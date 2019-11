Ngán đất nền, nhà đầu tư quay sang chung cư

Theo báo cáo quý 3-2019 của đơn vị tư vấn nghiên cứu thị trường CBRE Việt Nam, thị trường TP.HCM có hơn 13.000 căn hộ được chào bán, tăng 217% so với quý 2. Về giao dịch trong quý, TP có số căn bán được lên tới khoảng 13.390 căn, tăng 191% so với quý trước đó. Giá trung bình tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 15% so với năm trước, đạt 1.852 USD/m2 (tương đương gần 42,6 triệu đồng/m2). Giá bán căn hộ tại TP. HCM tăng tại tất cả dự án chào bán trong quý và các sản phẩm còn lại trên thị trường. Theo khu vực, quận 2 và quận 9 ghi nhận mức tăng giá cao nhất từ 5% đến 10% theo năm.