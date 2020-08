Người mua nhà ở xã hội bị ‘lật kèo’

Ngày 19-8, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho hay sở đang tiếp tục yêu cầu Công ty CP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân) phải bàn giao nhà cho người mua. Đồng thời, công ty không được thu tiền đặt cọc vượt quá 50% trị giá căn hộ thuê - mua, cho thuê. Công ty Hoàng Quân là chủ đầu tư (CĐT) dự án nhà ở xã hội (NƠXH) HQC Nha Trang ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang.



Giao nhà chậm tiến độ

Trong những ngày qua, hàng chục người mua nhà tại khối A1 của dự án HQC Nha Trang đã mang vật dụng đến sảnh khu nhà này tổ chức ăn ở tại chỗ, căng băng rôn yêu cầu CĐT phải bàn giao nhà cho họ. Các khách hàng này cũng đã gửi đơn khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa.

Theo người mua nhà, trong hợp đồng đã ký kết, Công ty Hoàng Quân cam kết bàn giao nhà từ cuối năm 2016. Tuy nhiên, đến đầu năm 2020, CĐT mới bắt đầu bàn giao nhà ở một số khối. Riêng khối A1 có 220 căn hộ nhưng đến nay chỉ có 40 hộ được nhận nhà, còn lại gần 180 hộ chủ yếu là hợp đồng đặt cọc để thuê - mua, cho thuê vẫn chưa được nhận nhà. Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, hầu hết khách hàng này đã đóng 50% giá trị căn hộ.

Trong văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa mới đây, Công ty Hoàng Quân đưa ra ba phương án cho khách hàng ký hợp đồng thuê nhà lựa chọn. Phương án thứ nhất là người mua ứng trước 95% trị giá căn hộ và không phải đóng tiền thuê hằng tháng; thứ hai là ứng trước 75% trị giá căn hộ và đóng tiền thuê hằng tháng là 22.000 đồng/m2; phương án thứ ba là khách hàng đóng 50% trị giá căn hộ và đóng tiền thuê hằng tháng 44.000 đồng/m2.

Thế nhưng theo quy định tại Điều 62 Luật Nhà ở 2014, đối với nhà thuê - mua, cho thuê, CĐT chỉ được thu tối đa 50% trị giá căn hộ. Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khẳng định cả ba phương án trên đều không đúng quy định và không đúng theo hợp đồng đặt cọc đã ký giữa CĐT và khách hàng (theo hợp đồng thì giá thuê nhà sẽ do Nhà nước quy định, không phải do CĐT tự đặt ra).

“Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu Công ty Hoàng Quân thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận theo hợp đồng với khách hàng. Còn việc bàn giao nhà, cơ quan quản lý chỉ có thể đôn đốc, nhắc nhở chứ không thể có biện pháp nào khác” - vị lãnh đạo Sở Xây dựng nói.



Dự án nhà ở xã hội P.H chậm tiến độ gần một năm. Ảnh: TẤN LỘC

Biên bản “tự nguyện” đóng tiền

Cùng gặp khó ở giai đoạn bàn giao nhà là những khách hàng của dự án chung cư xã hội P.H do Công ty CP Thương mại đầu tư P.H Nha Trang làm CĐT. Những ngày qua, công ty này đang tiến hành cho khách hàng nhận nhà để thi công nội thất. Dự án này tọa lạc tại phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang gồm ba tòa nhà 26 tầng nổi với 1.272 căn hộ, trong đó có 1.094 căn nhà ở xã hội.

Điều đáng nói là chỉ những khách hàng đóng đủ 95% giá trị hợp đồng mua căn hộ và 2% phí bảo trì mới được nhận nhà. Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết dự án này chưa được nghiệm thu.

Nhiều người mua nhà phản ánh theo hợp đồng thì CĐT phải bàn giao căn hộ vào quý III-2019. Ngoài ra, mới đây CĐT còn đưa cho họ một mẫu đơn đề nghị nhận căn hộ sớm để hoàn thiện nội thất do công ty soạn sẵn. Nội dung đơn nêu: “Chúng tôi tự nguyện trước khi nhận căn hộ sẽ đóng đủ tiền đợt 7 (25% giá trị căn hộ) theo tiến độ và 2% phí bảo trì”. Như vậy, khách hàng sẽ phải đóng đủ 95% giá trị hợp đồng. Nếu khách hàng nào không ký đơn và đóng đủ tiền thì sẽ không được giao nhà.

Trả lời vấn đề này, đại diện Công ty P.H cho rằng dự án đang trong quá trình nghiệm thu, nếu khách hàng muốn nhận nhà thì phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính chứ CĐT không ép buộc. Trong khi đó, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc thanh toán tiền là thỏa thuận giữa hai bên, cơ quan quản lý nhà nước không can thiệp.