Thị trường BĐS đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ trung tâm về vùng ven



COVID-19 thúc đẩy xu hướng ly tâm

Nếu như hơn 10 năm trước, BĐS trung tâm chính là miền đất hứa, là tiêu chí của các nhà đầu tư lẫn của nhiều gia đình trẻ khi hội tụ đủ các yếu tố: trụ sở chính của hàng ngàn doanh nghiệp lớn, các trung tâm mua sắm, khu vui chơi, giải trí, bệnh viện, trường học… Vì thế, chung cư, nhà cao tầng được nhiều gia đình lựa chọn bởi: tiện đường đi, tiện trung tâm, phù hợp với lối sống nhanh tại các thành phố lớn.

Trong khi đó, với người trưởng thành yếu tố an toàn và chất lượng sống tốt trở thành tiêu chí hàng đầu trong lựa chọn căn nhà mơ ước. Cũng vì thế, nhà liền thổ với những tiện ích xung quanh trở thành “thỏi nam châm” hút khách hàng trong độ tuổi trung niên.

Tuy nhiên, ngày nay tâm lý mua nhà dần có sự thay đổi. Theo đó, người mua nhà dần quan tâm hơn đến không gian sống và tiện ích bao quanh. Xu hướng này xuất hiện cả với những gia đình trẻ, vốn thường ưu tiên các sản phẩm nhà cao tầng, khu dân cư đông đúc. Những thống kê gần đây trên các diễn đàn bất động sản cho thấy, người mua nhà lẫn nhà đầu tư đang có xu hướng quan tâm đến các sản phẩm nhà phố, đất nền tại vùng ven các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Có thể nói, trong 2 năm trở lại đây, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã thúc đẩy xu hướng ly tâm trở nên mạnh mẽ hơn, càng ngày có nhiều gia đình tìm kiếm và muốn sở hữu các sản phẩm BĐS vùng ven.

Theo các chuyên gia, điều này sẽ còn phát triển mạnh trong thời gian tới khi con người bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến không gian sống, yếu tố sức khỏe cũng như thói quen làm việc online…

Nhà phố vùng ven hút khách

Nhận định về xu hướng “rời phố” tìm về vùng ven của nhiều gia đình hiện nay, theo các chuyên gia, có nhiều hơn một lý do khiến nhiều người lựa chọn vùng ven làm nơi an cư. Đầu tiên, chính là yếu tố an toàn. Yếu tố tiếp theo chính là tài chính, mức chi phí phải bỏ ra cho một không gian sống xanh tại vùng ven được cho “dễ thở” hơn so với khu vực trung tâm.

Thêm vào đó, những năm trở lại đây, việc các địa phương đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng, thúc đẩy kết nối liên vùng trở nên dễ dàng hơn, càng khiến nhiều gia đình trẻ lựa chọn các đô thị vệ tinh làm nơi an cư, phát triển. Ngoài ra, theo các chuyên gia, sự dịch chuyển các đại dự án đô thị sang các quận huyện vùng ven đã tạo đòn bẩy cho nền kinh tế khu vực này tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời tiềm năng sinh lời cũng ngày một tăng cao.

Sở hữu vị trí đắc địa, nằm ngay cạnh Sài Gòn, The Sol City – dự án đô thị vệ tinh Nam Sài Gòn với quy mô lên đến 103 ha, là giao điểm của những tuyến đường huyết mạch như: Cao tốc Bến Lức – Long Thành, kết nối trực tiếp Vành đai 3, Vành đai 4, QL50, QL1A, đại lộ Nguyễn Văn Linh… đã và đang trở thành mối quan tâm của nhà đầu tư và người có nhu cầu ở thực trong gần 1 năm trở lại đây.

The Sol City sở hữu không gian sống xanh lên đến 43.000 m2



Được thiết kế với không gian mở, The Sol City là tổ hợp khép kín giữa nhà liền thổ, shophouse, trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí, trường học, bệnh viện, công viên cây xanh…. Hội tụ đầy đủ những yêu cầu về một không gian sống xanh, tiện ích, an toàn – điều mà hầu hết người mua nhà hiện nay đặc biệt quan tâm.

Cùng với việc quy hoạch đồng bộ, không gian xanh bao phủ một vùng rộng lớn, 39 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân như: phòng gym, bến thuyền kayak, khu thể thao đa năng… các dãy nhà phố tại The Sol City còn được thiết kế với không gian sống tách biệt, không dùng chung hệ thống máy lạnh, đường thông gió giúp xóa tan nỗi lo lây lan dịch bệnh. Có thể nói, The Sol City đang từng bước hình thành khu đô thị chất lượng cao, đồng bộ phát triển một cộng đồng thịnh vượng, phồn vinh.

Bên cạnh là nơi an cư lạc nghiệp dành cho cư dân, với vị trí độc tôn, kết nối giao thương giữa hai vùng kinh tế trọng điểm Đông và Tây Nam bộ, The Sol City còn mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư sành sỏi khi mà xu hướng ly tâm đang diễn ra mạnh mẽ tại các thành phố lớn.