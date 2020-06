Kết nối cư dân, gắn kết tổ ấm

Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) vừa phối hợp với ban quản lý (BQL) các khu căn hộ Him Lam Riverside, Him Lam Chợ Lớn, Him Lam Phú An tổ chức chương trình Ngày hội Gia đình 2020 với nhiều hoạt động vô cùng sôi nổi và ý nghĩa.



Ngày hội Gia đình Him Lam Land 2020.



Với mong muốn trở thành sợi dây gắn kết cộng đồng cư dân và các thành viên trong gia đình cư dân lại với nhau, BTC chương trình đã tổ chức trò chơi Teambuilding với nhiều thử thách hấp dẫn để tạo sự tương tác và kết nối.

Chương trình Ngày hội Gia đình 2020 với nhiều hoạt động vô cùng sôi nổi và ý nghĩa.



Kết thúc cuộc thi, BTC đã tìm ra được 3 đội đạt giải nhất tại 3 khu căn hộ. Đây là 3 đội có số điểm cao nhất khi hoàn thành xuất sắc tất cả các trạm. Những tiếng cười giòn tan, những cái bắt tay, những cái ôm thân thương là kết quả “bội thu” của Ngày hội gia đình Him Lam Land 2020.

Anh Nguyễn Phú Vinh (cư dân khu căn hộ Him Lam Riverside) chia sẻ: “Tôi cảm thấy chương trình hôm nay rất vui và ý nghĩa. Đây là cơ hội gắn kết các thành viên trong gia đình cũng như các tập thể trong khu chung cư lại với nhau. Tôi rất mong muốn Him Lam Land sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình ý nghĩa hơn nữa để tạo ra cơ hội cho các cư dân tại đây có dịp kết nối, cùng nhau vui chơi, làm quen với nhau”.

Đại diện BTC trao thưởng cho các đội.



Chương trình Ngày hội Him Lam Land 2020 mang nghĩa “Gia đình là nơi không một ai bị bỏ lại phía sau”. Thông qua chương trình, Him Lam Land muốn tôn vinh vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong gia đình.

Him Lam Land mong muốn sẽ trở thành sợi dây kết nối cộng đồng dân cư lại với nhau, tạo ra một không gian sống vui vẻ, gần gũi và chan hòa yêu thương. Ngoài ra, Him Lam Land cũng mong muốn trở thành cầu nối gắn kết yêu thương giữa các thành viên trong tổ ấm nhỏ của cư dân ở mỗi khu căn hộ do Him Lam Land quản lý và vận hành. Từ đó, đề cao và kêu gọi gìn giữ những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam truyền thống.

Song song với hoạt động tổ chức Ngày hội Gia đình tại các khu căn hộ, Him Lam Land còn tổ chức chương trình “Khoảnh khắc yêu thương Him Lam Land”. Đây là chương trình dành riêng cho các cán bộ nhân viên đang công tác tại Him Lam Land.

Thông qua việc cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương, Him Lam Land hy vọng sẽ siết chặt tình yêu thương giữa các đồng nghiệp trong công ty với nhau. Từ đó góp phần tạo dựng nên một đại gia đình Him Lam Land lớn mạnh và tràn ngập yêu thương.