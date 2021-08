Theo báo cáo mới đây của Savills Việt Nam, trước làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát vào quý II-2021, các biện pháp giãn cách khiến cho nhu cầu lưu trú khách sạn (KS) sụt giảm, 17 dự án KS buộc phải tạm ngưng hoạt động.



Nguồn cung giảm 11% theo quý, hiện chỉ còn 13.400 phòng với 103 KS hoạt động. Tuy nhiên, nguồn cung tăng 7% theo năm với 28 dự án hoạt động trở lại, một nửa trong đó được sử dụng làm cơ sở cách ly tập trung có tính phí.



Khu cách ly y tế tập trung có thu phí tại một khách sạn ở quận 3, TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nhu cầu cách ly tập trung đến từ nguồn khách nhập cảnh, quan chức nhà nước và khách trong nước tiếp tục tăng. Trong quý II có tám KS cách ly mới đi vào hoạt động, nâng tổng số KS làm khu cách ly lên 25 dự án, cung cấp hơn 3.000 phòng. Đa số KS cách ly tập trung ở các quận 1, 3, 5, 7 và Tân Bình (TP.HCM).



Công suất thuê phòng quý II đạt 18%, tăng nhẹ 1% so với quý I do nguồn cung giảm. So với thời điểm quý II-2020 khi dịch COVID-19 lần đầu bùng phát, công suất quý này cao hơn 5 điểm phần trăm với tổng số phòng được thuê tăng 53% theo năm. Công suất tăng xuất phát từ nhu cầu lưu trú dài hạn và tỉ lệ lấp đầy của KS cách ly đạt trên 60%.

Theo Savills, trong quý II vừa qua, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch nội địa và từ đó tác động đáng kể đến phân khúc KS. Tình hình hoạt động cải thiện khi nhiều KS tầm trung đăng ký làm cơ sở cách ly có thu phí. Mặc dù thị trường chung vẫn còn nhiều khó khăn, triển vọng phục hồi và phát triển sau đại dịch tiếp tục được kỳ vọng tích cực trong khu vực với nhu cầu du lịch tăng cao hậu COVID-19.

Khảo sát của Savills dựa trên tình hình hoạt động của các KS còn mở cửa mà không bao gồm các KS tạm dừng đón khách do không thể duy trì hoạt động dưới tác động của dịch bệnh. Con số 18% hiện đã là mức công suất rất thấp so với trung bình 70% của thời kỳ trước khi dịch bùng phát trên phạm vi toàn thế giới. Tại thời điểm khảo sát, đa phần lượng phòng đã được cho thuê đến từ nhu cầu cách ly nhập cảnh và cách ly phòng dịch. Ngoài ra, các dự án vẫn ghi nhận một lượng nhu cầu hạn hữu hơn đến từ các chuyên gia, khách đi công tác cần thiết phải lưu trú dài hạn tại TP.HCM.

Đánh giá triển vọng trong thời gian tới khi dịch được kiểm soát, theo Savills, ngành KS vẫn đầy hứa hẹn với sự tham gia của các thương hiệu vận hành quốc tế nổi tiếng. Đến cuối năm 2023, TP.HCM sẽ có thêm 2.500 phòng KS, 70% đến từ các thương hiệu tên tuổi như Fusion, Hilton và InterContinental. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), du lịch toàn cầu có thể phục hồi hoàn toàn vào năm 2024, trong đó miễn dịch cộng đồng là yếu tố then chốt. Việt Nam nỗ lực đạt miễn dịch cộng đồng với 70% dân số được tiêm chủng vào cuối năm 2021.

Việc bắt đầu áp dụng hộ chiếu vaccine cũng đang là một xu hướng mà nhiều nước trên thế giới áp dụng với hy vọng vực dậy ngành kinh tế không khói ngay khi đại dịch đi qua.