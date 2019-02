Hội An có thiên đường nghỉ dưỡng 5 sao cạnh bãi biển An Bàng

Theo chủ đầu tư, The Pearl Hoi An, A Festa Hotel & Resort có quy mô gần 600 phòng khách sạn và căn hộ dịch vụ chuẩn 5 sao, 12 căn biệt thự mặt tiền biển và hơn 50 gian hàng mua sắm, triển lãm cùng cụm nhà hàng mang phong cách hiện đại



Lễ cắt băng ra mắt thương hiệu The Pearl Hoi An

Khách lưu trú sẽ được tận hưởng chuỗi dịch vụ tiện ích khép kín từ chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe 5 sao, phòng gym hiện đại, phòng tắm xông hơi Jjim-Jil-Bang Hàn Quốc, hồ bơi 4,000m2, các môn thể thao, giải trí biển,...

Đặc biệt, đến với The Pearl Hoi An, A Festa Hotel & Resort, du khách còn được thưởng thức tinh hoa ẩm thực Á- Âu từ những đầu bếp hàng đầu thế giới và các chương trình lễ hội, sự kiện đặc sắc được tổ chức thường xuyên phục vụ cho du khách.



Dự án The Pearl Hoi An với những Villa cao cấp cùng hồ bơi hiện đại, hướng nhìn biển và không gian cây xanh.



Bãi biển An Bàng, một trong những bãi biển đẹp và nổi tiếng của Quảng Nam.

Trong tháng 6-2019, nơi này sẽ khánh thành cụm rạp chiếu phim Lotte Cinema với khán phòng 600 chỗ ngồi, gia tăng thêm dịch vụ giải trí cho du khách. Đây là rạp chiếu phim đầu tiên và hiện đại nhất Hội An. Dự kiến, The Pearl Hoi An cũng đưa vào hoạt động hệ thống siêu thị, nhà hàng và shop thời trang trong cùng năm.

Ông Trần Thiên Châu, Tổng giám đốc Công ty Tri Việt chia sẻ, The Pearl Hoi An, A Festa Hotel & Resort là thương hiệu nghỉ dưỡng được hình thành từ hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Tri Việt Hội An và Tập đoàn quản lý khách sạn STS Hospitality Group.

Việc ra mắt thương hiệu nhằm nâng tầm, duy trì và giữ vững các dịch vụ hệ thống khu nghỉ dưỡng, khách sạn theo chuẩn mực quốc tế, mang lại sự hài lòng và trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng tại The Pearl Hoi An.

Được biết trong thời gian tới, chuỗi thương hiệu về bất động sản du lịch The Pearl sẽ được phát triển thêm ở những bãi biển đẹp tại Việt Nam như Hạ Long, Quảng Bình, Đà Nẵng, Nha Trang và Ninh Thuận.

