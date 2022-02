Theo nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS), năm nay được xem là năm định vị lại thị trường với nhiều cơ hội cho doanh nghiệp hồi phục, đẩy mạnh và tiến lên sau một năm gồng mình chịu đựng sự hoành hành của dịch COVID-19.



Năm nay, các doanh nghiệp lớn đang hướng đến phát triển dự án bất động sản du lịch kết hợp nghỉ dưỡng và giải trí ven biển. Ảnh: PD







Ông TRẦN HỒNG ÂN, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn New World Capital:

Tập trung thị trường Bình Dương

Sau thời gian căng thẳng nhất của dịch COVID-19 trong năm 2021, việc mở cửa mạnh mẽ nền kinh tế đã mang đến những tín hiệu lạc quan cho toàn thị trường BĐS. Trên đà hồi phục chung của thị trường, không riêng gì TP.HCM mà các tỉnh, thành lân cận cũng ghi nhận những đợt sóng quan tâm về nhà đất.

Theo tôi, so với vàng, chứng khoán hay các kênh đầu tư nhỏ lẻ khác thì BĐS vẫn là nơi gửi gắm dòng tiền an toàn cao. Đặc biệt là sau đại dịch, nhiều người nhận ra việc để dòng tiền đứng yên hay đầu tư vào các lĩnh vực khác tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với đầu tư vào BĐS. Trong đó, nhu cầu sở hữu một BĐS thứ hai làm nơi tránh dịch đang tác động không nhỏ đến tâm lý người mua nhà.

Việc thị trường bị nén quá lâu đã khiến các nhà đầu tư bức bí, có tiền nhưng không thể tìm được nơi đầu tư. Điều này lý giải vì sao trong những ngày các tỉnh miền Nam được nới lỏng giãn cách thì thị trường BĐS đã nhanh chóng có dấu hiệu hồi phục.

Nhiều phòng công chứng ở các thị trường giáp ranh TP.HCM như Bình Dương, Long An, Đồng Nai… đều có mức độ quan tâm, giao dịch mua bán tìm hiểu thị trường tăng lên đáng kể. Cuối năm ngoái, nhiều địa phương ghi nhận nhu cầu đi xem đất, thực hiện các thủ tục công chứng mua bán, nộp hồ sơ sang tên nhộn nhịp hơn.

Đặc biệt, thị trường Bình Dương ghi nhận sức hút lớn khi toàn khu vực không có dấu hiệu hạ nhiệt bất chấp dịch COVID-19. Nhiều dự án tiềm năng thuộc các khu vực thuận tiện kết nối giao thông như TP Thủ Dầu Một, Tân Uyên, Dĩ An… vẫn có mức giá tăng đều trong và sau đại dịch. Thậm chí, nhiều chuyên gia dự báo sẽ có những đợt sốt nhẹ khi nhu cầu săn mua BĐS tăng cao vào những tháng đầu năm.

Năm nay, kế hoạch chúng tôi sẽ phát triển dự án quy mô hơn 19 ha mang tên Takara Residence ở Bình Dương. Cùng với đó là chuỗi dự án tiềm năng của tập đoàn phát triển trải dài tại bảy tỉnh, thành trên cả nước.

Cụ thể, tại phía Bắc, doanh nghiệp triển khai tổ hợp khách sạn dịch vụ tiện ích hiện đại Hồ Tùng Mậu Tower - tổ hợp căn hộ khách sạn và căn hộ officetel phong cách thiết kế Singapore (Hà Nội), Đại Lải Lake View - khu biệt thự nghỉ dưỡng phong cách Nhật (Vĩnh Phúc).

Ở miền Trung, New World Capital đang phát triển dự án Đà Nẵng Silk Tower - dự án căn hộ khách sạn tọa lạc bên bờ biển Mỹ Khê; dự án căn hộ nghỉ dưỡng Summit Đà Nẵng; khu resort 5 sao The Pearl Hội An; Cam Ranh Bay Hotels & Resorts với gần 200 siêu biệt thự và biệt thự biển tại Cam Lâm (Khánh Hòa)…

Ông NGUYỄN HOÀNG VIỆT, Chủ tịch HĐQT Son Viet Property JSC (SVP):

Tìm kiếm các dự án mới

Theo tôi, năm nay giá BĐS vẫn sẽ tăng vì các chủ đầu tư ra hàng sau sẽ lấy giá thứ cấp của dự án ra trước cùng giá trong khu vực làm tham chiếu. Điều này làm mặt bằng giá khu vực tăng.

Tuy nhiên, việc chấp nhận mua BĐS mới với giá cao hơn sẽ không phổ biến mà chỉ tập trung vào những ai có nhu cầu thực. Người mua có nhu cầu thực sẽ tìm mua BĐS có giá hợp lý, điều này sẽ dẫn đến các dự án bán giá cao khó có cơ hội tiếp cận người mua tiếp theo.

Khi giá BĐS tăng mạnh, tạo ra sự thay đổi trong xã hội. Các dự án nhà ở xã hội sẽ giúp người lao động hiện thực hóa giấc mơ an cư, các dự án này phải tạo ra các dòng sản phẩm giá bán dưới 1 tỉ đồng/căn và có diện tích hợp lý, có thể cách trung tâm 25-30 km và có hệ thống giao thông công cộng thuận tiện để di chuyển đến nơi làm việc.

Năm nay, kế hoạch của chúng tôi vẫn tập trung vào việc vận hành các dự án đã hiện hữu như dự án 61 căn khách sạn homestay tại Hội An; Oceanami Villas & Beach Club với 347 căn biệt thự biển tại TP biển Long Hải (Bà Rịa-Vũng Tàu); Sala Garden tại Long Thành (Đồng Nai).

