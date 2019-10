Người nước ngoài mua nhà ngày càng nhiều

Trong bối cảnh, nguồn cung bất động sản (BĐS) đang giảm, thị trường chững lại thì lượng người nước ngoài thuê, mua nhà ở tại Việt Nam lại càng lúc càng tăng. Một số chuyên gia cho rằng số lượng người nước ngoài mua BĐS để ở hay đầu tư chưa nhiều, không đến mức tác động đến thị trường. Tuy nhiên, đây cũng là một xu hướng đáng chú ý để nhà đầu tư có thể đón đầu nhu cầu của nhóm khách hàng đặc biệt này.



Hấp dẫn với người Trung Quốc, Hàn Quốc

Theo đơn vị nghiên cứu thị trường CBRE Việt Nam, TP.HCM có thể chiếm tới 70% tổng số người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam. Cá biệt có một số dự án tỉ lệ khách nước ngoài đạt ngưỡng trần 30% theo quy định của Luật Nhà ở. Đáng chú ý, những dự án thu hút khách ngoại đều ở phân khúc cao cấp và siêu sang, có vị trí đắc địa tại khu vực trung tâm với mức giá đắt đỏ.

Ngoài ra, khách nước ngoài đặc biệt quan tâm đến những dự án căn hộ cao cấp ở vị trí chiến lược như khu vực Thảo Điền quận 2, khu Phú Mỹ Hưng quận 7... Mặc dù không đưa ra số lượng người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam nhưng CBRE ghi nhận thì khách Hàn Quốc, Hong Kong và Đài Loan (Trung Quốc) chiếm tới 85% lượng giao dịch trong năm 2019.

Trong khi đó, đại diện Tập đoàn Cung cấp dịch vụ BĐS Savills cho biết The Chosun Ilbo, một tờ báo lớn ở Hàn Quốc, đăng tin cá nhân và doanh nghiệp Hàn Quốc đã chi tới 440 triệu USD cho BĐS ở nước ngoài năm 2018, tăng 47% so với năm trước và 3,8 lần so với năm năm trước. Mỹ vẫn là điểm đến phổ biến nhất cho nhà đầu tư Hàn Quốc nhưng bất ngờ là Việt Nam ở vị trí thứ hai, thu hút đến hơn 56 triệu USD.

Sức hấp dẫn của BĐS Việt Nam được Savills giải thích bởi giá bán còn thấp, tiềm năng lợi nhuận cao, sản phẩm chất lượng cao với sự tham gia của các nhà phát triển uy tín.

Ông Đỗ Hoàng Dương, Tổng giám đốc Công ty BĐS Gia Gia Phú, cho rằng sau khi luật pháp cho phép mua BĐS tại Việt Nam thì số lượng người nước ngoài mua nhà đất, căn hộ tại nước ta đã tăng lên. Cạnh đó, giá căn hộ tại TP.HCM và Hà Nội vẫn đang thấp hơn rất nhiều so với các TP lớn trong khu vực như Kuala Lumpur, Bangkok… Biên độ tăng trưởng cao cộng với mức thuế tương đối thấp càng tăng thêm sức hút cho BĐS Việt. Việc khách Trung Quốc, Hàn Quốc đến mua nhà tại Việt Nam ngày càng tăng cũng là xu hướng thực tế, cần được quan tâm.



Người nước ngoài quan tâm tới bất động sản Việt ngày càng nhiều. Ảnh: QUANG HUY

Tác động không lớn nhưng cần kiểm soát

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA), cho biết hiện nay vẫn chưa có số liệu, khảo sát cụ thể về số lượng người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam. Hiện chỉ có một số đơn vị nghiên cứu, chủ đầu tư tự thống kê ở một số phân khúc nên không thể đại diện chung cho cả thị trường. Tuy nhiên, chắc chắn là số khách người nước ngoài đang gia tăng từng ngày.

Trong vài năm trở lại đây, khi Việt Nam tăng cường hội nhập, thu hút đầu tư nước ngoài, lượng người nước ngoài vào làm việc, sinh sống cũng tăng, kéo theo nhu cầu nhà ở tăng cao.

Một doanh nghiệp BĐS cho biết trong ba năm từ 2017-2019 tại các dự án của đơn vị cho thấy số lượng khách nước ngoài tăng dần qua từng năm. Ví dụ, năm 2017, dự án có 8% khách ngoại, năm sau tăng lên 15% và 2019 là 18%. Tỉ lệ người nước ngoài sở hữu nhà cũng tăng từ 3% lên 8% sau chưa đầy hai năm.

Tuy nhiên, việc thống kê chính xác sẽ gặp khó do người nước ngoài khi mua nhà vẫn e ngại thủ tục pháp lý, phần lớn họ sẽ “núp bóng”, nhờ người Việt Nam đứng tên mua tài sản. Vì nhiều lý do liên quan an ninh, quốc phòng và cả kinh tế, ông Châu cho rằng cần giám sát, kiểm tra chặt tình trạng này.

Ông phân tích, người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam không tác động nhiều đến thị trường vì số lượng hạn chế. “Tuy nhiên, để mở cửa cho người nước ngoài mua nhà đầu tư tại Việt Nam, HoREA kiến nghị cho phép người sử dụng đất được quyền thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng ở nước ngoài và khi xảy ra tranh chấp thì phải được xử lý theo pháp luật Việt Nam để đảm bảo chủ quyền quốc gia. Hiện nay Luật Đất đai chỉ mới cho phép thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng trong nước” - ông nói.

Đồng quan điểm, chuyên gia BĐS Đỗ Hoàng Dương ủng hộ chính sách mở cửa cho cá nhân, tổ chức nước ngoài mua nhà ở Việt Nam. Tuy nhiên, ông cho rằng chính sách này mang tính thúc đẩy thêm chứ không phải là yếu tố chính làm đòn bẩy cho thị trường.

“Luật đã mở cửa cho phép người nước ngoài mua nhà nhưng cần có hành lang pháp lý và các quy định phù hợp, rõ ràng, ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết hơn” - ông Dương góp ý.