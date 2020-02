Lợi, hại khi mở bán dự án giữa dịch Corona

Có dự án mở bán trong lúc thị trường đang khan hiếm nguồn cung trầm trọng là điều đáng mừng và hiếm hoi. Thế nhưng nhiều doanh nghiệp bất động sản (BĐS) lại gánh nhiều nỗi lo khi tung hàng trong bối cảnh dịch Corona đang là nỗi ám ảnh của nhiều người.



Lo ngại hình thức mở bán kiểu truyền thống

Trong ảnh hưởng dây chuyền từ nỗi lo dịch Corona, thị trường BĐS cũng chịu nhiều tác động. Cộng thêm việc nhiều dự án “đứng hình” từ năm ngoái đến nay khiến việc kinh doanh nhà, đất ngày càng khó khăn hơn. Trong hoàn cảnh đó, doanh nghiệp nào có dự án để mở bán lúc này được xem như cơn mưa rào cứu nguy cánh đồng khô hạn. Đáng tiếc, chưa kịp vui mừng thì các chủ đầu tư phải đối diện với nhiều vấn đề, trong đó có cách thức bán hàng ra sao cho hiệu quả trong mùa nhà nhà phòng dịch.

Khởi động cho quý đầu năm nay, chủ đầu tư Nam Long, An Gia là những đơn vị hiếm hoi có sản phẩm đưa ra thị trường. Trong khi Nam Long dự kiến mở bán hơn 200 sản phẩm từ các dự án thành phần trong khu đô thị Waterpoint (tỉnh Long An) thì Tập đoàn An Gia lên kế hoạch mở bán dự án Westgate (huyện Bình Chánh) với diện tích hơn 3 ha với gần 2.000 căn hộ. Dự án của An Gia có tổng mức đầu tư khoảng 2.800 tỉ đồng, nằm trên đại lộ Nguyễn Văn Linh với bốn mặt tiền, đối diện ngay UBND huyện Bình Chánh.

“Từ tháng 12, chúng tôi đã có giỏ hàng để khách giữ chỗ ráp căn, chọn tầng ưng ý. Nếu không có gì thay đổi thì đầu tháng 3 công ty sẽ mở bán đợt một. Tuy nhiên, cũng do lo ngại dịch nên có thể hình thức bán tập trung đông người mở ngày hội như trước sẽ được cân nhắc lại” - Thanh Nam, một nhân viên của sàn Nam Hưng Land, cho biết về kế hoạch mở bán Westgate.

Rất có thể việc mở bán bằng cách tổ chức sự kiện tập trung đông người sẽ được thay thế bằng cách tiếp cận online, gửi thông báo đến các khách hàng đã đặt chỗ sẵn.

Với Tập đoàn Nam Long, theo kế hoạch, trong quý I chủ đầu tư sẽ mở bán 200 sản phẩm từ các dự án thành phần trong khu đô thị Waterpoint. “Đặc thù của dự án ở tỉnh, thông thường bán theo cách truyền thống (tổ chức sự kiện trực tiếp) sẽ hiệu quả hơn” - đại diện truyền thông của Nam Long chia sẻ.

Theo vị đại diện này, mỗi lần tổ chức mở bán dự án ở tỉnh trước đây, một sự kiện “offline” hay mở bán theo cách truyền thống thường quy tụ hàng ngàn khách hàng quan tâm, đến xem trực tiếp sản phẩm. Do đó, Nam Long vẫn cân nhắc nhiều phương thức bán hàng khác nhau cho khách hàng lựa chọn.

“Trong vài ngày tới chúng tôi sẽ có thông báo chính thức về phương thức bán hàng, còn kế hoạch mở bán thì chắc sẽ như cũ vì đã được tập đoàn cân nhắc kỹ lưỡng” - người đại diện thông tin.



Trong ảnh hưởng dây chuyền từ nỗi lo dịch Corona, thị trường BĐS cũng chịu nhiều tác động. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khách hàng sẽ có lựa chọn tốt hơn?

“Dịch Corona đang tác động đến thị trường BĐS một cách rõ rệt. Nhiều kế hoạch tổ chức mở bán được lên từ trước tết đến nay buộc phải hoãn lại vì dự báo nguồn khách tham dự sẽ không đông như mong muốn. Hơn nữa, trong các sự kiện này, ban tổ chức cũng khó có thể đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách hàng tham dự và cả nhân viên của mình” - ông Nguyễn Hoàng Việt, Chủ tịch HĐQT Son Viet Property JSC (SVP) - một đơn vị phát triển và phân phối BĐS, phân tích.

Nếu chủ đầu tư cố tổ chức thì kết quả cũng sẽ rất hạn chế bởi không thể tạo nên không khí sôi động, đầy cảm xúc khi mọi người tham dự với chiếc khẩu trang trên mặt. Về vấn đề này, ông Trần Minh Hoàng, Phó Tổng thư ký Hội Môi giới BĐS Việt Nam, nhận định chắc chắn chủ đầu tư sẽ bị tác động nhiều khi mở bán dự án vào thời điểm nhạy cảm này.

“Tôi được biết nhiều doanh nghiệp đã phải lùi kế hoạch kinh doanh, kế hoạch mở bán dự án vì lo ngại tác động của dịch. Trong thời điểm hiện tại, thị trường BĐS Việt Nam vẫn phải dựa vào cách bán hàng truyền thống là chính. Những phương thức khác như bán hàng qua app, online dù là cách làm mới nhưng chưa đủ sức thay thế cách bán hàng như trước” - ông Hoàng khẳng định.

Tuy nhiên, với cái nhìn lạc quan, ông Nguyễn Hoàng Việt cho rằng: “Tổ chức sự kiện là công cụ bán hàng đắc lực song không phải là duy nhất. Một số chủ đầu tư vẫn đạt kết quả tốt khi bán hàng trực tiếp thông qua các nhân sự bán hàng chủ lực, sử dụng các công cụ như email, Viber, Zalo hoặc app để tư vấn và chốt giao dịch cho khách”.

Nhờ vào các công cụ online, nếu khách hàng đồng ý mua sản phẩm thì những văn bản ký kết sẽ được chuyển phát tận nhà cho khách. Không hiếm trường hợp người mua BĐS chốt mua dù chưa một lần đặt chân đến các sự kiện, dự án hay văn phòng của chủ đầu tư. Họ đầu tư thuần túy vì đã có niềm tin vào chủ đầu tư và dự án.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, khách hàng quyết định mua BĐS thường bị chi phối bởi cảm xúc. Có thể dịch Corona là một phép thử và khách hàng sẽ nhận ra đâu là sản phẩm tốt thực sự. “Họ sẽ phải độc lập dành thời gian tìm hiểu cặn kẽ dự án, các thông tin pháp lý, giá bán một cách cụ thể và không bị các yếu tố hào nhoáng bên ngoài chi phối khi đến dự sự kiện đám đông cuồng nhiệt, âm nhạc rộn rã và lời thôi thúc mạnh mẽ của MC, cũng như các thủ thuật bán hàng mà nhiều chủ đầu tư thường áp dụng” - ông Việt nêu quan điểm.