Thị trường hiện tại đang mở ra cơ hội cho những người có nhu cầu ở thực hoặc đầu tư lâu dài cùng những lựa chọn mới trong nhu cầu an cư.



Không nên đầu tư “lướt sóng” trong giai đoạn COVID-19

Theo Bộ Xây dựng, giá giao dịch bất động sản (BĐS) đối với nhà ở trong quý II tại hầu hết các địa phương có xu hướng tăng nhẹ so với quý I cũng như cùng kỳ năm 2020. Đối với căn hộ chung cư, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM, giá giao dịch vẫn tăng khoảng 5 - 7% so với quý I và được dự báo có xu hướng tăng tiếp tục trong thời gian tới, do chi phí đầu tư, nguyên vật liệu, lãi vay, chi phí tài chính… đều tăng và được tính vào giá bán sản phẩm.



Không đáp ứng kỳ vọng giá nhà giảm do dịch COVID-19, tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm để đầu tư dài hạn hoặc mua nhà để ở. Với dân số tăng nhanh, nhu cầu sinh hoạt, kinh doanh tăng theo, về lâu dài các BĐS vẫn có tiềm năng tăng giá.

Nhà đầu tư có tiềm năng tài chính vững vàng vẫn có thể cân nhắc chọn các sản phẩm vừa túi tiền để đón đầu cơ hội sau đại dịch. Ảnh: DXG



Dù trong giai đoạn dịch COVID-19, BĐS vẫn là kênh đầu tư có giá trị thực, khác hẳn với kênh chứng khoán, vàng... do được ngân hàng bảo lãnh cho vay. Đồng thời, chủ sở hữu BĐS có thể dùng tài sản này để thế chấp, sản sinh ra dòng tiền phục vụ nhu cầu đầu tư khác hoặc kinh doanh sinh lời. Nếu đủ tiềm lực tài chính, nhà đầu tư vẫn có thể lựa chọn BĐS là kênh đầu tư an toàn, bất chấp những ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Nhằm cải thiện tâm lý đầu tư, nhiều doanh nghiệp BĐS đang tung ra các chính sách khuyến mãi hấp dẫn như hoàn tiền (cash back), chiết khấu cho khách hàng thân thiết, kéo dài thời gian thanh toán, phương thức thanh toán linh hoạt, hay chương trình nhận trực tiếp sổ tiết kiệm, gói bảo hiểm sức khỏe đến từ Đất Xanh, An Gia, Phú Đông…

Ngược lại, thị trường BĐS hiện nay đang gây sức ép lên các nhà đầu tư “lướt sóng”. Đối mặt với áp lực về dòng tiền do phải trả gốc, lãi vay ngân hàng, nhiều nhà đầu tư “lướt sóng” đã buộc phải bán cắt lỗ các sản phẩm BĐS hoặc đối mặt với tình trạng “giữ không được, bán không xong”.

Theo các chuyên gia, muốn thành công trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà đầu tư luôn phải chuẩn bị tiềm lực tài chính tương đương 30 – 50% giá trị BĐS đầu tư.

Đô thị tích hợp lên ngôi trong giai đoạn hậu COVID-19



Không chỉ thay đổi “khẩu vị” đầu tư, COVID-19 đã tác động trực tiếp vào quan niệm an cư của nhiều người cũng như lối sống thường ngày. Khách hàng trong bối cảnh dịch bệnh đang hướng đến những giá trị căn bản, tập trung vào các yếu tố tiện nghi của không gian sống như vị trí, chất lượng và sự thoải mái. Nhiều gia đình đang có xu hướng chuyển đến sống tại các dự án hài hòa với thiên nhiên và được trang bị đầy đủ các tiện ích.



Bên cạnh đó, những ưu tiên về lựa chọn nhà ở cũng đã thay đổi. Thị trường ghi nhận nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm nhà ở nằm trong dự án dân cư đi kèm tiện ích sinh hoạt và không gian thoáng đãng. Các dự án này có lợi thế về quy hoạch đồng bộ, chú trọng tới môi trường sống, cung cấp đa dạng tiện ích giải trí, thể thao tích hợp không gian xanh.

Là sản phẩm hội tụ đầy đủ nhu cầu về cuộc sống mới, sau một năm xây dựng, Gem Sky World đã khoác lên mình một diện mạo đầy sức sống, hội tụ đầy đủ các tiện ích đa chức năng về thương mại, giải trí, giáo dục và y tế, nhằm mang lại một chất lượng sống hướng đến giá trị thực cho các cư dân tương lai.

Các tiện ích nội khu đang được đảm bảo đúng tiến độ, hình thành diện mạo cho dự án đô thị Gem Sky World. Ảnh: DXG



Nằm cách sân bay quốc tế Long Thành hơn 5 km, đến nay khu đô thị thương mại giải trí Gem Sky World với quy mô 92,2 ha đã bàn giao nhiều hạng tiện ích như: nhà điều hành (tháng 11-2020), công viên Gem Sky Park rộng 3 ha với tổ hợp 26 trò chơi mạo hiểm liên hoàn Adventure Forest được vận hành theo tiêu chuẩn Úc và Singapore (tháng 4-2021), hồ bơi công viên (tháng 7-2021), dãy nhà phố thương mại dọc đại lộ Goldsilk Boulevard (tháng 6-2021)… Nhiều công trình khác vẫn đang giai đoạn triển khai để đảm bảo bàn giao đúng tiến độ cam kết.

Hiện chủ đầu tư đang áp dụng chính sách ưu đãi: thanh toán 10% sở hữu nhà phố tự xây, tặng sổ bảo hiểm 150 triệu khi đầu tư shophouse, 100 triệu (nhà phố xây sẵn), 80 triệu đồng (nhà phố tự xây). Đặc biệt, tặng gói bảo hiểm toàn diện Dat Xanh Care trị giá hơn 5 tỷ đồng cho mỗi giao dịch thành công.



