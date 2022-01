Cụ thể, phát biểu chỉ đạo trong Hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Xây dựng TP.HCM diễn ra sáng 7-1, ông Lê Hòa Bình cho biết ngay trước tết Nguyên Đán, sở phải trình kế hoạch triển khai việc "thu hồi" 20% diện tích nhà ở thương mại để làm nhà ở xã hội theo quy định.

"Ngay đầu năm chúng ta phải triển khai việc này, phải khởi động nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động, tận dụng nguồn lực thể chế là 20% quỹ đất này. Trước tết trình kế hoạch, sau tết chúng ta làm ngay" - ông Bình nói.

Theo ông Bình, Thủ tướng cũng đã nhắc là còn 20% quỹ đất nhà ở xã hội trong rất nhiều dự án nhà ở thương mại, phải rà soát lại các dự án nhà ở thường mại này ở đâu, doanh nghiệp nào làm, doanh nghiệp nào chưa.

"Các quận huyện phải phối hợp và thu hồi 20% quỹ đất này. Ví dụ, chúng ta có 1.000 ha đất thì 20% là 200 ha để xây dựng nhà ở xã hội, đây là nguồn lực rất lớn" - ông Bình phân tích.

Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo về các công tác khác như chấn chỉnh vi phạm trật tự xây dựng, xã hội hóa việc trồng cây xanh, công tác chống ngập, xây dựng lại các khu chung cư cấp D (chung cư xuống cấp, có nguy cơ sập)...



Toàn cảnh hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Theo Sở Xây dựng TP, sau hai năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU về chấn chỉnh vi phạm trật tự xây dựng, tổng số công trình vi phạm 1.919 công trình, bình quân 2,6 vụ/ngày, giảm 5,9 vụ/ngày, tỷ lệ giảm là 69,5%, so với bình quân số vụ vi phạm trước thời điểm ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU là 8,5 vụ/ngày.

Về chống ngập, TP đã giải quyết các tuyến đường ngập do mưa, thực hiện 22 dự án (trong đó có 6 dự án giải quyết 08 điểm ngập Lê Đức Thọ, Bạch Đằng, Quang Trung, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân, Quốc lộ 1A).



Về giải quyết các tuyến đường ngập do triều, phấn đấu hoàn thành dự án Giải quyết ngập do triều cho khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 để giải quyết 04 tuyến đường ngập do triều (Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Quốc lộ 50). Hiện nay dự án đã thi công hoàn thành đạt 93,33% khối lượng.



"Sở Xây dựng TP.HCM đã thể hiện vai trò rõ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 như xây dựng các bệnh việc dã chiến, thu dung, hệ thống khí y tế cho bệnh viện" - ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng đánh giá.

Về công tác chuyên môn, ông Hải cho biết sở đạt điều nhiều kết quả ấn tượng như tỉ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 100%, trong khi cả nước con số này là 92%; diện tích nhà ở bình quân dù có thấp hơn cả nước chút (cả nước 25 m2/người, trong khi TP.HCM là 20,65 m2/người) nhưng con số này rất khó so sánh do tình hình mỗi địa phương khác nhau.

"Tình hình vi phạm trật tự xây dựng giảm tất cả các chỉ số đều giảm. Bên cạnh những thành tựu, chúng ta cần cố gắng hơn nữa như khắc phục hạ tầng thoát nước chưa đáp ứng, xây dựng sai phép - trái phép vẫn còn..." - ông Hải góp ý thêm