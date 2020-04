Kịch bản bất động sản thời hậu dịch COVID-19

Kịch bản nguồn cung vẫn phụ thuộc vào dịch Báo cáo thị trường quý I-2020 của CBRE Việt Nam đưa ra các kịch bản về khả năng phục hồi đối với từng phân khúc BĐS. Trong đó, với thị trường căn hộ, nếu dịch COVID-19 được kiểm soát trước tháng 6-2020, nguồn cung mới có thể đạt khoảng 28.000 căn, tăng 5% so với năm 2019. Giá chào bán trung bình tăng 5%. Nếu dịch được kiểm soát hoàn toàn muộn nhất vào tháng 9-2020, nguồn cung mới sẽ giảm, chỉ đạt khoảng 15.000 căn, bằng 40% so với năm 2019, chào bán trung bình giảm 5%, số lượng căn tiêu thụ trên thị trường có thể giảm 55% so với năm 2019.