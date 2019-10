Người Hàn Quốc đổ tiền mua bất động sản Việt Nam

Giá bất động sản (BĐS) ở phân khúc tiệm cận với dòng sản phẩm cao cấp tại Việt Nam hiện đang giao dịch phổ biến quanh ngưỡng 50 triệu/m2. Trong khi đó, tại Hàn Quốc dòng sản phẩm cùng phân khúc này đang được chào bán với mức giá cao gấp 7-10 lần so với Việt Nam.

Tức là giá mỗi m2 đối với sản phẩm BĐS cận cao cấp ở xứ sở Kim Chi hiện giao dịch khoảng 15.000 - 20.000 USD/m2 (tương đương 350–460 triệu đồng/m2). Điều đó giúp các khách hàng Hàn Quốc tin rằng có cơ sở kỳ vọng giá trị BĐS Việt Nam sẽ tiếp tục gia tăng mạnh trong tương lai.

Mới đây, trong báo cáo "Thị trường bất động sản Hàn Quốc và những ảnh hưởng tích cực đến thị trường Việt Nam", ông Nguyễn Khánh Duy, Giám đốc bộ phận Kinh doanh nhà ở Savills TP.HCM, cũng khẳng định các nhà đầu tư địa ốc Hàn Quốc đã và đang tìm kiếm những thị trường thay thế. Trong số đó Việt Nam là một trong những điểm đến hàng đầu trong tầm ngắm.

Ông Duy dẫn chứng lại thông tin từ một tờ báo lớn ở Hàn Quốc - The Chosun Ilbo cho biết: Tính riêng trong năm 2018, đã có tới 440 triệu USD của tổ chức và cá nhân người Hàn Quốc đổ vào các bất động sản ở nước ngoài, tăng 47% so với năm trước và 3,8 lần so với 5 năm trước. Hoa Kỳ là thị trường được khách hàng Hàn Quốc đầu tư nhiều nhất, thứ hai là Việt Nam.



Ảnh minh họa

Còn theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong nửa năm đầu năm 2019, Hàn Quốc là nhà đầu tư trực tiếp từ nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam với dòng vốn khoảng 2,73 tỷ USD, chiếm 14,8% tổng vốn FDI đăng ký.

"Sức hấp dẫn của thị trường BĐS Việt Nam được giải thích bởi một số yếu tố như giá bán hấp dẫn, tiềm năng lợi nhuận cao, sản phẩm chất lượng cao do sự tham gia của các nhà phát triển có uy tín và Luật Nhà ở được nới lỏng tạo điều kiện cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam", ông Duy chỉ ra.

Đồng quan điểm, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cũng cho rằng khách hàng và doanh nghiệp Hàn Quốc đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong thị trường BĐS Việt Nam.

Theo nghiên cứu của một số tổ chức nghiên cứu thị trường địa ốc tại Việt Nam đều cho rằng giá nhà mới tại khu trung tâm TP.HCM chỉ bằng một phần rất ít so với Hong Kong - nơi mà nhà ở luôn ở mức giá đắt đỏ kỷ lục.

Để thị trường BĐS Việt Nam đạt đến đỉnh cao như Hong Kong và Singapore vẫn sẽ là một chặng đường dài. Ngày càng có nhiều cơ hội đầu tư dài hạn trong phân khúc nhà ở cao cấp, nhất là khi các chỉ số kinh tế vẫn phát triển vượt trội, chính sách Luật kinh doanh BĐS được nới lỏng sẽ giúp nhà đầu tư nước ngoài được hưởng lợi nhiều từ việc gia tăng giá trị đầu tư.