tư là điều dễ hiểu. Đây chính là cơ hội “vàng” cho nhà đầu tư thông thái trong thời điểm cuối năm 2020.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 1900 099 939 - Website: www.himlamvanphuc.com