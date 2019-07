Nhiều khu nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng bị đề nghị xử lý

Dự án Khu nghỉ dưỡng Olalani do công ty Cổ phần Mỹ Phát làm chủ đầu tư cũng xây kè bê tông cao từ 2 m - 3 m; nhà 4 tầng + tầng bán hầm; hồ cá; chòi phục vụ thể thao biển và hai chòi bảo vệ.

Tương tự là dự án Khu du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores, Dự án Khu du lịch biển The Song Đà Nẵng do công ty Cổ phần phát triển đô thị du lịch Sóng Việt (Quảng An Đà Nẵng ) làm chủ đầu tư, Dự án Khu du lịch Bến Thành Non Nước – Sandy Beach Resort; Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển Non Nước do công ty cổ phần Đầu tư du lịch Hà Nội Non nước làm chủ đầu tư; dự án Khu nghỉ dưỡng Pulchra (Khu nghỉ mát P&I) do Công ty TNHH Khu nghỉ mát P&I Đà Nẵng làm Chủ đầu tư... cũng có một số vi phạm tương tự.