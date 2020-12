Kiến trúc sư Pháp mang tinh hoa thế giới về dự án Crystal Bay

Ông Keesje Avis, Giám đốc sáng tạo của Philippe Pierga Design (PPd) – đơn vị thiết kế một số dự án cho Tập đoàn Crystal Bay chia sẻ thú vị về nét độc đáo riêng biệt của những công trình biểu tượng kết hợp hài hòa kiến trúc hiện đại, bản sắc văn hóa địa phương. Những điểm đến mới được Crystal Bay và các đối tác đầu tư xây dựng tại các vùng đất giàu tiềm năng mang tới cho du khách nhiều trải nghiệm mới lạ.



. Ông và các cộng sự đã làm những gì để đáp ứng nhu cầu của chủ đầu tư Crystal Bay, xây dựng các dự án thành công trình biểu tượng cho vùng đất?

+ Mỗi nơi đều có một câu chuyện để kể và chúng tôi có niềm đam mê, động lực sâu sắc khám phá ra câu chuyện này. Nói cách khác, chúng tôi sử dụng chuyên ngành kiến trúc làm cầu nối giữa lịch sử và biểu tượng của vùng đất, lan tỏa những giá trị tốt đẹp với cộng đồng quốc tế thông qua du lịch.

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang là một trong những điểm đến quốc tế tiên phong của Crystal Bay tại Ninh Thuận. PPd với vai trò là đơn vị tư vấn thiết kế nội thất cho công trình muốn kể một câu chuyện về sự sống dưới lòng đại dương và sự hòa hợp giữa yếu tố thiên nhiên với con người nơi đây. Câu chuyện đầy cảm hứng này được chúng tôi kể trong từng chi tiết của nội thất như vật dụng, sắc màu, hình ảnh, họa tiết…

. Xu hướng trở về với thiên nhiên này đang dần trở nên thịnh hành trên thế giới và ở Việt Nam. Yếu tố “hòa hợp giữa thiên nhiên với con người” được PPd đưa vào các dự án của Crystal Bay như thế nào?

Chủ đầu tư cũng như chúng tôi luôn rất coi trọng vấn đề môi trường. Tại PPd, chúng tôi sử dụng phần mềm tiên tiến để phân tích các yếu tố môi trường nhằm tạo ra thiết kế có tác động tối thiểu đến mỗi vùng đất, tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của sức nóng mặt trời với tòa nhà thế nào.Từ đó, chúng tôi có thể điều chỉnh thiết kế của mình để tạo ra một kiến trúc không phụ thuộc quá nhiều vào việc tiêu thụ năng lượng để chiếu sáng và điều hòa không khí.

Việc trồng cây nào phù hợp, tạo nên màu xanh mướt mắt của cảnh quan dự án cũng là điều rất quan trọng. Chúng tôi chọn các loài thực vật bản địa đã thích nghi ở đây qua nhiều thế kỷ, chúng chỉ cần lượng nước tối thiểu để tươi tốt quanh năm. Những khu vườn cỏ cây hoa lá nhiệt đới ngát xanh sẽ thu hút các loài chim bay đến. Điều này mang đến bầu không khí yên bình, tạo cảm giác thư thái tuyệt đối cho du khách.

Bên cạnh đó, để tạo ra không gian sống khỏe, sống xanh, chúng tôi dành nhiều thời gian và tâm huyết vẽ nên những căn phòng khách sạn 100% tầm nhìn hướng biển và sử dụng vật dụng thân thiện môi trường. Tất cả nhằm mục đích đem lại sự thoải mái và tiện nghi cho du khách, giống như cảm giác được ở nhà.

Các điểm đến quốc tế của Crystal Bay với hệ thống tiện ích trải nghiệm mới lạ khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.



. Ông có thể bật mí những điểm độc đáo trong thiết kế làm nên sức hút của mô hình tiện ích All -in - one (tất cả trong một) tại các dự án của Crystal Bay?

+ Mô hình bất động sản du lịch All – in – one với không gian rộng lớn và hệ thống tiện ích đồng bộ được ưa chuộng tại nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, chúng tôi tập trung phát triển mô hình này vào các điểm đến của Crystal Bay, để hướng tới sự phát triển bền vững. Sự khác biệt ở đây là trong một hệ sinh thái, chúng tôi thiết kế đầy đủ các tiện ích trong nhà và ngoài trời cũng như kết hợp chuỗi các tiện ích với nhau để du khách thoải mái trải nghiệm.

. Làm nổi bật văn hóa bản địa là yêu cầu của Crystal Bay ở các điểm đến. PPd làm thế nào để giải quyết bài toán này khi các dự án của Crystal Bay phải vừa mang tầm vóc quốc tế nhưng vẫn đậm đà hơi thở văn hóa bản địa?

+ Với các dự án của Crystal Bay tại Ninh Thuận, chúng tôi đã nghiên cứu rất sâu về kiến trúc cổ xưa của người Chăm. Các kiến trúc sư trực tiếp tới thăm các tòa tháp – công trình 1.000 năm tuổi của vùng Panduranga để hiểu hơn về kiến trúc dân tộc Chăm ở Ninh Thuận. Chúng tôi sử dụng các vật liệu phù hợp để điều hướng cả nhiệt độ trong mỗi căn phòng khách sạn, với mong muốn du khách cảm nhận và trải nghiệm dấu ấn văn hóa bản địa cả trong ý thức và tiềm thức.

Các kiến trúc sư của PPd sử dụng những gam màu nổi bật trên chất liệu thổ cẩm Chăm, những bộ sưu tập hình ảnh về điệu múa Chăm truyền thống, về thiên nhiên nhiệt đới... Những chất liệu đặc trưng như đất nung, gạch, gốm Bàu Trúc mang đến sự kết nối văn hóa chặt chẽ và tạo dấu ấn riêng với du khách đến nghỉ dưỡng nơi miền sa thảo Ninh Thuận.

Chúng tôi mong muốn từng đường nét thiết kế, từng họa tiết trang trí góp phần tô điểm thêm nét đặc sắc của mỗi điểm đến đồng thời tái hiện lịch sử văn hóa địa phương, mang đến trải nghiệm khác biệt để du khách thêm yêu và muốn tìm hiểu sâu sắc hơn về mỗi vùng đất họ đến thăm.

. Trân trọng cảm ơn ông!