Chúng tôi hy vọng năm nay sẽ tìm thấy những cơ hội để triển khai các dự án mới ở vị trí đắc địa, giá bán hấp dẫn và tiềm năng khai thác dòng tiền cao hơn lãi suất tiền gửi ngân hàng. Điều này là khả thi trong năm 2022.

Bà NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT, Giám đốc Công ty Đầu tư BĐS Lộc Sơn Hà (Phú Yên):

Tập trung BĐS du lịch, nghỉ dưỡng

Theo tôi, năm 2022 ngành du lịch sẽ phục hồi trở lại, một phần nhờ các chính sách kích cầu du lịch nội địa. Chính phủ sẽ quan tâm hơn đến chính sách pháp lý cho BĐS du lịch, tạo niềm tin tốt hơn cho các nhà đầu tư.

Ví dụ như thị trường condotel tại miền Trung có thể dần lấy lại đà hồi phục khi người dân có nhu cầu du lịch trở lại. Đây là khu vực được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ khi pháp lý về loại hình này được hoàn thiện và tháo gỡ vướng mắc.

Thời gian qua, bên cạnh các thị trường du lịch truyền thống như Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang thì miền Trung nói chung và Phú Yên nói riêng đang nổi lên như một điểm đến thu hút đầu tư BĐS nghỉ dưỡng.

Trong tương lai, tại Phú Yên, nhiều dự án du lịch có quy mô lớn, đa dạng dịch vụ, chất lượng cao được hoàn thành chắc chắn sẽ tạo lực hút mạnh các nhà đầu tư, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả ngành kinh tế du lịch cũng như hạ tầng của Phú Yên nói riêng và cả nước nói chung. Theo đó, các dự án có mô hình giao thoa giữa nghỉ dưỡng và giải trí ven biển vẫn là lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư BĐS.

Phú Yên hội tụ đầy đủ yếu tố để có thể trở thành một trung tâm du lịch mới của miền Trung như sân bay Tuy Hòa, đường bộ kết nối thuận tiện đến các tỉnh cao nguyên; kết nối khu kinh tế Nam Phú Yên với Bắc Vân Phong; liên kết Quy Nhơn - Tuy Hòa - Nha Trang thành chuỗi du lịch, công nghiệp.

Hơn nữa, Phú Yên còn sở hữu cảnh quan sinh thái phong phú, bờ biển dài 189 km, nhiều vịnh, bãi, vũng, đầm phá, gành mang vẻ đẹp hoang sơ như Tháp Nhạn 800 năm tuổi; cao nguyên Vân Hòa với cảnh sắc tương tự Đà Lạt… rất phù hợp để phát triển cả du lịch nghỉ dưỡng lẫn du lịch khám phá.

Một trong những nguyên nhân khiến ngành du lịch Phú Yên chưa phát triển đúng tiềm năng là do nơi đây còn thiếu những dự án nghỉ dưỡng đồng bộ, cao cấp để níu chân du khách ở lại dài ngày.

Năm nay, chúng tôi sẽ tập trung “đánh mạnh”, phân phối và phát triển các sản phẩm tại Phú Yên để góp phần tạo tiền đề cho ngành BĐS nơi đây phát triển hơn.

Ông VÕHỒNG THẮNG, Trưởng phòng R&D DKRA Việt Nam:



Năm định vị lại thị trường

Năm 2022 là thời điểm phù hợp để định vị lại thị trường BĐS, đưa thị trường phát triển tương xứng với tầm vóc quốc gia và bắt kịp xu hướng các nước lân cận như Thái Lan, Malaysia, Singapore…

Trong quá trình nâng cấp, định vị lại, cần lưu ý điều chỉnh các tiêu chí giá mới trong phân cấp loại hình căn hộ sao cho phù hợp với sự vận động của thị trường. Cụ thể, khung giá phù hợp để xác định căn hộ hạng C là dưới 35 triệu đồng/m2, căn hộ hạng B từ trên 35 triệu đến 60 triệu đồng/m2, căn hộ hạng A từ trên 60 triệu đến 100 triệu đồng/m2 và hạng sang từ trên 100 triệu đồng/m2.

Song song đó, hệ thống pháp luật liên quan đến BĐS nhà ở phải được bổ sung và hoàn thiện hơn nhằm bắt kịp diễn biến và nhu cầu thị trường, nhất là sự phát triển của các loại hình sản phẩm mới.

Quy trình pháp lý cần được đơn giản hóa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc thủ tục, sớm hoàn thiện pháp lý dự án. Từ đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng, gia tăng nguồn cung và góp phần ổn định mặt bằng giá trên thị trường.

Đối với hình thức đầu tư mới nên sớm có khung pháp lý chắc chắn. Một mặt thúc đẩy sự tăng trưởng của hình thức đầu tư này, mặt khác có thể đảm bảo quyền lợi của khách hàng và nhà đầu tư.

Về phía cơ quan nhà nước, việc ban hành các chương trình nhà ở quốc gia mang tính lâu dài như nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động… phải gắn liền với khả năng tài chính cho người mua nhà lần đầu.

Về phía doanh nghiệp, những tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ BĐS nên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong mô hình vận hành để cải tiến chất lượng dịch vụ và tối ưu chi phí. Đồng thời tăng cường áp dụng các bộ quy tắc, chuẩn mực nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, trình độ của đội ngũ tư vấn viên trong lĩnh vực BĐS.•