Lợi hại chuyện ‘xí chỗ’ dự án chưa được mở bán

Phản ánh tới Pháp Luật TP.HCM, bà TĐTA (ngụ quận 2, TP.HCM) cho biết bà cùng hàng chục khách hàng khác đã đặt tiền giữ chỗ tại dự án khu thương mại, biệt thự và chung cư cao cấp (dự án) tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An. Dự án này do Công ty Cổ phần Thái Sơn Long An làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Phát triển đô thị và khu công nghiệp T&T (Công ty T&T) làm nhà phát triển.



Tuy nhiên, từ thời điểm đóng tiền giữ chỗ vào tháng 12-2018 đến nay, họ chưa nhận lại bản chính văn bản thỏa thuận và đảm bảo quyền mua một lô đất nền tại dự án này. Chưa kể mới đây họ còn nhận được giấy mời từ Công ty T&T đến nhận lại số tiền đã đóng, hủy thỏa thuận vì vi phạm quy định các điều khoản do công ty này quy định.

Đóng tiền rồi chờ giấy thỏa thuận

Trong đơn bà A. trình bày, sau khi được Công ty T&T giới thiệu, tư vấn, bà đã đăng ký, đồng thời thanh toán tiền giữ chỗ để đảm bảo cho việc ký kết văn bản thỏa thuận và quyền mua một lô đất nền tại dự án trên.

Sau khi khách hàng ký văn bản thỏa thuận và đóng tiền (hơn 400 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng là phí đặt chỗ) hồi tháng 12-2018, T&T thông báo công ty sẽ ký và bàn giao văn bản lại cho khách sau.

Sau đó, nhân viên T&T nhiều lần gọi điện thoại nhắc nhở bà A. thanh toán các đợt tiếp theo cho đúng tiến độ, nếu không sẽ phải đóng phạt. Cho rằng mình chưa nhận được bản gốc văn bản thỏa thuận từ công ty, không có cơ sở hoặc căn cứ nào để thực hiện việc thanh toán nên bà A. không đồng ý.

Có khoảng 20 khách hàng rơi vào trường hợp tương tự bà A. “Việc nhận bản gốc băn bản thỏa thuận là quyền lợi chính đáng mà đương nhiên người mua phải có” - bà A. nhấn mạnh.

Lý giải vấn đề này, ông Đặng Viết Long, đại diện phòng Kinh doanh Chi nhánh Công ty T&T tại TP.HCM, cho biết trường hợp bà A. và một số khách hàng khác được T&T xác định là đang có vướng mắc vì chưa thanh toán đúng tiến độ. Do đó, T&T chưa hoàn trả văn bản thỏa thuận chứ không phải không giao. Hiện kế hoạch của T&T để giải quyết các trường hợp này là thu hồi lại các nền đất đã đặt chỗ và hoàn trả tiền cho khách hàng. T&T cũng đã gửi văn bản thông báo đến bà A. và các trường hợp tương tự.



Dự án đang giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật nên chưa đủ điều kiện để mở bán. Ảnh: HĐ

Chưa đủ điều kiện để mở bán

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc, cho biết dự án tại xã Long Hậu này đã được tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tổng quy mô dự án là 267 ha.

Ngoài ra, chủ đầu tư là Công ty Thái Sơn Long An cũng đã được Sở KH&ĐT cấp giấy chứng nhận đầu tư, sau đó được cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ tháng 8-2018. Hiện chủ đầu tư đã được giao và cho thuê 185 ha. Phần diện tích còn lại vẫn trong quá trình phối hợp với huyện để giải phóng mặt bằng.

Về pháp lý, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Tuy nhiên, hiện nay dự án đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng nên theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Đất đai thì chưa đủ điều kiện để bán sản phẩm ra thị trường.

Thông tin thêm, ông Thanh cho biết UBND huyện và Sở Xây dựng đã làm việc với chủ đầu tư, yêu cầu phải thực hiện nghiêm quy định về điều kiện mở bán dự án, nếu có phát hiện vi phạm sẽ bị xử lý theo luật định. Phía chủ đầu tư cũng khẳng định chưa mở bán dự án này.

Cần lưu ý thêm là hình thức hợp đồng đặt cọc giữ chỗ để được mua bất động sản hình thành trong tương lai không được quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định của pháp luật có liên quan. Cá nhân khi thực hiện hợp đồng đặt cọc giữ chỗ cần phải tham khảo đầy đủ các quy định pháp luật để tránh các thiệt hại có thể xảy ra.